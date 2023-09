La entrañable foto con la que Jaime Camil recordó a su papá

El próximo diciembre se cumplirán tres años del sensible fallecimiento del empresario Jaime Camil Garza y su recuerdo continúa intacto entre su familia y seres queridos. Con motivo de rendir un homenaje a su memoria, en el que hubiera sido su cumpleaños, su hijo mayor, Jaime Camil le dedicó una publicación en Instagram con la que recordó una de las etapas más especiales juntos. Con una foto, captada en el año 2005, cuando el empresario realizó un cameo en la cinta 7 días, protagonizada por su hijo, el actor conmemoró la vida de su papá quien, a pesar de haberse opuesto a su sueño de convertirse en artista, siempre le tendió la mano y lo apoyo. En la imagen, aparecen padre e hijo abrazados disfrutando del detrás de cámaras de esta película en la que don Jaime Camil Garza mostró un poco de su talento actoral en una de las escenas más recordadas de este filme. Desde la partida de su papá, Jaime Camil ha utilizado su perfil de Instagram para publicar varios recuerdos junto a él, como la entrañable carta que le escribió tras su partida en la que intentó resumir en unas líneas la extraordinaria vida que protagonizó su padre: “Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida”, escribió Camil el día de su partida.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La película en la que actuaron juntos

Después de estos años lidiando con la ausencia de su padre, Jaime Camil ha aprendido a mantener vivo su recuerdo con publicaciones en las que comparte sólo un poco de la gran relación que tenía con él. Para este cumpleaños, Jaime desempolvó una imagen en la que él aparece caracterizado de su personaje en 7 días, Tony Zamacona, mientras su papá luce con el mismo look con el que dio vida a don Otilio, pieza clave en la trama de la cinta: “¡Feliz cumpleaños hasta el cielo Don! Perdón por haber crasheado la fiesta de su hija, igual la pasamos con madre”, escribió Jaime junto a la frase “el que entendió, entendió”, haciendo referencia a que este mensaje estaba inspirado en aquella vez que su papá compartió el set con él. En aquel filme, don Jaime Camil Garza interpretó a don Otilio el empresario que finalmente hace posible el sueño de los protagonistas de traer a México la banda U2.

VER GALERÍA

A través de sus historias, Jaime también compartió esta imagen que musicalizó con el tema Bienvenido al anochecer, canción interpretada por Beto Cuevas que se convirtió en el soundtrack de esta película que pasará al recuerdo como uno de los proyectos más especiales para Jaime, pues tuvo el privilegio de compartir escena con él. Lo curioso de la trama de esa película es que, en la vida real, don Jaime Camil Garza sí estaba muy bien relacionado con U2, incluso tuvo a la banda en su casa durante su última visita a México, así lo contó en julio pasado, Issabela Camil en su visita al programa de radio La Caminera: “Conocer a Bono y tenerlo en el rancho de mi papá donde nos criamos, eso fue increíble, porque estaba toda la banda ahí comiendo tacos, fue una cosa espectacular”, contó la también actriz.

Las felicitaciones de sus nietas

Debido a la personalidad arrolladora que poseía don Jaime Camil Garza tras su ausencia toda su familia lo echa de menos, de hecho, este jueves sus nietas, Antonia y Victoria, hijas de Isabella Camil, también lo recordaron en redes sociales: “Tu día. Te amo hoy y siempre”, escribió la mayor de las hermanas Mayer Camil junto a una imagen con su abuelo a bordo de su jet privado. Por su parte, Victoria, la chiquita, publicó: “Hoy es el cumpleaños de mi Dada. Te amo Dadita, siempre pienso en ti”. Aunque varios miembros de su familia forman parte del medio del espectáculo, el año pasado, en el marco del estreno de la serie El Rey Vicente Fernández, Jaime confesó que su papá no quería que fuera actor: “Siempre supe las ganas que tenía y cómo se opuso mi padre cuando le dije que quería ser artista”.

VER GALERÍA

El titán de la familia

A pesar de que al principio no fue fácil, con el tiempo don Jaime Camil Garza disfrutó del tanto de sus hijos a quienes la disciplina que les inculcaron en casa les fue muy útil en esta profesión: “Sin duda. Él imprimió en mí este respeto por todos los seres humanos, por la puntualidad, por hacer las cosas bien, tratar de ser excelente y definitivamente es una marca en mi personalidad”, declaró Jaime Camil en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. En aquella charla, el actor contó que su papá prefirió guardar en secreto sus problemas de salud: “Mi papá era más grande que la vida, entraba a un cuarto y todo el mundo volteaba, era una energía, era un titán. Nadie de la familia sabía que ya tenía varias catástrofes médicas y yo creo que dentro de esta tristeza que le daba el ir viendo que su cuerpo y su entereza se estaba deteriorando, creo que eso tuvo un impacto muy fuerte en él. Era muy claro para todos nosotros que mi papá no iba a afrontar la vejez bien, no le iba a sentar bien, por la personalidad que tenía”.