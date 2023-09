La romántica declaración de Alejandro Fernández a Karla Laveaga: 'Ella hace que la vida sea más fácil'

Agradecidos por el camino que han recorrido juntos durante casi 14 años, Alejandro Fernández y Karla Laveaga se han dejado ver de lo más enamorados en sus recientes compromisos laborales o reuniones familiares, en los que han dado muestra de lo bien que marcha su noviazgo y la cercanía que la modelo mantiene con los cinco hijos del cantante. Sin duda, la pareja atraviesa por una gran etapa, en la que han disfrutado al máximo de su compañía a lo largo de los inolvidables viajes que los han llevado a recorrer el mundo, apenas este verano se embarcaban en una travesía por Asía, desde donde hicieron cómplices a sus seguidores de cada una de sus experiencias. Aprovechando cada instante de su amor, el artista y la guapa tapatía asistieron a la gala Diamonds & Wonders en la Ciudad de México organizada por Tiffany & Co, en la que El Potrillo habló como nunca antes de sus profundos sentimientos por su novia e, incluso, sorprendió al hacer simpáticos comentarios sobre la posibilidad de llegar al altar en un futuro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ximena, madre de los hijos menores de Alejandro Fernández, le reconoce: 'Solo puedo hablar cosas bonitas de él'

‘Estoy muy orgullosa de él’, Karla Laveaga sobre la faceta altruista de Alejandro Fernández

Alejandro Fernández se sincera sobre su relación con Karla Laveaga

A su paso por la alfombra roja, Alejandro se abrió de capa sobre su noviazgo con Karla. “Tiene sus complejidades”, comenzó diciendo el cantante, a lo que la modelo hizo una divertida intervención desatando la risa de los presentes: “Soy bien divertida, claro”, aseguró en un encuentro con los medios que recuperó el reportero Edén Dorantes. Tras las palabras de su pareja, El Potrillo le dedicó una romántica declaración: “Ella hace que la vida sea más fácil”, dijo con una amplia sonrisa antes de agregar cuál ha sido el éxito de su sólida relación, “Yo creo que encontrarnos en todo, poder platicarlo todo, tener comunicación, y pues llevamos 13 años así”.

Si bien, el intérprete de Nube Viajera suele ser muy reservado respecto a su vida amorosa no dudó en responder si ya tiene planes de boda con Karla: “¿Este año se entrega el anillo? No sé, hay que preguntarle a ella… ella es la que me va a dar el anillo”, comentó haciendo eco de su gran sentido del humor. Asimismo, la modelo agregó si está pensando ser ella quien le entregué la sortija de compromiso: “Tal vez, si se porta bien… para innovar”, dijo a manera de broma.

VER GALERÍA

Ximena Díaz, ex de El Potrillo y mamá de sus hijos menores, habla de su relación con él: 'La sangre une para toda la vida'

Alejandro Fernández, orgulloso de las carreras de sus hijos

Fue hace apenas una semana que Valentina y Emiliano, los hijos menores de Alejandro -fruto de su pasada relación con Ximena Díaz- hicieron su debut musical, uniéndose así a sus hermanos, Alex, Camila y América, algo que tiene muy orgulloso al cantante: “(Estoy) Muy contento. Estoy dejándolos, literalmente estoy viendo que se están divirtiendo, que están jugando a lo que quieren ser. Tengo muy claro que sí se quieren dedicar a la música, pero ellos están tratando de innovar, de probar y ver en qué rumbo, a lo mejor ya la vida hasta el final les dirá que el regional es lo que les toca, pero ahorita están jóvenes, están chiquitos”, señaló haciendo énfasis en que siempre contarán con su rotundo apoyo, “Si en algún momento ellos quieren recibir algún consejo mío y que se acerquen, ellos saben que tienen las puertas abiertas”

A lo largo de la velada, El Potrillo se dejó ver muy emocionado de la mano de Karla, con quien protagonizó increíbles posados. Además de la pareja, el exclusivo evento contó con la presencia de una lluvia de estrellas entre las que se encontraban Diego Boneta, Juanpa Zurita, Michella Salas y Camila Valero -hijas de Stephanie Salas-, Zuria Vega, Juan Pablo Medina y Antonella Roccuzzo -esposa de Lionel Messi-.

VER GALERÍA