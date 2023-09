La reacción de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a los rumores sobre su vida

Una de las parejas más famosas del medio del espectáculo es la de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quienes a lo largo de más de 28 años de matrimonio no solo han tenido la fortuna de formar una familia integrada por cinco hijos, pues además han podido mantener vigente su carrera sobre los escenarios. Gracias a ello continúan sumando éxitos, aunque debido a su estatus de figuras públicas, no han estado exentos de los rumores. Recientemente, se especuló sobre los supuestos celos de Capetillo hacia su esposa, una versión a la que ambos han hecho frente de una vez por todas para echar por tierra todo lo que se dice. Con total apertura, los intérpretes abordaron el tema, respondiendo incluso con sentido del humor, esto para dejar claro que en su relación todo marcha de la mejor manera.

¿Qué respondió Eduardo Capetillo a los rumores?

La pareja se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación, instante en el que Eduardo fue cuestionado sobre el tema de los celos, dando una firme respuesta muy a su estilo. “En realidad tienen razón, porque cuando emiten un juicio pues es su juicio, entonces no puedo hacer nada acerca de eso, así es que tienen razón…”, expresó sonriente, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. Recordemos que tanto Eduardo como Biby no solo comparten felices un entorno personal y familiar construido a lo largo de poco más de dos décadas, también tienen en común su pasión por los escenarios. Gracias a ello, la pareja ha colaborado en diversos proyectos, dando muestra del enorme cariño que los une más allá de cualquier versión que ponga en entredicho lo suyo. Después de todo, a raíz de sus años de trabajo frente a las cámaras han podido afianzar la experiencia necesaria para desenvolverse en el medio.

Durante su plática con la prensa, Biby se mostró muy atenta con los reporteros deseosos de conocer su opinión sobre los comentarios en torno a su vida en matrimonio. En específico, la actriz y cantante expresó su postura ante las versiones que aseguran su marido es celoso, negando ese tipo de comentarios, los cuales afirma se han exagerado. “Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso y sí, no te voy a decir que no, pero las dimensiones se han confundido muchísimo… Somos una familia formal…”, dijo la intérprete en otro punto de la charla, despejando así todo tipo de dudas. De esta manera el matrimonio continúa trabajando de la mano, no solo viendo crecer a sus hijos, sino también emprendiendo proyectos por separado, Biby en el teatro mientras que Eduardo en la televisión.

Poco más de dos décadas como esposos

Si de algo se sienten muy orgullosos Eduardo y Biby es de su compromiso como matrimonio. Seguros de sus decisiones y del camino que han seguido, también reconocen lo complejo que suele ser llevar una vida pareja, algo común entre quienes deciden formar una familia. “Hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos ni existirán, todos tenemos problemas, nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta. Sin embargo, tratamos de ser las mejores de nosotros mismos para poder convivir en un ambiente sano, en un ambiente bonito, sí con problemas pero tratar de salir adelante…”, expresó Biby en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy en junio de 2020, asegurando que otro factor importante entre dos personas que se aman es mantener la tolerancia.

Por su lado, Eduardo aseguró que no existe ninguna fórmula para llevar un matrimonio feliz y duradero, pues lo más importante es y será el ser conscientes de nuestras acciones, así como de procurar la paz interior. Siguiendo al pie de la letra este compromiso es como, según dice, todo comienza a encaminarse por buen rumbo. “La felicidad no está afuera, la tranquilidad no está afuera, mi paz no está afuera. Todo eso está acá adentro, porque es donde lo tengo que buscar y lo tengo que encontrar…”, explicó el actor de series y telenovelas, enteramente agradecido por la dicha de vivir rodeado de sus seres queridos, una familia que procura mostrarse transparente en cada una de sus apariciones a cuadro, ya sea durante las entrevistas o en su participación en algún programa.

