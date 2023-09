Michelle Salas da detalles de su soñada boda, ¿cuántos vestidos usará?

A cuatro meses del anuncio de su compromiso amoroso, Michelle Salas vive con ilusión el periodo de los preparativos de su boda con Danilo Diezgranados. Dispuesta a supervisar de manera minuciosa cada detalle de este importante acontecimiento, la guapa joven de 34 años organiza a diario los compromisos en su agenda personal y profesional para conseguir un equilibrio, feliz de que todo vaya tomando forma con el paso de los días, una tarea un tanto compleja, según confiesa. Reservada, la también hija de Luis Miguel y Stephanie Salas reveló algunos de los pormenores de su soñado enlace matrimonial, como el de la elección de los vestidos que lucirá ese especial día tan anhelado para ella y su futuro esposo.

Feliz y agradecida, Michelle se dispuso a conversar con los medios de comunicación durante su llegada a un evento de Tiffany & Co, firma con la cual tiene una cercana relación, un instante esperado por la prensa, ávida por conocer cómo marcha todo para la también experta en moda camino a su enlace matrimonial. “Muy bien, todo bien, muchas gracias…”, expresó sonriente, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. En ese espacio, además habló de lo complejo que resulta la organización de la ceremonia y la fiesta, pues aunque ha dejado todo en manos de una experta, ella ha decidido estar muy pendiente de cada parte del proceso. “Estaba contando por allá que no me imaginaba lo difícil que era entre trabajar y organizar una boda, parece fácil porque aunque tengas wedding planner y todo esto, en verdad tienes que estar como que súper pendiente de cada detalle…”, dijo.

Los vestidos de Michelle para el día de su boda

Sincera, aunque reservada sobre los planes en torno a su boda, Michelle sí dio un anticipo de lo que tiene preparado para ese momento tan crucial en su vida. Amante como siempre de poner todo el empeño en el cuidado de sus looks, reveló a los reporteros reunidos en el lugar cuántos vestidos lucirá ese día tan soñado. “Por ahora vamos con tres, pero todavía no sé…”, expresó sonriente, dejando entrever la posibilidad de dar más sorpresas. Recordemos que fue en mayo pasado cuando Michelle y Danilo se comprometieron, haciendo este anuncio a través de sus redes sociales con un posado fotográfico en blanco y negro, una romántica postal en la que aparecen a punto de darse un beso. “El inicio de siempre, nosotros”, escribió la también influencer al pie de la instantánea, la cual recibió miles de “me gusta” así como las reacciones de sus seguidores, amigos cercanos y su familia, entre ellas la de su abuela Sylvia Pasquel y su hermana menor, Camila Valero, quien ha sido fiel testigo de esta historia de amor.

La ceremonia especial para doña Silvia Pinal

Emocionada por todo lo relacionado con su enlace, Michelle también espera reunir a su familia para vivir este momento de la mejor manera. Sin embargo, la gran ausente podría ser su bisabuela, doña Silvia Pinal, pues debido a su avanzada edad prefiere no involucrarla en dinámicas que puedan hacerla sentir incómoda. Eso sí, dijo estar preparando algo muy especial para la diva, pues desea celebrar con ella este gran acontecimiento en su vida. “Tiene 94 años, la verdad, yo lo que más quiero es que ella esté cómoda, entonces si la voy a poner en una situación en la que ella no esté cómoda prefiero no. Además le voy a hacer una sorpresa a ella solita con familia y tal…”, explicó sin ahondar en más detalles, dejando todo en misterio por ahora.

Este sin duda es un gran momento para Michelle, quien apenas en junio pasado celebró 34 años de vida, un instante en el que fue consentida por sus seres queridos durante una íntima celebración en el paraiso mexicano de Punta de Mita. Entre los distinguidos asistentes estuvo su madre, Stephanie, quien se hizo acompañar de su novio, Humberto Zurita, felices por este festejo en el que hubo abrazos, pastel y un brindis en familia. Sin duda, es uno de los periodos más estables para la influencer, quien a la par se mantiene enfocada en sus múltiples proyectos profesionales.

