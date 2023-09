Un nuevo revés para la ex esposa de Kevin Costner en su batalla legal

Si cuando se anunció el divorcio entre Kevin Costner y Christine Baumgartner las cosas parecían sencillas, al haber un acuerdo prenupcial de por medio, a cada paso, la ex pareja se ha enfrentado por distintas circunstancias, todas ellas relacionadas con asuntos monetarios. A sabiendas de la pérdida millonaria que Kevin tuvo durante su primer divorcio hace algunos años, parecía que el actor había blindado su fortuna ante este matrimonio hace casi dos décadas, con lo que no contaba era con las peticiones que Christine ha ido haciendo desde que ella misma fue la que pidió dar por terminada su relación. Uno de los capítulos más sonados, sin duda, ha sido la petición que hizo de incrementar la mensualidad que el protagonista de Yellowstone otorga a sus hijos menores de 129,000 dólares que entregaba a 161,000, bajo el argumento de que deben mantener el estilo de vida que tienen con su padre, sin imaginar que el juez decidiría reducir el pago a solamente 63,000 dólares. Si parecía que este episodio sería la estocada final para la madre de los tres hijos menores del actor, la realidad es que falta por lo menos un episodio más en el que el dinero es un factor. Se esperaba que este jueves, Costner y Baumgartner se vieran las caras en la corte para que se determinara quién se hará cargo de los gastos legales de Christine, pero esta cita ha cambiado, que esto no significa que no se haya dado a conocer una nueva determinación del juez. Y una vez más, la ex mujer del actor ha vuelto a quedar en la mira.

El nuevo revés para la ex de Kevin Costner

En un segundo fallo en su contra, el juez ordenó a Christine pagar una multa por 14,237.50 dólares que irán a las cuentas de los abogados de Kevin, derivadas del tiempo que se utilizó en el debate que había con la ex mujer del actor por determinar su entendimiento sobre el acuerdo prenupcial. Según los documentos ingresados por el equipo legal de Costner a la Suprema Corte, Christine ‘se niega a dar a conocer todas sus contenciones sobre la validez del acuerdo prenupcial’. Explicando más a fondo la situación, desarrollaban en los documentos que datan del mes pasado: “Las objeciones que ha mostrado en un esfuerzo para no revelar sus contenciones son frívolas. Dice que no entiende palabras como ‘comprendido’ o ‘negociación’, así que no puede responder a esta investigación”. En el documento se especificaba la cuenta -concedida en su totalidad por el juez- de los gastos que llevó este capítulo en su batalla, profundizando: “El proceso de irecopilación de evidencia no es un juego. A Kevin nunca se le debió pedir gastar dinero para presentar una moción”.

Christine podría quedar con una deuda mucho mayor

Si la intención de Christine era salir de este matrimonio con una suma mayor a la establecida por su acuerdo prenupcial, parece que las cosas están en su contra. No solamente vio significativamente reducida la suma que recibía por sus tres hijos de forma mensual, en un movimiento del juez que parece haber sorprendido hasta al mismo Costner, quien parecía cómodo con la primera suma que entregaba y que era casi el doble de lo que ahora dará, sino que en este momento se encuentra en déficit de estos nuevos 14,000 dólares.

Las cosas van más allá pues, Christine ha pedido que Costner se haga cargo de los 855,000 dólares que tienen en deudas legales por este proceso, 575,000 de abogados, más 280,000 de expertos que participaron en el caso. Mientras que Costner ha dejado claro que no tiene problema en hacerse cargo por los 664,000 que él había gastado hasta el mes pasado en este proceso legal. Se esperaba que este jueves, la ex pareja se volviera a encontrar en la corte para la resolución de este aspecto, pero a la par del nuevo fallo en contra de Christine, se ha sabido que este punto se ha atrasado.

Pareciera que, entre más pide Christine, más le reduce la corte, por lo que no se sabe en qué terminará esta amarga separación. Como parte del acuerdo prenupcial, Christine recibió 1.5 millones de dólares, ante el final de su matrimonio. Según lo que habían acordado hace casi dos décadas, en caso de pedir más dinero, esta suma quedaba en riesgo, lo que aparentemente está pasando en esta batalla en la que los abogados de ambas partes han sido completamente explícitos sobre sus respectivas posturas.

