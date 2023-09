Ajeno a los rumores, Alberto Guerra se convirtió en el apoyo de Zuria Vega en su noche más especial

Las últimas semanas, Alberto Guerra había preferido guardar silencio sobre los rumores que surgieron tras asistir, con sus compañeros de la serie Griselda, al concierto de Karol G en Los Ángeles. Aquella salida de amigos desató una ola de señalamientos por la supuesta cercanía del actor con la colombiana Paulina Dávila. Ajeno a esa polémica, anoche, el actor se convirtió en el principal apoyo de su esposa, Zuria Vega, en la premier de la serie Las viudas de los jueves, que llegará a la pantalla chica el próximo 14 de septiembre a través de Netflix. A su paso por la alfombra roja, el cubano fue cuestionado sobre los rumores, momento que aprovechó para desmentir dicha información y dejar claro que después de más de una década de relación amorosa con Zuria han aprendido cómo lidiar con este tipo de situaciones. Por su parte, Zuria, quien en sus redes sociales ya había tenido una divertida reacción, recreando el clip viral de su esposo con la misma Paulina Dávila, también puntualizó que su relación matrimonial se encuentra en uno de sus mejores momentos, no por nada, en esta noche especial Alberto se convirtió en su invitado de honor.

Un rumor sin fundamentos

Aunque los actores no desfilaron juntos sobre la alfombra roja, ambos sostuvieron encuentros por separado con la prensa a la que le aclararon que están más felices que nunca. Alberto consideró que este rumor creció tanto debido a los medios de comunicación que, a partir de un instante en video, generaron notas sin fundamentos. Aclaró que Paulina Dávila es muy cercana a ellos desde hace muchos años: “Ustedes retomaron una bola de comentarios de gente en Instagram. Paulina es una amiga mía, es amiga de Zuria, es ex de uno de mis mejores amigos, estábamos en un estadio, no hay absolutamente nada”, detalló de acuerdo con información del programa Venga la Alegría. El actor aseguró que, en la actualidad, las redes se han convertido en un arma de doble filo, por esta razón en ocasión es mejor seleccionar lo que se consume: “Las redes sociales han crecido tanto que hay tantas voces diciendo tanto que, de repente, hace falta parar el ruido, la bulla y seguir uno en la suya”.

Así blindan su relación

Alberto compartió cuál fue la reacción en su casa cuando, en compañía de Zuria, vio todo lo que se generó con esa salida de amigos, de la que también formó parte Sofía Vergara, protagonista de Griselda: “No, nos reímos bastante cuando suceden esas cosas, la verdad”. El actor de origen cubano aseguró que gracias a los años que llevan, tanto él como Zuria, en el medio del espectáculo, han sabido blindar su relación de este tipo de señalamientos: “Ya son 10 años de pareja, más todos los años que llevamos cada uno en este medio, ya no es fortaleza a uno le sale colmillo también. Chismes, dimes y diretes todos los días”, explicó.

Zuria defiende a Paulina

Por su parte, Zuria también tocó este tema durante su encuentro con los medios y confirmó que, su reacción fue de mucha risa: “Fue muy chistoso, porque nos reíamos los dos viendo, te juro, estábamos muertos de risa con nuestros hijos ahí. Decíamos, ‘¡Qué onda! Entonces, ¿tenemos que dejar de vivir?, ¿uno tiene que dejar de tener un amigo, una amiga?”, declaró la actriz a las cámaras de Ventaneando. Aprovechando que tenía la atención de la prensa, Zuria defendió a Paulina Dávila quien, en este rumor, se vio afectada por las críticas: “Esto sí me gustaría dejarlo bien claro en cámaras: Me parece horrible como siempre se ataca a una mujer gratuitamente, sin ningún tipo de fundamento, en este caso, una amiga mía. Creo que está mal y creo que eso debe de cambiar, por eso hay que dejar de darle importancia a ese tipo de cosas”, dijo.

Su mejor etapa como pareja

Zuria destacó también el cobijo de su esposo en una noche tan especial para ella: “Ya vieron a Alberto aquí, todo está bien, no nos estamos divorciando, nada pasa”, aseguró. A diferencia de los rumores que rodean su matrimonio, en realidad, Zuria y Alberto disfrutan de una gran etapa en su historia juntos, así lo confirmó la actriz quien reconoció que ahora que sus hijos, Lúa y Luka están más grandes, ellos han tenido la oportunidad de disfrutarse más como pareja: “Estamos en un momento muy bonito, porque nuestros hijos ya están más niñitos y estamos en un momento muy sólido, nos estamos gozando mucho, nosotros y a nuestros hijos hermosos”, finalizó.