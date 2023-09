Leonardo García impugnará el testamento de su padre Andrés

Luego del fallecimiento de Andrés García cinco meses atrás, se procedió a dar lectura al testamento del actor en junio pasado, una situación que discurrió en un entorno de tensión a raíz de la disposición de los bienes del intérprete de 81 años. Sus hijos mayores, Leonardo y Andrés García, quedaron inconformes por lo determinado durante la reunión llevada a cabo ante el notario en el puerto de Acapulco, acontecimiento por el cual se ha dicho el testamento será impugnado, así lo reveló Leonardo en una reciente charla con los medios de comunicación, tratando de ser muy discreto en torno este asunto familiar, el cual ha acaparado toda la atención mediática.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Directo como suele ser, Leonardo expuso algunos detalles relacionados con la herencia de su padre, un tanto lleno de dudas por cómo se dieron los acontecimientos. “Está la situación de la herencia y todas estas cosas. Ya mi papá estaba grande, a lo mejor no sabía bien, ya estaba muy grande, en fin, veamos qué pasa…”, dijo en entrevista con varios medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. En ese espacio, también se refirió a la petición que asegura le hizo su padre, quien según afirma le solicitó hablar públicamente de lo ocurrido con el hijo de Margarita López Portillo, quien fuera su esposa. “Las entrevistas que yo llegué a dar, la que dije de lo del castillo fue porque mi papá me pidió que lo dijera. Yo no insulté a nadie, yo fui muy ecuánime, perfecto (le dije): ‘Jefe, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú puedes hacer con propiedades lo que tú quieras’… (Me dijo): ‘Ve a los medios y di lo que yo te estoy diciendo’, y eso fue lo que hice… Él me dijo muy claramente que López Portilla había vendido, una (propiedad) se la regaló en vida, eso sí me consta, pero el castillo me dijo que ese no, que ese era dinero de él y que no le había contestado el teléfono en dos meses…”.

Impugnarán el testamento de su padre

Aunque reservado, Leonardo García no dudó en despejar las dudas en torno al tema de la impugnación del testamento de Andrés García, dejando clara su posición en todo momento. “En esas andan, este tipo de cosas yo, como lo repito, me mantengo al margen, no me gusta hacer chismes de este tipo. Yo soy un actor, he trabajado toda mi vida y no me caracterizo por hacer escándalos de este tipo, ustedes me conocen muy bien…”, dijo en otro instante de la conversación. De esta manera, los hijos mayores del primer actor buscarían dar un giro a esta determinación, la cual ha generado diferencias con la familia de la exesposa del intérprete, quien pasó los últimos años de su vida en el puerto de Acapulco.

VER GALERÍA

¿Cómo se repartió la herencia de Andrés García?

Recordemos que fue a finales de junio cuando se dio lectura al testamento, una cita tan importante para los cercanos a don Andrés y a la cual acudió su hijo Leonardo, acompañado en ese momento de su madre, Sandra Vale. De acuerdo con el programa televisivo Ventaneando, instalado a las afueras de la notaría, la repartición de la herencia quedó fijada como se lee a continuación: “De fuente fidedigna, el testamento se dividió de la siguiente manera: 25 por ciento para la señora Margarita. 25 por ciento para el hijo de Margarita. 25 por ciento para Andresito Jr, y 25 por ciento para Rosa María García, la hermana de Andrés”, comentó la reportera a cuadro, informando que tanto su hijo Leonardo García, así como su exesposa, Sandra Vale, quedaron fuera de esta parte en la repartición de la herencia. En días pasados, Leonardo también dio detalles del procedimiento legal para impugnar el testamento, asegurando que Roberto Palazuelos y su padre están a la cabeza del procedimiento. “Tanto Roberto papá y Roberto chico son nuestros abogados… en esas andan, creo que tienen que checar lo del testamento y tengo entendido que sí (impugnarán). Esto toma tiempo, tienen que ir checando para hacer las cosas bien”.

VER GALERÍA