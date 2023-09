Las palabras de Leonardo de Lozanne tras su fallida reconciliación con Sandra Echeverría

Aunque Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne dieron todo lo que estaba en sus manos para rescatar su matrimonio, luego de haberse separado por más de siete meses, la pareja llegó a la conclusión de que tomar caminos separados en el aspecto sentimental era lo mejor para su relación, teniendo en mente siempre el bienestar de su pequeño hijo Andrés, quien actualmente es prioridad para los actores, por lo que su intento de reconciliación finalmente no prosperó. Algo de lo que Sandra habló hace unas semanas durante un encuentro con la prensa, en donde finalmente dejó entrever que tras un intento de retomar su relación con el padre de su hijo, las cosas no salieron como esperaban, por lo que incluso se dijo soltera en otra oportunidad. Y aunque ambos artistas han procurado siempre manejarse en la línea de discreción en cuanto a su vida privada, su separación ha sido un tema del que han hablado con cierta apertura y con el profundo respeto que se tienen. Tal y como sucedió durante la reciente conferencia de prensa que el cantante ofreció a propósito de su próximo concierto, en donde con algunas reservas se refirió a la etapa de vida que está atravesando.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Las palabras de Leonardo de Lozanne

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, pero con cierta prudencia, el intérprete hizo frente a los cuestionamientos de la prensa respecto a su relación con Sandra y a su reciente ruptura, una ocasión en la que Leonardo aseguró que aunque no suele hablar de su vida personal de forma pública, por fortuna tiene su faceta artística a través de la cual suele procesar sus sentimientos. “En lo emocional pues bien me va, siempre estamos en un sube y bajas, pero lo importante es que el trabajo, justamente una ventaja que tenemos los artistas es que tenemos nuestro arte para expresarlo, ventilarlo y trabajarlo, y superarlo también”, señaló el intérprete, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando, luego de ser cuestionado acerca del estado de sus emociones tras su intento de reconciliación fallido con Sandra.

En ese mismo sentido, el intérprete dejó en claro qué es lo que más desea lograr con Sandra tras su separación, dejando en claro que siempre apostará por las sanas relaciones y el bienestar de todos los involucrados, un tema del que dijo ha reflexionado al lado de Erik Rubín, su compañero en Vaselina Timbiriche, quien al igual que él se encuentra en una etapa de transición en su matrimonio con Andrea Legarreta. “Sabes qué es lo más importante, que lo he dicho en otras entrevistas: el bienestar común. Hablando del ego, uno piensa en uno mismo: ‘¿Qué es lo que me conviene a mí?’… El bienestar común siempre, que todos estemos lo mejor posible y entre todos lograr que estemos bien todos, sí, también lo he platicado con Erick”, señaló el intérprete, quien ante la insistencia de los medios de saber más acerca del estado de su corazón, tomándose un momento para bromear al respecto. “Me hice un examen hace poco, bastante bien mi presión, a mi edad, me tengo que checar cada año”, dijo entre risas.

VER GALERÍA

Lo que ha dicho Sandra sobre su reciente rompimiento

Siempre sincera, Sandra Echeverría confesó, en una reciente entrevista con Ventaneando, que pese haber puesto lo mejor de ellos para intentar salvar su relación de pareja, la reconciliación no logró darse. “Más o menos, ahí vamos todavía estamos viendo si eso va a funcionar o no, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo”, respondió cuando fue cuestionada sobre el estado de su relación con el papá de su hijo. La actriz admitió que a pesar de que el resultado no ha sido el que esperaba, tiene la certeza de que luchó hasta el último momento por mantener unida a su familia: “Me quedo muy en paz, muy tranquila de saber que se dio todo y estamos en eso, todavía no es un no definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada. Uno luchó hasta el final, para que uno se quede tranquilo y en paz”, puntualizó Echeverría.

En una entrevista posterior, Sandra finalmente reveló que, tras intentar una reconciliación, las cosas finalmente no salieron como esperaban. “Ahorita la verdad que estamos en una época complicada de toma de decisiones, pero pues sí, ahorita estoy solita…”, comentó en una reciente charla que sostuvo con el portal UnoTV.com.

VER GALERÍA