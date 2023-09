La gran felicidad de Lucero y Mijares ante el triunfo de su hija Lucerito en el teatro

Debutar como actriz de teatro al convertirse en la protagonista del musical El Mago, fue el gran sueño cumplido de Lucerito Mijares. A lo largo de varias semanas su vida ha transcurrido entre bambalinas, sorteando obstáculos como el de su reciente fractura en el pie, aunque motivada por los aplausos y la gran aceptación del público. Esto, tampoco habría sido posible sin el apoyo de sus padres, Lucero y Mijares, quienes conmovidos han celebrado por todo lo alto el reestreno de la puesta en escena de su hija, digna heredera de un talento que le ha permitido abrirse paso en el espectáculo mexicano. Con tan solo 18 años, la joven abraza así un momento del todo gratificante, y qué mejor manera de festejarlo que recibiendo las ovaciones por su trabajo, entre ellas las de sus papás, orgullosos de su desempeño y capacidad para lograr cada uno de sus propósitos.

Luego de permanecer algunos días con un yeso en el pie, apoyada de muletas y un carrito para desplazarse sobre el escenario, Lucerito reestrenó El Mago completamente recuperada. A la importante cita, llevada a cabo en el Teatro Hidalgo del Centro Histórico de la Ciudad de México, también acudieron varios famosos, entre ellos Erik Rubín y su hija Mía, así como Chantal Andere, tan solo por mencionar a algunas de las celebridades. Sin embargo, la asistencia de Lucero y Mijares fue imprescindible, enteramente conmovidos por ser testigos de la realización de Lucerito, quien se mostró feliz por este conmovedor instante y muy agradecida por la reacción del público. Así, la joven comienza a escribir las páginas como una naciente estrella, cada vez más motivada por lo que pueda venir.

El conmovedor mensaje de Lucero a su hija

Este fue un día muy especial para Lucero y Mijares, pues en la celebración del reestreno de la obra subieron al escenario para dedicar unas palabras a su hija. De hecho, la cantante aprovechó las redes sociales para abrir su corazón y publicar un mensaje, haciendo evidente el enorme sentimiento que la invade al presenciar el desenvolvimiento de su hija. “¡Qué bonito ver brillar a nuestra @luceromijaresoficial en el espectacular escenario de @elmagothewiz! Gracias por una noche inolvidable, gracias al público, a los medios, a los amigos y familiares por su apoyo y cariño en todo momento. Cuando alguien es amoroso con mis hijos, se gana mi corazón por siempre…”, escribió la también actriz en su cuenta de Instagram, palabras tan emotivas que lograron avivar los ánimos entre sus fans, quienes le hicieron llegar una ola de felicitaciones.

En su dedicatoria, Lucero además agradeció al productor Juan Torres por hacer esto posible, maravillada con el trabajo de la producción, siempre cuidando cada detalle para hacer de cada función una experiencia única. “Estoy emocionada, orgullosa y muy agradecida con la vida por regalarme estos momentos tan hermosos. Bravo @juantorresmx. Felicidades compañía impecable y amorosa. Que sea una larga y exitosa temporada. Amo mucho”, escribió la intérprete al final de su texto. Para hacer este detalle más emotivo, ilustró sus palabras con un álbum de fotos de la obra El Mago, precisamente del instante en el que ella y Mijares acompañan a Lucerito durante el momento de ovaciones por el reestreno.

Lo que Lucerito Mijares dice de sus papás

Para Lucerito Mijares el teatro musical es sinónimo de felicidad. Segura de sus palabras, afirma haber encontrado su pasión, orgullosa de contar con la guía de sus famosos padres, quienes no se apartan de su lado. “La verdad es que me encanta, me ha llamado muchísimo la atención estar en un escenario como este, me hace completamente feliz. Me siento la más afortunada de poder tener a esos papás como maestros…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale El Sol, espacio en el que además recordó cómo se dio su llegada a esta producción. “Este Mago la verdad es que llegó muy repentinamente, no me lo esperaba para nada. Juan Torres, el productor, me dice: ‘Oye, necesito que veas la película de El Mago con Diana Ross y Michael Jackson, esa es la obra’…”, recordó la joven en la plática, sin olvidar hablar de cómo vivió esos días de su fractura en el pie. “No me sentí atacada pero me sentí un poco bajoneada porque estamos dando todo lo que se puede, estoy dando la función con el pie roto, todos mis compañeros me están apoyando al cien por cien…”.

