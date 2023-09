Kourtney Kardashian rompe el silencio, el bebé que espera tuvo que pasar por una cirugía fetal

Después de que la noticia de que Travis Barker tuvo que abandonar su gira con Blink 182 por una emergencia familiar que lo hizo volver de último momento a Los Ángeles para reunirse con su esposa, Kourtney Kardashian, las alarmas entre los fanáticos de la pareja se encendieron, toda vez que la primogénita de Kris Jenner se encuentra en la recta final de su cuarto embarazo. Luego de una ola de especulaciones que intentaban conocer detalles de la situación y del estado de la empresaria, fue la propia Kourtney quien rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram donde compartió un entrañable mensaje en el que agradeció a los médicos por salvarle la vida a su bebé quien tuvo que someterse a una cirugía fetal, según publicó la mayor de las Kardashian. Kourt hizo una mención especial a su esposo quien dejó todo por estar a su lado y se mantuvo al pie de su cama durante este difícil episodio, también reveló que su mamá fue pieza fundamental para atravesar esta situación. Por último, informó que gracias a la oportunidad reacción de los médicos abandonó el hospital para continuar con la dulce espera de su pequeño en casa.

El mensaje a Travis

Con una imagen en la que aparece su mano canalizada con el suero, entrelazada con la de Travis, Kourtney informó: “Estaré eternamente agradecida con los increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida a mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme, eres mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto”, escribió en la primera parte de este mensaje la socialité quien con este mensaje da certidumbre a sus más de 224 millones de seguidores alrededor del mundo quienes mostraron en redes su preocupación por la salud de Kourtney y de su bebé.

La emergencia que la llevó al hospital

En su publicación, Kourtney también reconoció que su hospitalización fue el evento más retador que ha vivido en su maternidad, pues tuvo que ingresar al quirófano: “Como alguien que ha tenido tras embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comprender esa sensación de miedo”. Tras superar esta situación, la mayor de las Kardashian mostró su admiración hacia todas las mamás que enfrentan alguna complicación en su embarazo: “Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo”.

El estado de salud de su bebé

Por último, la empresaria agradeció a Dios por permitirle continuar con su embarazo, luego de que los médicos estabilizaron a su bebé: “Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición”. En menos de una hora, la publicación de Kourtney alcanzó más de 780 mil likes, entre ellos el de su esposo, Travis Barker, quien escribió en los comentarios: “Dios es grande”. Fue en julio pasado cuando, durante uno de los conciertos de la banda de su esposo, Kourtney sorprendió al mundo con un letrero con la leyenda: “Travis estoy embarazada”, recreando una icónica escena de uno de los videos más emblemáticos de Blink 182.

Fue el pasado 01 de septiembre cuando, en pleno concierto de Blink 182 en Escocia, se anunció la ausencia de Travis quien, se dijo, había tenido que abandonar la gira por una emergencia familiar. De inmediato, el baterista tomó un vuelo para regresar a Los Ángeles y reencontrarse con su esposa quien, según trascendió en los medios de comunicación, había sido ingresada de emergencia al hospital. Debido a la poca información por parte de la familia sobre el estado de Kourtney del bebé se generó una ola de especulaciones que apuntaban a un supuesto alumbramiento prematuro. Por suerte, gracias al mensaje que publicó Kourt en sus redes sabemos que ya se recupera en su casa donde pasará la recta final de su embarazo.