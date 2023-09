'Hay mucho amor y respeto', Andrea Legarreta se sincera sobre su relación con Erik Rubín

Después de la comentada visita que realizó Erik Rubín al programa Ventaneando, la semana pasada, donde admitió que sigue viviendo bajo el mismo techo que Andrea Legarreta, incluso contó que dormían en la misma habitación, la prensa quiso saber la opinión de la conductora de Hoy a estas declaraciones de su todavía esposo. Durante su paso por la alfombra roja de la cinta Héroes, realizada en el emblemático Castillo de Chapultepec, cita a la que acudió de la mano de su hija Nina, la presentadora se mostró divertida a la hora de escuchar lo que el padre de sus hijas dijo; sin embargo, resaltó que continúan separados y que están tomándose su tiempo para aclarar los asuntos de pareja. Andrea reconoció que el cariño entre ella y el músico es muy grande, por lo que se mantienen cercanos como familia, un proyecto en el que ambos están enfocados. Durante este encuentro con la prensa, Legarreta también habló del duelo que enfrenta tras la partida de su mamá, doña Isabel, hace poco más de un mes y adelantó que está preparando un viaje que disfrutará con su papá y sus hermanos para fortalecer su relación tras la sensible muerte de su mamá.

Amor y respeto tras su separación

Siempre sonriente con la prensa, Andrea hizo referencia a las recientes declaraciones de Erik en las que aseguro que continuaban durmiendo juntos: “Estaba bromeando”, comentó a las cámaras de Ventaneando. Aunque entiende el interés de los medios, la presentadora externó sus ganas de vivir este proceso en privado, aunque reconoció que en el matrimonio todavía hay amor y respeto: “Yo creo que en algún momento tendría que dejar de ser tema. Somos muy equipo, trabajamos juntos, hay mucho amor y respeto, vamos a ver qué sucede con el tiempo”, puntualizó. Como lo hizo Erik hace unos días, Andrea prometió que, si se da una reconciliación, los medios tendrían la primicia: “Quiero dejarlo para nosotros, cuando suceda algo distinto, algo qué comunicar, lo haremos”, comentó a las cámaras del programa De Primera Mano.

Una separación por el bien del matrimonio

Hace unos meses, Erik Rubín le contó a Adela Micha, en su visita a La Saga, por qué decidieron ponerle pausa a su matrimonio: “Estamos siendo obedientes, en terapia nos sugirieron que tuviéramos esta separación. No me he salido de casa, estoy a nada, porque hay qué hacer el ejercicio completo para ver dónde estamos como pareja, porque sin duda hay un amor muy grande y somos muy buenos amigos”, puntualizó el músico. En ese sentido, en su paso por Ventaneando, Rubín reconoció que su relación tras anunciar su separación ha experimentado varios cambios positivos y finalmente buscan estar bien como familia, siendo o no pareja: “No es una separación, es una transición, es un ejercicio que nos ha ayudado porque estamos más unidos”.

De manera inevitables, Andrea Legarreta también fue cuestionada durante este evento sobre la reciente partida de su mamá, doña Isabel Martínez, sincera, la presentadora habló de cómo enfrenta el duelo: “Estoy avanzando, estoy continuando con la vida, porque de eso se trata. Es una manera también de hacer un homenaje a su vida, los que nos quedamos tenemos que seguir viviendo, empezando a volverle a encontrar el sabor a las cosas a disfrutarlas a adaptarnos a esta nueva forma sin ellos físicamente. Mi mamá no está físicamente, pero está presente todo el tiempo conmigo”, comentó al programa de Gustavo Adolfo Infante.

El viaje con su familia

Andrea reconoció que el amor del resto de su familia ha sido su aliciente para salir adelante, sobre todo el de sus dos hijas, Mía y Nina, por quienes está enfrentado este reto con valentía: “Sí ellas son el móvil principal, tendría que ser yo. A veces les digo a Mía y a Nina, pero somos equipo, ¿no?, entonces cuando a una se le acaban las ganas de ciertas cosas está la otra para apoyarla en eso y en este caso mis niñas son mi fortaleza y mis ganas de seguir, de disfrutar y de hacer todo lo que nos gusta, porque ellas apenas están empezando, son unas jovencitas y están empezando a vivir y mucho por lo cual continuar”. La conductora también compartió que en octubre realizará un viaje con su papá y con sus hermanos: “Está muy emocionado también y seguramente mi mamita también estará con nosotros ahí”, añadió.