Una nueva batalla en la corte entre Kevin Costner y su ex esposa Después de que la corte fallara en favor de Kevin Costner, Christine Baumgartner y el actor se volverán a enfrentar esta semana

Apenas hace unos días, la corte fallaba en favor de Kevin Costner en la batalla legal que Christine Baumgartner, su segunda esposa y madre de sus hijos menores, emprendiera para solicitar un incremento en la manutención que el actor pretendía dar de manera mensual. En una situación por demás complicada, la pareja se presentó en la corte, en donde se escuchó al abogado de Christine explicar que para estos momentos, el lujo ya era parte del ADN de sus hijos, por lo que necesitaba una altísima suma monetaria mes a mes para mantener el mismo estilo de vida que tenían en la casa de su padre. De forma más discreta, Kevin tomó el estrado, explicando que estima a su ex mujer y que buscaba que la resolución del caso fuera lo mejor para sus hijos. Fue así como la petición de Christine por incrementar los 129,000 dólares que recibiría a 161,000 dólares, recibió un fuerte revés, con el juez determinando que la estrella de El Guardaespaldas tendrá que pagar únicamente 63,000 dólares al mes. Ante esta situación, parecía que la disputa había llegado a su fin, pues la pareja cuenta con un acuerdo prenupcial, después de las pérdidas multimillonarias que el actor tuvo durante su primer divorcio, de hecho, se llegó a decir que Christine estaba dispuesta a embarcarse al mundo laboral para mantener el estilo de vida que mantenía con su ex marido y que quedó al descubierto durante este caso, pero parece que las querellas no han terminado, pues ahora se habla de un segundo enfrentamiento que se resolverá este jueves en la corte.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Cuánto ha pedido la esposa de Kevin Costner en su divorcio?

Tras su divorcio, la relación entre Kevin Costner y Christine Baumgartner se complica

Una nueva batalla legal para Kevin Costner

Aparentemente, el nuevo enfrentamiento entre la pareja está relacionado con los gastos legales que la batalla por la manutención derivaron. Según reporta el Daily Mail, todavía hay una cita más en la corte programada para este jueves en la que se decidirá quién se encargará de pagar los 575,000 dólares que se debe a los abogados de Christine, además de otros 280,000 dólares que se adeudan a expertos que participaron en el caso. Esta suma de 855,000 dólares es únicamente de la representación de Christine, pues el actor ha hecho público que él se hará cargo de sus gastos legales, que en julio sumaron 664,000 dólares -cifra que probablemente incrementó durante agosto, cuando se desarrolló el enfrentamiento en la corte-.

A pesar de que fue Christine quien solicitó el divorcio, los enfrentamientos en contra de Costner no han faltado desde que inició su separación, pues aunque se cuenta con un acuerdo prenupcial que se firmó hace 18 años, cuando contrajeron matrimonio, ha habido una larga serie de discrepancias entre la ex pareja. Los problemas han ido desde la mudanza de Christine de la residencia que compartía con el actor, algo que estaba estipulado en aquel acuerdo, hasta los desacuerdos monetarios que los llevaron hasta el estrado a declarar frente al juez.

VER GALERÍA

El suntuoso estilo de vida de Kevin Costner y su familia que hemos conocido gracias al juicio de divorcio

De la nieve para celebrar la Navidad, a la salida a la playa en la casa

En un caso que ha sorprendido a los seguidores del entretenimiento, las declaraciones de Christine en la corte han dejado al descubierto el lujoso estilo de vida que la pareja mantenía. Desde aquel relato en el que se hablaba de 40 toneladas de nieve transportadas a California, solamente para que pudieran celebrar una blanca Navidad, hasta las quejas de Christine por la disparidad de su nuevo hogar contra la residencia del actor. Una de las quejas más enfáticas era que la casa del actor tiene salida a la playa directamente, y que el nuevo hogar de Christine, aunque está frente a la playa, no tiene una salida a ella, a lo que según sus abogados, sus hijos están acostumbrados.

La pareja comparte tres hijos, Cayden, de 16 años, Hayes de 14 y Grace de 13, ante la separación de sus padres, se estipuló que los chicos dividirán su tiempo entre Kevin y Christine, de hecho, ambos han aparecido con ellos en distintas situaciones desde que se anunció la separación. A pesar de los 63,000 dólares que Christine recibirá al mes para la manutención de sus hijos, en el estrado ella aseguró que pretende buscar ganarse la vida de forma independiente: “Investigaré los pasos que necesito (tomar) y cualquier educación que necesite tener, para entrar a la fuerza laboral”, dijo durante su testimonio.

VER GALERÍA