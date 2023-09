El íntimo festejo en Madrid con el que Jimena Pérez, La Choco, celebró su cumpleaños

Han pasado ya cuatro años desde que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento decidieron hacer sus maletas y, en un acto de amor hacía su hijo Iñaki, mudarse a España donde la familia ha encontrado un segundo hogar. Durante todo este tiempo, la conductora se ha mantenido vigente en la pantalla mexicana gracias a los constantes viajes que realiza a nuestro país donde, cada que viene, asiste como conductora a su antigua casa: el programa Ventaneando. Además de sus apariciones en la emisión de espectáculos, hace dos años, se convirtió en una de las participantes favoritas de Masterchef Celebrity ganándose la simpatía de la audiencia de este reality. Por esta y muchas razones más, La Choco, como le dicen de cariño, es una de las presentadoras más queridas de nuestro país y, para muestra, las múltiples felicitaciones de cumpleaños que recibió este 05 de septiembre por sus 43 años, una fecha que disfrutó al lado de su familia en Madrid, desde donde agradeció todo el cariño que le enviaron sus seres queridos y fans desde México.

La felicitación de Atala

Desde las primeras horas de este martes, la conductora comenzó a recibir mensajes de cariño por su cumpleaños. Una de las primeras en manifestarse en Instagram fue su cuñada y excompañera de trabajo en Ventaneando, Atala Sarmiento quien le escribió: “Ella está de cumpleaños hoy y no los veo felicitándola. ¡Feliz día Choco hermosa! Que sigamos gozando juntos siempre. Te queremos mucho”, escribió la periodista de espectáculos en una de sus historias donde recordó una de las vacaciones que ha disfrutado junto a La Choco y sus sobrinos. Atala no fue la única famosa que recurrió a esta red social para mostrarle su cariño a la cumpleañera, amistades de Jimena como Gaby Crassus, Christian Larah, Roberto Ruíz, Rossana Nájera y Linet Puente quienes le dedicaron su respectiva felicitación.

Las celebridades unidas por su cumpleaños

Además de sus amigos en el medio, a través de la cuenta oficial de Ventaneando le hicieron un guiño: “Estamos de fiesta por el cumpleaños de nuestra querida Jimena”, un mensaje que emocionada respondió con un: “Gracias por la felicitación familia, los quiero”. La simpatía y talento de Jimena la ha hecho cosechar grandes amistades, incluso fuera de la televisora en la que trabaja, pues celebridades como Andrea Legarreta, Chantal Andere, Tania Rincón, Cynthia Rodríguez y Lidia Ávila también le comentaron en la población en la que mostró cómo celebró este año: “Les comparto mis Mañanitas caseras con los hombres de mi vida. Gracias Dios y vida por permitirme celebrar con ellos. Gracias Rafa por tu amor y paciencia a la hora de la producción y grabación”, escribió como descripción de un lindo video familia del momento en que sopló la velita de su pastel.

Conmovida por las muestras de cariño que recibió y feliz de poder celebrar al lado de su esposo y sus hijos, la cumpleañera escribió: “Happy Bday to me. Haciendo un recuento de todos estos años, sólo puedo darle las gracias a Dios por todas las bendiciones que me han dado y por consentirme con la mejor familia; nuestras vidas no siempre son fáciles o felicidad total, pero hasta las adversidades y retos que se nos presentan nos vuelven más empáticos, agradecidos, fuertes y nos ayudan a crecer. Gracias de corazón por tanto amor, no sólo a mi familia, amigos y a la gente que me conoce: mi cariño y agradecimiento a todos los que me siguen y desean cosas maravillosas. Se siente bonito sentirte tan querido”.

Sus visitas a México

Aunque la familia de Jimena se ha adaptado a la vida madrileña e Iñaki ha evolucionado favorablemente en sus terapias, México siempre está en el corazón de todos, razón por la que, al menos dos veces al año, viajan a nuestro país para visitar a la familia y amigas que dejaron aquí. El verano pasado, Jimena y los suyos viajaron a la Ciudad de México para celebrar con los suyos la Primera Comunión de su hijo Iker y de esta forma crear un recuerdo entrañable de este acontecimiento: “Un día especial haciéndolo nuevamente de la mano del Padre José de Jesús, cómo en su bautizo, con una misa que conmovió hasta las lágrimas en una iglesia bellísima. Gracias a la familia que estuvo presente. Los amamos. Iker es una bendición ser tus papás, porque eres un niño fuera de serie con un corazón enorme y noble”, escribió en julio pasado la conductora junto a varias imágenes de este festejo.