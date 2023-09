El aplaudido debut en cine de Nicolás, hijo de Ludwika Paleta

Con la imponente vista del Castillo de Chapultepec como telón de fondo, anoche, el elenco de la cinta Héroes, protagonizada por Nicolás, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, se dio cita en este emblemático recinto histórico para la presentación de este proyecto donde también juega un rol fundamental Matías Gruener, hijo de Susana Zavaleta, y que marca el ingreso al séptimo arte de Natalia Coronado, hija de Aleks Syntek. Con esta plantilla de actores que, sin duda, traen el talento en la sangre se llevó a cabo esta premier en la que Nicolás desfiló junto a su papá quien también actúa en este proyecto. Desde que Nicolás egresó de la carrera de cinematografía, el joven de 23 años ha comenzado a picar piedra, pero sobre todo a diversificar su trabajo, pues antes de decidirse a actuar lanzó su proyecto musical bajo el nombre de NIICO. Siempre cobijado por el apoyo de sus papás, el actor se dijo feliz de verse en pantalla con esta película que cuenta un poco de la historia de los Niños Héroes, uno de los pasajes de nuestra historia nacional más entrañables.

Su primer papel en la pantalla grande

A su paso por la alfombra roja, el primogénito de Ludwika Paleta habló de la emoción que le provocaba este proyecto con el que termina de explorar todas las aristas de esta profesión: “Yo estudié producción y dirección, luego me aventé a la música, poco a poco fui incorporando la actuación dentro de mi carrera. Más bien lo que he intentado hacer es volverme un artista 360°”, contó el joven en entrevista para el programa Hoy. Orgulloso de que el debut de su hijo en el cine sea junto a él, Plutarco Haza compartió detalles de esta película que pasará a la historia como uno de los proyectos más especiales para ambos: “Estoy muy contento de estar en un proyecto al lado de Nicolás, aunque no me toca compartir escena con él, realmente me siento muy orgulloso de lo que ha logrado y además de yo poder participar en un proyecto tan importante”, contó el actor a las cámaras del matutino sobre esta película que se estrena en cines el próximo 7 de septiembre.

Su próxima película junto a su mamá

Aunque Héroes marcará el debut en cine de Nicolás, previamente el actor ya había hecho sus pininos en la cinta Después, que aún no tiene fecha de estreno, pero en la que también trabajó junto a su mamá, Ludwika Paleta. En diciembre del año pasado durante su paso por la alfombra roja de los People’s Choice Awards, el joven actor compartió algunos detalles de este proyecto en el que comparte créditos con su famosa mamá: “Sí, juntos es el primer trabajo que realizamos y estuvo muy padre, porque justamente nos tocó ser madre e hijo y la química en la vida real le convidó a la ficción y viceversa, eso para nosotros estuvo bien padre”.

Sobre la cinta que filmó junto a su mamá, Nicolás compartió que no recibió ningún trato preferencial, al contrario, Ludwika hizo que viviera la experiencia como cualquier novato: “Algo que respeto mucho es que separó lo profesional de lo laboral, me trató como su compañero de trabajo y eso es algo increíble porque, al fin de cuentas, aunque en la película fuéramos madre e hijo, éramos compañeros de trabajo y lo agradezco mucho, porque hizo que yo aprendiera mucho”. El joven actor también habló de cómo ha querido dar pasos firmes en su carrera por su propio pie: “Siempre he sido de la idea que vengo de cierto lugar y ha habido muchas puertas que se han abierto gracias a eso, yo las aprovecho y vuelvo ese camino, mi camino, no me dejo definir por de dónde vengo, más bien, defino por quien soy yo en realidad”, añadió.

¿Música, cine o televisión?

Gracias a la pasión que Nicolás imprime en cada proyecto, el joven ha tenido la oportunidad de realizar varios proyectos donde ha podido enriquecer sus habilidades, tanto fuera la pantalla, como detrás de cámaras. Sobre qué área le gusta más, dijo: “Quiero explorar, apenas hice mi primera película que es algo muy diferente que hacer una serie. Son cosas diferentes, es como cuando me preguntan, ¿música, detrás de cámaras o frente a la cámara?, más bien lo que me gusta es la variedad que hay en este medio, las diferentes formas de expresar sentimientos y contar historias, para mí la variedad es lo más importante”, comentó en aquella ocasión el actor quien desfiló sobre la red carpet de la mano de su novia, la actriz Daniela Martínez.