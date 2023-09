La sorpresiva llegada de Anette Cuburu a Telemundo

Tras concluir su ciclo en el programa televisivo Venga la Alegría, de TV Azteca, Anette Cuburu emprendió nuevos retos. Dispuesta a seguir su camino como comunicadora, motivada a su vez por el apoyo del público, puso en marcha su canal de entrevistas en YouTube, el cual llamó Anetteando, en el que ha tenido famosos invitados como Humberto Zurita o Natalia Esperón. Sin embargo, la guapa conductora no dudó en aprovechar la reciente oportunidad de volver a la pantalla chica, pues ahora llegó por la puerta grande a Telemundo, una de las cadenas hispanas más reconocidas en Estados Unidos. Aunque el anuncio acaparó la atención de los ávidos televidentes, se trata solo de un compromiso temporal para Anette, quien de igual manera se siente feliz y enteramente dispuesta a demostrar que puede llevar su talento más allá de las fronteras mexicanas.

¿En qué programa de Telemundo conducirá Anette?

Fue al inicio de esta semana que el matutino Hoy Día, que se realiza en la ciudad de Miami, dio la bienvenida a Cuburu. La presentadora, cuya carrera frente a las cámaras logró despuntar en México hace poco más de dos décadas, cubrirá por algunos días el espacio de Penélope Menchaca, que se encuentra de vacaciones. Emocionada, fue recibida por los demás conductores de la emisión, entre los que destacan Andrea Meza y Daniel Arenas, felices de recibirla entre sus filas. Fue así como Anette llegó puntual a su cita este lunes 4 de septiembre, tomando de inmediato su posición y dando muestra de su talento en la conducción, una de sus grandes pasiones, según ha dejado saber.

Ante tal recibimiento, Anette se expresó muy agradecida, dedicando un extenso mensaje a todo el equipo de producción que hizo posible su llegada al matutino, en especial al productor Dio Lluberes, por hacer esto posible. “¡El recibimiento más bonito! @telemundo @hoydia qué gran aventura comienza hoy, nuestro amor estaba escrito, gracias”, dijo en una parte de su mensaje en Instagram, el cual avivó los ánimos entre sus seguidores, quienes le han deseado lo mejor en esta nueva aventura. “Listísima, llevo 25 años esperando este momento”, se le escucha decir en un video que ella misma publicó en sus redes sociales, en el cual se deja ver corriendo por uno de los pasillos de la televisora poco antes de entrar al aire. “La vamos a pasar muy bien esta semana, gracias por recibirme”, dijo durante los primeros minutos de la transmisión.

El recuerdo de Anette con Telemundo

Para Anette se trata de una experiencia gratificante en todos los sentidos, no solo por volver a la pantalla chica como tanto le gusta, sino también por el significado personal que tiene para ella colaborar con Telemundo, así lo compartió recientemente. “Crecí en los camerinos de Telemundo en Los Ángeles, esperando a mi papá que marco historia con su programa Adivínelo Con Señas. Entrar hoy a estas instalaciones imponentes me movió muchas cosas. Qué increíble equipo y programa. Felicidades @hoydia, @ronalddaym, @ssmester”, dijo la conductora al final de otro mensaje dado a conocer en su cuenta de Instagram. Con total emoción, ha posado junto a sus compañeros, quienes según cuenta han sido muy atentos y amables con ella. “La magia de @hoydia y su equipo. Todos profesionales y buenas personas, qué feliz me siento. Gracias a todos por su cariño”, escribió al pie de una foto en la que se deja ver posando junto a Daniel Arenas.

¿Por qué Anette salió de Venga la Alegría?

Luego de su salida de Venga la Alegría, Anette Cuburu ha sido muy directa al hablar de su paso por el matutino, así como de las razones por las cuales esa etapa llegó a su fin. “Se acaban los ciclos, de pronto ya tienes que dejarle la silla a alguien más, ya hiciste todo, ya no hay nada más que hacer en ese rubro y hay que crecer. Yo creo que Azteca hace crecer a sus conductores, hace crecer a sus artistas… y tiene grandes proyectos por venir y ya les podré platicar en cuál vengo yo con todas las ganas del mundo y con toda la alegría que les he dado en todos mis proyectos… Muy emocionada de ver a mis compañeros felices y triunfando…”, expresó durante una entrevista concedida a diversos medios de comunicación al asistir a un evento público a finales de junio pasado.

