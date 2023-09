Por primera vez, Cynthia Rodríguez muestra el espectacular cuarto de su hijo León

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se encuentran escribiendo uno de los capítulos más felices de su auténtica historia de amor luego del nacimiento de su hijo, León, a quien esperaban con un gran anhelo, pues convertirse en padres ha sido un sueño que han compartido desde que afianzaron su relación sentimental hace ya más de un lustro cuando se percataron que el cariño mutuo que se tenían se había transformado en algo más allá de una entrañable amistad. Emocionados por su debut en el terreno de la paternidad, la pareja celebró por todo lo alto el primer mes de vida de su primogénito con una inédita fotografía del pequeño, ésta no fue la única revelación que trajo el festejo, ya que, por primera vez, la conductora mostró imágenes del cuarto de su bebé dejando ver la espectacular decoración inspirada en el mundo animal de la sabana que eligió junto a su esposo, sin duda, una clara referencia al origen detrás del nombre de su retoño.

Horas después de festejar a su primogénito, Cynthia reapareció en redes sociales para hablar de cómo han sido sus últimas semanas. La también cantante y actriz señaló que las desveladas continúan, por lo que aprovecha al máximo las siestas de su bebé para retomar algunas de sus actividades cotidianas, así como para ponerse al corriente con sus fans sobre los cambios que ha experimentado: “Hay una paz, una tranquilidad a esta hora, creo que las mamás me van a entender”, mencionó en sus stories de Instagram en las que apareció con una cómoda pijama al parecer a punto de irse a la cama, “Siento que tengo muchas cosas que platicarles, es verdad que este mes nos dedicamos a ser papás, yo me dediqué a ser mamá al cien por ciento, y quiero contarles mi experiencia”.

Así luce la habitación de León, hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

De lo más emocionada, Cynthia aprovechó su breve encuentro con sus seguidores para anunciar que por fin la habitación de su hijo está lista después de meses afinando detalles: “Por cierto, ya está el cuarto de Leoncito”, indicó mientras alzaba los brazos en señal de victoria, “Voy a compartir el rincón favorito de Leoncito y su mamá”. Con una canción de Carlos sonando de fondo, la conductora mostró un par de imágenes de la recámara, en la que se observa un papel tapiz que muestra ilustraciones de animales como un elefante, una jirafa, un león, un lemur y una cebra, además de otros elementos de la sabana, lo cual recuerda no sólo al nombre de su bebé también a la obra teatral de El Rey León, que protagonizó el cantante años atrás y marcó un hito en su carrera a nivel internacional.

El diseño recupera versos del tema musical Te Esperaba, uno de los éxitos del cantante. “Te pedí con mi fuerza al universo, y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti”, se lee en el centro del lienzo del cuarto, en el que también hay un león de madera de juguete, una lámpara en forma de árbol y una mecedora, en la que suele pasar largos ratos la feliz mamá con su pequeño en brazos, según se aprecia en sus stories. “Así mis tardes de amor”, escribió Cynthia en un corto video en el que se deja ver abrazando a su hijo.

Enfocada por completo en esta nueva faceta que abraza con enorme alegría, la conductora aprovechó para agradecer por los múltiples obsequios que le han hecho llegar y comentó que tienen entre sus planes realizar una dinámica de preguntas para abordar a profundidad cómo ha sido su camino por la maternidad. “Tengo que abrir regalos que me han enviado, muchas gracias, los voy a hacer esta semana, lo prometo. Como que traía pendientes que quería compartirselos antes de dormir, antes de desmaquillarme”, dijo dejando claro que todo esfuerzo ha valido la pena ante este dichoso momento que vive, “Por supuesto que no iba a subir (sus stories) desmaquillada porque no hemos dormido mucho este mes”, añadió entre risas haciendo eco de su gran sentido del humor.