Erik Rubín habla de cómo ha apoyado a Andrea Legarreta durante su duelo

Son días agridulces para Andrea Legarreta, pues mientras disfruta de la compañía de su familia y el éxito en sus proyectos profesionales, ahora como parte del elenco de la obra musical Vaselina, atraviesa por un momento de duelo tras el lamentable fallecimiento de su mamá, la señora Isabel Martínez. En esta etapa, la también conductora del programa Hoy ha contado con el respaldo de sus seres queridos, en especial de Erik Rubín, siempre pendiente de brindarle su mano ante cualquier adversidad, pues a pesar de haberse separado, ambos mantienen la cordialidad y la armonía. Abierto como siempre a compartir detalles de los acontecimientos en su entorno personal, el cantante reveló cómo ha cobijado a la madre de sus hijas durante este difícil instante, en el que la presentadora ha tratado de salir adelante enfrentando la ausencia de su madre.

Erik Rubín y el apoyo a Andrea Legarreta

Sincero y dispuesto a conversar con la prensa, Erik sostuvo una charla con los medios de comunicación que lo abordaron durante su asistencia a la obra de teatro El Mago, protagonizada por Lucerito Mijares. En ese espacio, y a pregunta expresa de cómo apoya a Andrea luego del fallecimiento de su mamá, dijo: “Estando presente, tenemos una gran relación, hay un gran amor como siempre lo hemos compartido, estando ahí en todo momento como familia, como amigo…”, contó el intérprete, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortíz para su canal en YouTube. De esta manera, deja claro que existen buenos lazos con la familia Legarreta, más allá de las decisiones por las cuales él y Andrea se separaron.

Recordemos que apenas en días pasados, Andrea recordó a su mamá a un mes de su partida. Conmovida, le dedicó un mensaje en redes sociales, expresando su profundo sentir. “Mi Chabelita amada… En la memoria del corazón nunca hay despedidas. ¡Te amo infinito, mi reina hermosa! Siempre juntas mami. Más allá de todo, amorcito lindo. Estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia. Estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti. Estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón. Estoy aprendiendo a mirar la puerta y saber que tú ya no llegarás. Estoy aprendiendo a vivir los festejos sin que tú estés en ellos. Estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos. Estoy aprendiendo a verme bien, aunque mi corazón me duela. Estoy aprendiendo a pensar en las noches, para ver si te puedo ver en mis sueños. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahí no tengo que aprender a sacarte… En mi corazón vivirás para siempre”, escribió.

¿Reconciliación con Andrea?

Con la amabilidad que lo caracteriza, Erik también abordó los cuestionamientos sobre la posibilidad de una reconciliación con Andrea, asegurando que no hay nada nuevo en ese terreno. Eso sí, se comprometió con los medios de comunicación a hablar de manera puntual en caso de que se dé alguna novedad. “En el momento en el que exista (una reconciliación) se los voy a compartir, yo siempre les he compartido todo. Como ahorita ya no hay nada nuevo que yo les pueda compartir, pues no les comparto nada más…”, expresó Erik durante la charla.

Por ahora, tanto Erik como Andrea se mantienen unidos por la cordialidad, incluso el cantante sigue habitando la casa familiar junto a las hijas que tienen en común, Mía y Nina. Sin embargo, no descarta mudarse pronto, para lo que según dice ya se está preparando. “Sí tengo que hacer el ejercicio de salirme para hacerlo completo y ya lo haré en estos días. Yo soy el que me voy a salir, pero es una decisión que tomamos en conjunto. Es algo que venimos platicando desde hace tiempo”, expresó en entrevista con el programa televisivo Ventaneando espacio en el que además puso en alto la cordialidad que prevalece entre ambos. “La verdad es que tenemos una gran relación, a mí me gustaría contarlo, porque oímos tantas historias de terror en donde durante la separación se la pasan muy mal y, la verdad, nosotros no, por eso yo creo que también nos es tan difícil (separarnos físicamente)…”, explicó.

