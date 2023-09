'Él ya se quería ir', Marimar Vega recuerda la partida de su papá Gonzalo Vega

Han pasado ya 6 años desde la partida del primer actor Gonzalo Vega y como pocas veces su hija Marimar Vega abrió su corazón sobre el duelo que atravesó en aquel momento. Durante el último episodio de su podcast, El Rincón de los Errores, que conduce junto al colombiano Efrén Martínez, la actriz tocó el tema de la muerte de su padre y cómo lo vivió. Aprovechando la visita del psicólogo clínico Juan Lucas, Marimar le pidió que explicara su manera de ver la muerte, una definición que a ella le sirvió para enfrentar la ausencia de su padre: “Si estamos hechos de átomos, nuestro cuerpo son átomos y electrones y el electrón es energía, estamos compuestos de energía y en el colegio, de las pocas cosas útiles que me acuerdo, es que una ley termodinámica dice que la energía no muere, se transforma, entonces, si somos energía y la energía no muerte, no puedo morir, me transformó en otro estado”, explicó el especialista. Marimar reconoció que esta definición podría ser de utilidad para alguna persona que, como en su caso, ha perdido a un ser querido: “Tienes una manera de explicar la muerte que puede servir mucho para que la gente suelte un poquito ese pavor”, comentó.

El adiós a su papá

Sobre el retador momento que vivió al despedir a su papá, la actriz reveló: “La manera en la que vemos la muerte, acá, en nuestro mundo, nos hacen sufrir mucho, nuestro mayor miedo es morirnos o que alguien que queramos se muera”. Aunque fue muy doloroso despedirse de su papá, Marimar reconoció que después de verlo luchar con el Síndrome Mielodisplásico que padecía, enfrentó su partida como un descanso para él: “Cuando mi papá murió, por lo menos mis hermanos y mi mamá que creemos eso y que lo vivimos desde ese lugar (…) creo que no lo sufrimos tanto porque creo que él ya se quería ir, estaba cansado”, confesó la actriz quien por primera ocasión contó cuál fue su reacción al enterarse de la muerte de su papá.

Siempre presente en su vida

Debido a que el actor atravesó un largo proceso médico antes de su partida, Marimar admitió que cuando partió, sintió alivio por él, después de tanto tiempo de mostrarse valiente ante la enfermedad: “Yo me acuerdo que, cuando su esposa gritó, yo tuve un momento que hice, sí, no en mala onda, sino de qué bueno, de alivio, yo festejé por él, porque yo sabía que él había luchado lo que él quiso, pero llegó el momento en el que se quería ir, un festejo para él”, explicó. Con el tiempo la actriz ha logrado construir una especial relación con la memoria de su papá quien aseguró la acompaña todo el tiempo: “Yo lo extraño todos los días, eso por supuesto, no es que lo extrañe, lo tengo presente, hasta hablo con él”, dijo.

Su gran parecido con Gonzalo Vega

Para Marimar lanzar su podcast ha sido la oportunidad perfecta para abrir su corazón y contar algunos pormenores de su vida privada que han formado su personalidad. En ese sentido, durante la primera temporada de este proyector invitó a su hermano menor, Gonzalo Vega Jr, con quien recordó a la disciplina de su papá y cómo ella heredó algunos de esos rasgos: “Yo creo que era muy controlador y eso es algo en lo que yo me identifico mucho con mi papá, el querer según tú optimizar y arreglar a los demás, porque los amas y los quieres”. La actriz reconoció que soltar el control ha sido uno de sus grandes retos en terapia: “Yo lo hago por ayudar, pero si hablas con mi esposo seguramente, pero son estas cosas que yo trato de ya no hacer y me como la lengua”.

En esta charla, los hermanos Vega recordaron cómo, en un intento por motivarlos, Gonzalo Vega se tornaba estricto: “Por ejemplo, yo siendo adolescente, me quería despertar tarde un domingo y si me quedaba a dormir en su casa a las 8 de la mañana entraba a abrirme las cortinas y a decirme: ‘¡Qué flojera! ¿Cómo están dormidos tan temprano?’. Lo único que hacía es que uno quisiera quedarse a dormir en casa de su mamá”, comentó divertida la actriz quien, ahora, atesora aquellos momentos junto a su papá. Ahora, Marimar comprende a su papá y entiende el mensaje que quería transmitirles con sus acciones: “Él lo hacía desde esta parte de: ‘¿cómo es posible que tienen ese jardín y están viendo la tele?’”, explicó