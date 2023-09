Las esperadas vacaciones de Galilea Montijo y su hijo

Son meses de constantes cambios para Galilea Montijo. Tanto en lo personal como en lo profesional, la tapatía ha transitado por etapas determinantes, desde su pasada separación de Fernando Reina hasta su exitoso paso por la conducción del reality sensación de Televisa, La Casa de los Famosos, un ir y venir de acontecimientos en los que se ha mantenido enfocada, por lo que ahora aprovecha este instante para tomarse un merecido tiempo de descanso y de desconexión. Tras la ausencia de la presentadora en la conducción del matutino Hoy esta semana, ahora sabemos que ha emprendido unas vacaciones junto a su hijo Mateo, presumiendo los primeros instantes de este grato momento en el que ambos se dejan ver muy unidos, preparados para esta aventura cuyo destino todavía es un misterio.

Las fotos de Galilea con su hijo

Tan cercana como siempre a su fiel público, Galilea recurrió a sus redes sociales para mostrar los primeros vistazos de esta escapada. Como pocas veces, posó casual junto a Mateo a bordo del avión, ambos sonrientes y portando looks casuales deportivos para la ocasión, visiblemente emocionados por este nuevo viaje en el que tendrán la oportunidad de escribir nuevas páginas en el diario de sus memorias familiares. Aunque Montijo no reveló el destino al cual se dirigen, sí se sinceró sobre la felicidad de volar en compañía de su hijo, gritando así una vez más el infinito cariño hacia él. “¡Por fin! Vacaciones con mi amor del bueno…”, escribió en las primeras líneas de la publicación, a la cual han reaccionado sus seguidores y varios de sus amigos famosos, quienes le han enviado sus mejores deseos.

Para Galilea, compartir con Mateo este momento es tan gratificante, que en su breve texto lo reiteró: “Mi fuerza, cualquier cosa por ti”, dijo al final enteramente ilusionada. Recordemos que en días pasados también presumió una postal junto a su pequeño, esta vez tomados de la mano, dando muestra de la enorme complicidad entre ellos. Por si fuera poco, durante la final de La Casa de Los Famosos posó con Mateo, orgullosa de contar con él en este instante de su vida tan importante. En las imágenes aparecen madre e hijo compartiendo un abrazo, haciendo evidente lo mucho que ha crecido el niño, quien en pocas ocasiones aparece en las redes sociales de la presentadora. “¡Mi amor del bueno, me haces tan feliz! Amo tus caras y tus ocurrencias, todo es por ti y para ti”, escribió.

El gran momento de Galilea Montijo

En medio de una etapa de transición, Galilea Montijo se siente plena, abrazando esta ola de cambios como una oportunidad valiosa para evolucionar y ser una mejor persona. Así lo ha dejado ver tras las declaraciones que hiciera en mayo pasado a People en Español, espacio en el que manifestó cómo se siente ahora. “En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo”, señaló. “No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar”, sentenció durante su charla con la publicación.

Otro de los aspectos valiosos para Galilea es la buena relación que mantiene con su expareja, Fernando Reina, algo muy importante para ella, pues trabajar de su mano para brindar un entorno de armonía y estabilidad al hijo que tienen en común es una de sus mayores prioridades. “En esta historia de Fer y mía no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, siempre van a ser mis hijos, entonces, no está padre inventar historias”, explicó la presentadora, orgullosa de los buenos lazos que ha podido consolidar a pesar de los giros en su vida, periodos de los que ha sabido atesorar los más valiosos aprendizajes.

