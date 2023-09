América Guinart: 'Mi esposo no es nada celoso de Alejandro en ningún aspecto'

Luego de su divorcio, hace más de 15 años, América Guinart y Alejandro Fernández comenzaron una nueva etapa en su relación, la cual han procurado que sea cercana y cordial, pues se ha basado en el profundo amor que ambos tienen por sus tres hijos, quienes serán el lazo que los mantendrá unidos de por vida. De hecho, América y Alejandro llegaron a pactar entre ellos el evitar combinar sus asuntos sentimentales, tras su separación, con los asuntos familiares, por lo que incluso en cada reunión familiar acudían sin la compañía de sus respectivas parejas. Sin embargo, el tiempo y la madurez de ambos les llevó a dejar de lado este pacto, comenzando una nueva etapa en su relación, por lo que en la actualidad han llegado a convivir entre ellos con sus parejas. Algo de lo que América habló recientemente en un live, en el que con total sinceridad reveló cómo es la relación de su esposo, Álvaro Favier, con Alejandro.

Lo que ha dicho América sobre su relación con Alejandro y Álvaro

Con la misma apertura con la que América suele compartir los detalles más especiales de su vida privada, la madre de los tres hijos mayores de ‘El Potrillo’ decidió responder a los cuestionamientos de sus seguidores respecto a la relación que su esposo mantiene con su ex, una oportunidad en la que se encargó de poner la apertura para entender la dinámica familiar que prevalece entre ellos, especialmente ahora que ‘El Potrillo’ comenzará una gira por Estados Unidos en la que se hará acompañar de su hijo Alex Fernández, por lo que América planea hacerse presente en algunos de los shows en los que se presente su retoño, por lo que espera que la situación se dé de la mejor manera. “Es un hecho que ahora tengo que ver cómo me organizo con mi esposo, pues para ir a las presentaciones, bueno, a las presentaciones de Alex, donde podamos mi esposo y yo vamos a estar”, comentó Guinart. “Pero ya donde se presente con su papá, pues sí vamos a ver cómo lo vamos a manejar, porque pues sí entiendo que las cosas son distintas… Mi esposo no es nada celoso de Alejandro en ningún aspecto, lo respeta”, agregó.

En ese mismo sentido, América se encargó de destacar la actitud respetuosa que Álvaro ha tomado ante su relación con Alejandro, pues siempre se ha mantenido al margen de lo que sucede entre ellos. “Mi esposo es muy respetuoso de todo, de verdad, que esa es una de las cosas que me encantan de él y lo admiro, que es super respetuoso, y en relación a Alejandro es cero, ni es malilla, ni es envidioso, ni es malas vibras, ni nada, todo lo contrario, pero a lo mejor sí voy a ver qué voy a hacer con las presentaciones en las que estén los dos”, finalizó.

¿Cómo es la relación de Álvaro con los hijos de América?

Hace unos meses, América hizo una transmisión en vivo en su Instagram, en la que se abrió como nunca de su vida personal, incluido el plano amoroso. La guapa tapatía habló de lo mucho que valora el respaldo que le ha dado su pareja en todos los aspectos y no sólo a ella, sino también a sus hijos. "Siempre ha estado conmigo en los momentos que lo he necesitado y ha estado con mis hijos en los momentos que lo han necesitado, entonces él merece toda mi admiración, mi agradecimiento, mi amor", expresaba en marzo del año pasado. "Lo amo, es un gran hombre, es un hombre que siempre me da mi lugar, que siempre me respeta, es un hombre bueno, de buen corazón", agregaba entonces.

"Y si no hablo nunca de él no es por ocultarlo, no es porque me da miedo, no es porque no quiera, no, yo llevo nueve años con esta persona y han sido nueve años de crecimiento", explicó. "Créanme, que cuando tú escoges un hombre para que comparta tu vida, y sobre todo que entre en la vida de tus hijos, ahora de mis nietas pues sí tienes que fijarte a qué persona estás metiendo en tu vida entonces yo estoy muy feliz porque él sea el hombre que está en mi vida", dijo convencida.

