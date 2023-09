Tras su paso por La Casa de los Famosos, Sofía Rivera Torres debutará como villana de telenovelas

Después del fenómeno televisivo que provocó la primera edición de La Casa de los Famosos varios de los participantes salieron ya con propuestas de trabajo, como Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes formarán parte de la próxima producción de Juan Osorio. A esta lista de celebridades que tras su paso por el reality los llamaron para una telenovela se suma Sofía Rivera Torres quien, por primera ocasión, dará vida a una villana, un papel con el que soñó desde su debut en los melodramas. Con la emoción con la que siempre se dirige a su comunidad virtual en Instagram, la joven actriz compartió la noticia de su próximo proyecto, una historia en la que dará vida a Natalia y que marca su inicio en los personajes antagónicos. Para Sofía esta oportunidad será crucial para demostrar su talento frente a las cámaras, sobre todo, ahora que será ella la encargada de hacerle la vida imposible a la protagonista. Desde 2021, cuando realizó su primera telenovela, la actriz reconoció que trabajar en la Fábrica de Sueños siempre fue su meta: “No saben qué fregón se sintió caminar por los pasillos de Televisa, había estado ahí antes, pero no como talento de la empresa”, confesó cuando comenzó a grabar Si nos dejan, su primer proyecto como actriz.

¡Por fin llegó la villana!

Después de dos telenovelas en Televisa, todo parece indicar que la narrativa que le dejó La Casa de los Famosos donde, por momentos, la hicieron ver como la “mala”, dio resultados pues, en su nuevo proyecto será la encargada de dar vida a la villana de la historia, una situación que la tiene muy feliz, pues estaba buscando esta oportunidad desde hace tiempo: “Hoy tuve mi primera lectura de guión para mi siguiente proyecto y no seré mala… ¡seré malísima! Llegó la villana que tanto pedí, muy pronto les presentaré a Natalia. Se arrepentirán de conocerla y yo gozaré interpretarla”, escribió la actriz esta tarde en su cuenta de Instagram donde se mostró muy entusiasmada por este nuevo reto profesional.

Su paso por La Casa de los Famosos

Hace un par de semanas, Sofía confesó durante su visita al podcast Revista Influencer que La Casa de los Famosos, sin duda marcó un antes y un después en su carrera: “Todas las oportunidades que, a Dios gracias, me están cayendo hoy, nunca he sido más conocida que hoy, nunca he sido más famosas que hoy, nunca he estado ganando más lana que hoy, nunca he tenido más proyectos en puerta que hoy y lo súper agradezco”, reconoció. En ese sentido, aprovechó para hablar de la imagen que se creó sobre ella tras su participación en el reality: “Me da mucha risa que las personas utilicen la palabra polémica para describirme, porque tengo una carrera absolutamente libre de escándalos”, confesó. Lo que sí dejó claro que es que, su “polémica” participación siempre fue parte del juego: “Cuando estas dentro de esta casa que está diseñada para que la gente de adentro se vuelva loca, dejas de enterarte del mundo afuera y tu mundo completo se vuelve esas 14 personas que están adentro”.

La conductora contó que fue gracias a la recomendación de su esposo, Eduardo Videgaray, quien ya había vivido la experiencia de Big Brother, quien la hizo aceptar este proyecto: “Llega La Casa de los Famosos en un momento de mi vida en el que yo estaba haciendo muchas cosas. Se me ocurre lanzar una empresa, al mismo tiempo que me cae una telenovela (CABO), un proyecto mágico”. A pesar de haberse convertido en la segunda eliminada del reality, su salida provocó gran revuelo entre los televidentes convirtiéndola en uno de los personajes más recordados de la casa: “Yo creo que sí lo volvería a hacer”, respondió convencida cuando la cuestionaron sobre si volvería a participar en un programa con este formato.

El amor de su familia

Aunque le fue increíble en este reality, Sofía contó que desde su ingreso a los medios de comunicación las telenovelas eran su objetivo, razón por la que muy joven comenzó a trabajar por su sueño: “Yo le dije a mi papá que quería estudiar actuación y ya sabes como buen señor de familia decente, me dijo: ‘Si tú quieres estudiar actuación eso ya corre por tu cuenta y tú te lo pagas’. Desde muy chiquita, desde los 16 años me metí a trabajar en tele, hacía conducciones, llevo la mitad de mi vida trabajando en los medios y así logré pagarme estudiar en Casa Azul actuación al mismo tiempo que estudié Comunicación en la Ibero”, contó. Por último, Sofía confesó que tras su participación en La Casa de los Famosos la hizo valorar a su familia: “Lo que realmente me hace feliz y lo que realmente me llena no es esta carrera que yo he amado durante 16 años y que hasta ahorita comienza a amarme de vuelta, no es eso. Cuando yo estuve dentro de esa casa no extrañé mi celular, ni mis redes sociales, ni mi ropa, ni mis bolsas, nada material, extrañé a la gente que es importante para mí, esa gente que me hace feliz y esa gente que hace que la vida valga la pena”, finalizó.