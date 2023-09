Siguiendo los pasos de sus hermanos, América Fernández prepara su lanzamiento como cantante

De los cinco hijos que Alejandro Fernández tiene, América, gemela de Camila, es la única que no se ha lanzado como cantante; sin embargo, la joven también planea seguir los pasos de sus hermanos en la música. En el marco de la presentación de Tinu X Emi, concepto encabezado por Valentina y Emiliano Fernández, los hijos que El Potrillo procreó con la colombiana Ximena Díaz, América le contó a la prensa que ella también está alistando todo para iniciar su carrera como cantante, eso sí, primero quiere concluir sus estudios universitarios en Diseño de Modas, una carrera que estudia en Los Ángeles, California. Digna heredera del talento de los Fernández, América adelantó durante su encuentro con los medios de comunicación que está trabajando en su primer álbum donde, una fusión de lo clásico y lo moderno, según explicó. A su paso por la alfombra roja, la joven presumió el tatuaje que lleva en honor a su abuelo, don Vicente Fernández, un diseño con un significado muy especial. Para América era importante llevar un recuerdo de El Charro de Huentitán en la piel para que, de alguna manera, la acompañe cada vez que se suba al escenario.

Habrá dinastía Fernández para rato

Feliz por ver a sus hermanos menores ver cristalizado su sueño de convertirse en cantante, América se sumó a la lista de Fernández que acudieron a la presentación, en la que destacó la presencia de su papá, Alejandro, quien fue el encargado de darles a los chicos la tradicional patadita de la buena suerte. En el evento, los jóvenes también contaron con el apoyo de su mamá, Ximena Díaz y de su abuelita, doña Cuquita quien se mostró muy orgullosa de ver cómo sus nietos se encargarán de mantener vivo el legado musical de la familia. Para América era muy importante que en esta velada sus hermanos se sintieran cobijados por toda la dinastía: “Estoy feliz, emocionadísima por ellos, muy contenta y van a ver, está increíble todo”, explicó la joven en entrevista para el programa Ventaneando.

A pesar de residir en Los Ángeles, la joven tomó un vuelo para presenciar este importante acontecimiento en la vida de sus hermanos: “Que lo disfruten, que le echen las ganas del mundo y que sigan brillando como lo están haciendo, porque de verdad lo están haciendo muy bien”. Por otra parte, América sorprendió a la prensa al confesar que ella también está preparando su lanzamiento musical: “Yo voy a terminar en diciembre la escuela y en cuanto termine quiero sacar mi música, ahorita lo estoy haciendo, es una mezcla entre bolero y música más moderna está cool”, como su hermana Camila, ella también ha tenido la fortuna de llevar el ritmo en la sangre: “Toco guitarra nada más”, dijo. En su breve encuentro con la prensa, América resaltó el gran momento que está viviendo toda la dinastía Fernández: “La verdad es que toda la familia está feliz, está brillando, estoy muy contenta”.

Su tatuaje en honor a su abuelo

Al hablar de música, fue inevitable para América recordar a su abuelo, el fallecido Vicente Fernández, momento que aprovechó para presumir el tatuaje que lleva en la muñeca derecha en honor al Charro de Huentitán: “Dice Vicente es la letra de mi papá y es el nombre de mi abuelo, aquí lo traigo. Me lo hice en su aniversario para traerlo cuando cante”, explicó. América también compartió la reacción de su mamá a quien no le agradan los tatuajes; sin embargo, hizo una excepción con este debido a la carga sentimental que tiene: “A mi mamá no le gustan los tatuajes, pero ya que tatué y fue para mi abuelo, me dijo que me había quedado muy bonito”. La joven explicó que, desde la partida de su abuelo ha encontrado en la música la manera de conectar con él: “Todo, yo creo que su voz, si yo pongo una canción en el coche siento que está ahí, me da mucho sentimiento, siempre recuerdo su voz, su sonrisa, siempre se reía de todo, nos apoyaba en todo, nos impulsaba mucho a cantar a todos”.

Los cinco hijos de El Potrillo en la música

En febrero pasado, durante su visita al podcast Creativo, conducido por Roberto Martínez, Alejandro Fernández reaccionó al hecho de que todos sus hijos seguirán sus pasos en la música, aunque nunca creyó que esto sucediera, resaltó el talento que poseen los chicos: “Ahora resulta que mis cinco hijos quieren ser cantante, digo, qué chido y la neta es que tienen un talentazo muy fuerte y bondadoso, porque todos cantan y tienen el paquete completo. Si se saben manejar bien, saben hacer las cosas bien tienen todo para hacerla, estoy tratando de apoyarlos a todos en lo que puedo”, reconoció el cantante. Aunque se dijo feliz por los logros de sus hijos, aceptó que, en sus planes estaba que al menos uno de ellos se interesara en trabajar en su oficina y cuidar de los negocios que él ha echado a andar: “Me quedo pensando: ‘¿Qué voy a hacer con todo mi patrimonio?’, porque si todos quieren ser artistas y quieren tener su patrimonio, entonces lo que yo tengo acá, ¿se lo voy a dejar a mi CEO de la oficina?, yo estaría más que rayado de que mis hijos se metieran a mi oficina a trabajar y que vieran todo lo que tienen y sacaran todos los proyectos adelante y que los manejaran, pero no quieren”, admitió El Potrillo.