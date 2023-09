'Para mí sí fue un milagro', Nicola Porcella se sincera sobre el momento más difícil de su vida

Para Nicola Porcella La Casa de los Famosos fue un parteaguas en su carrera. Y es que tras haber sido vetado de los medios de comunicación en su natal Perú y haber sido señalado de situaciones sumamente delicadas, las cuales nunca se le pudieron comprobar, el intérprete arribó a México con la maleta llena de ilusiones, pero también con el alma lastimada por todo lo que había vivido en Perú. Y aunque esperaba que las cosas mejoraran tan pronto puso un pie en suelo azteca, lo cierto es que la vida lo puso nuevamente a prueba al enfrentarse a una situación que lo hizo refugiarse en su fe en espera de un milagro, por lo que no dudó en pedir a la vida, Dios y a la Virgen de Guadalupe tan solo una oportunidad más para demostrar de lo que era capaz y de que lo suyo era la televisión. Por fortuna, sus oraciones fueron escuchadas y Nicola obtuvo la señal que tanto esperaba, por lo que hoy, en medio de un momento muy importante en su vida y su carrera, no puede hacer más que agradecer.

Su complicada llegada a México

Así lo compartió durante una sincera charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la que con total honestidad desnudó su corazón para hablar de los duros momentos que enfrentó a su llegada al país, luego de haber atravesado por un verdadero infierno en Perú. “Cuando llego a México, llego con mil problemas encima, con un Perú atacándome por todos lados, la última vez me atacaban de haber de salido del país en pandemia, diciendo que yo había utilizado vuelos humanitarios cuando no había sido así”, compartió el también presentador. “Entonces entro a Guerreros, gracias a Magda Rodríguez, que me trajo, y a Andy (Rodríguez) también, y la segunda semana me rompió el tríceps en dos, me lo parto en dos y el tendón se me sube hasta el hombro. Me sacan la placa, me sacan la resonancia (y me dicen): ‘Nicola, cuatro meses fuera de (Guerreros)’. Y yo dije: ‘¿Cuatro meses fuera?, ya se me acabó el reality’, era mi última oportunidad de poder hacer algo”, compartió. “Por eso cuando me preguntaban por qué dije: ‘Destino final es Italia’, era porque si yo no pasaba nada acá, me iba a ir a Italia, me iba a trabajar con mis tíos, a ver que hacía”.

Fue entonces que, por recomendación de su madre, decidió poner todas sus esperanzas en su fe, por lo que decidió acudir hasta la Basílica de Guadalupe para implorar por un milagro, pues tenía toda su esperanza en que su trabajo en la televisión sería la solución a todos sus problemas. “Entonces voy a ver a la Virgen (de Guadalupe), creo que fue mi mamá la que me dijo: ‘Pídele a la Virgen’”, relató el intérprete. “Sabía quién era la Virgen, pero nunca había ido a la Basílica, y yo fui y le dije: ‘Por favor, esta es mi última oportunidad, no tengo otra más en vida, y no por mí, por mi familia, mi familia la necesita’. Y a las dos semanas de haberme operado hice rehabilitación y comencé a jugar (en Guerreros), y el doctor llamó y dijo: ‘Escúchenme, ese chico no puede jugar, ese chico está cosido (tiene suturas), le hemos cosido el tríceps’, y yo jugaba”, compartió. “Y me cuidó mucho Magda y Andy, me cuidaron muchísimo, eso sí; pero comencé a jugar, y jugué la final, y esto para mí sí fue un milagro, para mí sí fue una ayuda de arriba, porque era la última oportunidad que tenía y me la dio de verdad, la Virgen de Guadalupe, yo no tenía más salida. Si yo me iba en esas dos semanas del reality, yo no estaba más en televisión, y eso lo tengo por seguro”, agregó.

Ocurre el milagro

Por fortuna, las cosas comenzaron a mejorar y Nicola fue parte de otras dos temporadas de Guerreros, además de haber participado en otro reality llamado Reto Cuatro Elementos, hasta que llegó la oportunidad de oro: La Casa de los Famosos. Y aunque en un inicio creyó que al ser una de las celebridades menos conocidas entre todos sus compañeros, su personalidad y su desbordante carisma lo colocaron como uno de los favoritos, logrando llegar al final de la carrera, consolidándose como el segundo lugar y el cariño de millones de personas, algo que cree le llegó en el momento justo. “Yo creo que Dios y la Virgen me prepararon para esto, para tomarlo así. Yo creo que si me hubiera pasado en 2020 no hubiera sido igual, porque yo estaba resentido con todo lo que me pasaba en Perú, hasta el año pasado yo era una persona que estaba resentida con todo lo que le pasaba. Este año ya no, este año yo curé muchas cosas, y creo que por eso me pasó este año, por eso me pasó hasta ahora”, expresó Porcella conmovido. “Lo he tomado de la mejor manera y agradecido, porque yo creo que todo lo que me pasó, Dios hizo que yo tenga que pasar por eso, porque sino hubiera sufrido todo eso, no estaría como estaría hoy, no estaría con la cabeza como la tengo ahora enfocada solamente en trabajar”, agregó.

Con la mente puesta en su futuro

En ese sentido, Nicola dejó en claro que no dejará pasar por alto esta oportunidad, por lo que tiene en mente el seguir preparándose para ofrecer a su público lo mejor de él a nivel personal y profesional. “Muchos me dicen: ‘Nicola, esto vívelo un par de meses porque esto se acaba’, pero no tiene por qué acabarse, ya depende de uno cómo quiere llevar la carrera. Yo quiero seguir llevando bien mi carrera, quiero seguir actuando, quiero seguir conduciendo, ahora acá en México, pero no tiene por qué acabarse”, compartió con ilusión. “De repente la fiebre de La Casa de los Famosos va a acabar, pero Nicola como persona, como carrera no se tiene por qué acabar, porque yo voy a seguir trabajando en eso. Mi manera de devolverle a la gente todo lo que está haciendo por mí, ya lo he dicho, es prepararme, es dar lo mejor de mi en cada programa que esté”, finalizó.

