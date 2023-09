Por fin Adamari López revela el proyecto con el que regresará al trabajo

A cinco meses de haber anunciado su salida de Telemundo, luego de 11 años de trabajar en la cadena, hace unas horas, Adamari López por fin reveló el proyecto que ha estado preparando tras su salida de Hoy día. Para sorpresa de sus seguidores, la puertorriqueña confesó que su regreso a la vida laboral no tiene que ver con la conducción, más bien, está lista para entrar de lleno a su faceta como empresaria con su primera colección de joyería. Emocionada por ver cristalizado este sueño, la presentadora realizó un live en su canal de Youtube donde compartió varios detalles de AxA esta línea inspirada en el amor de su familia. Adamari puntualizó que estos meses alejada de la televisión ha estado enfocada en crear estas piezas que bautizó con nombres de sus seres queridos, un guiño que hizo en señal de amor: “Yo decidí ponerle a mi emprendimiento nombres de miembros de mi familia, porque es gente que están en mi corazón y son importantes para mí y que yo amo, entonces, en este emprendimiento la cadena se llama Azul que es mi sobrina nieta mayor”, explicó López sobre este proyecto.

Después de su salida del matutino, Adamari se ha mantenido conectada con sus fans a través de sus redes sociales donde suele compartir detalles de su vida privada como lo hizo recientemente con la Primera Comunión de su hija Alaïa. Su canal de Youtube se ha convertido en la fuente oficial de Adamari, por esta razón, quiso que fueran sus suscriptores los primeros en conocer los pormenores de este emprendimiento: “Ha llegado un día muy lindo y muy importante para mí ya que estaba deseando desde el fondo de mi corazón darles una sorpresa algo que nace de mi corazón que está en mi esencia. Ustedes saben que dentro de esta carrera de la actuación uno también quiere hacer muchos emprendimientos y destacar en otras áreas y estaba deseosa esta parte de empresaria que estaba desarrollando y que quería comunicarles”, contó Adamari.

Alaïa, el alma de este proyecto

Después de más de una década en el matutino, tras su salida Adamari ha apostado por una vida más relajada y, por lo visto, por el momento más que volver a la tv quiere apostarlo todo a su faceta de empresaria: “Les cuento de este nuevo emprendimiento que tengo que me encantaría que me acompañaran que una vez más me regalen su cariño y su apoyo. Como empresaria he sacado una línea de joyería, yo sé que a ustedes les va a encantar”, dijo. Como era de esperarse, en su primera colección, su hija Alaïa tiene un lugar muy especial pues fue la inspiración para una de las piezas compuesta por dos corazones: “Este es mi corazón y el de Alaïa y lo tengo juntitos. Aquí está esta princesa que es la dueña de mi corazón. Estoy agradecida por el cariño de ustedes”, comentó la presentadora sobre la pieza más importante de esta colección.

La emotiva despedida de Hoy día

Fue a principios de abril pasado cuando Adamari López sorprendió a la audiencia de Hoy día anunciando su salida del matutino: “Con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comentarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años Telemundo, de este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años”, comentó en aquella ocasión. En su emotiva despedida, Adamari resaltó el hecho de que el programa la acompañó en sus momentos más especiales, de ahí la conexión inquebrantable que construyó con su público: “Me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, como la llegada de mi adorada princesa Alaïa a quien ustedes y yo hemos visto crecer”.

A pesar de su salida del programa, la presentadora no quiso irse sin agradecer a los ejecutivos y productores que creyeron en ella durante su tiempo en la televisora: “Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años, con quienes he podido compartir y aprender por tantos años. Estoy segura de que la vida nos brindará nuevas oportunidad para coincidir”, comentó antes de decirle adiós de manera definitiva al proyecto con el que debutó como presentadora, después de la exitosa carrera como actriz que hizo en México en producciones como Amigas y rivales, Locura de amor, por mencionar algunas.