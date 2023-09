Anahí recuerda: 'Tal vez no tuve la boda que esperaban de una artista, pero hoy empieza mi familia'

Con las emociones a tope, Anahí ha vivido el arranque de Soy Rebelde Tour, el cual no solo marca su regreso a los escenarios a lado de sus compañeros de la banda, también representa un proyecto de gran relevancia a nivel personal, ya que es el primero que disfruta a lado de sus hijos, Manu y Emiliano. Ha sido en esta significativa etapa profesional que la cantante ha ofrecido una sincera entrevista a Joaquín López Dóriga, en la que ha tocado las fibras más sensibles de su historia, incluido su matrimonio con Manuel Velasco, al que conoció mientras grababa la telenovela Dos hogares. Si bien, la artista y el político comenzaron a salir en plan amoroso antes de que él comenzara su campaña política para la gubernatura del estado de Chiapas, no fue hasta 2012 que decidieron hacer oficial su noviazgo, según contó la también actriz, quien aprovechó su charla con el periodista para hablar de las complicaciones que enfrentaron ella y el papá de sus hijos para llegar altar y los motivos por los que cambiaron sus planes de boda de manera inesperada dejando claro que, pese a las adversidades, aquel día ha sido uno de los más felices de su vida porque marcó el inicio de su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

A corazón abierto Anahí habla por primera vez del capítulo más oscuro de su vida: ‘Llegué a pesar 38 kilos’

Anahí revela detalles de su participación en Rebelde: 'Televisa no quería que fuera Mía Colucci'

La razón por la que cambiaron sus planes de boda

Emocionada al revivir su historia de amor, Anahí recordó haber estado entre bambalinas cuando se anunció el triunfo de Manuel en Chiapas, fue en ese mismo momento que se hizo pública su relación: “Ahí se supo que éramos novios, cuando Manuel ya era gobernador electo”, comentó, “Me siento muy tranquila de lo que hice con Manuel en este momento de Chiapas porque empecé apoyándolo, siempre tratándole de sumar y nunca de restar, desde el primer momento fue así, yo en la campaña no me metí”.

Haciendo hincapié en lo maravilloso que fue su periodo de novios, la cantante relató las difíciles circunstancias en las que se dio su boda: “Él empieza a ser gobernador, somos novios a partir del 2012, consolidamos un noviazgo hermoso, muy muy bonito, y el 25 de abril del 2015, justo el día que cumplíamos tres años de novios nos casamos (...) “Teníamos todo planeado para hacer una boda normal, nuestro sueño era casarnos en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, yo quería invitar a mis RBD, al teacher -como se refiere de cariño a López Dóriga- y a mi gente querida”.

VER GALERÍA

Anahí hace frente a los rumores infundados sobre su matrimonio

Aunque la pareja tenía pensado celebrar su matrimonio con todos sus seres queridos, la situación se complicó cuando arribaron los medios de comunicación, a ello se sumó las notas sin fundamento que comenzaron a circular falsos rumores sobre los preparativos. “(Queríamos) Hacer algo normal. Como dos semanas antes empezó a llegar toda la prensa a Chiapas”, añadió, “Sacaban unas notas horribles de que nos íbamos a gastar millones de dólares en la boda, unas cosas que yo decía: ‘¿Pues en dónde me voy a casar? ¿Qué es esto?’. Nada qué ver con lo que queríamos hacer, en fin dijimos: ‘No, obviamente lo que hagamos van a decir que costó los millones de dólares que no va a costar’. Entonces dijimos no nos podemos casar, ni modo, hay que ser prudentes”. Anahí señaló que aunque reaccionaron tranquilos fue una decisión dolorosa: “Sí tristes los dos porque nos queríamos casar, no le queríamos hacer daño a nadie”.

‘No oigo nada’, el reto que enfrentó Anahí durante el primer concierto de RBD

Sin embargo, Manuel se puso en contacto vía telefónica con la cantante alrededor de las 2 de la tarde para hacerle una propuesta: “Me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo de verdad? ¿De verdad es lo que queremos? ¿Nos importa la boda o casarnos y formar una familia?’, le dije: ‘100 por ciento casarnos y formar una familia’. Me dijo: ‘Perdóname por favor porque no te puedo dar ahorita la boda que te mereces, pero me quiero casar contigo, ¿y si los agarramos dormidos y nos casamos a la 7 de la mañana?”. La cantante aceptó de inmediato y tomó rumbo a San Cristóbal de las Casas junto a sus padres y su hermana, Marychelo: “Mi vestido todavía no estaba terminado de coser, con seguritos pusimos lo último (...) Juntamos a la familia y les dijimos: ‘¿O nos casamos así o cuándo nos vamos a casar? Ya esto está fuera de nuestro control'. Todo el mundo estaba encima, juzgandonos, había muchísimo tema sobre nosotros, decían que no era verdad, que era un contrato. Total que amanece y nos casamos”.

VER GALERÍA

Conmovida, Anahí revela detalles inéditos de su boda con Manuel Velasco

A pesar de que no pudieron cumplir sus planes, Anahí añadió que fue una celebración de lo más especial. “Fue una ceremonia preciosa”, dijo, “Salimos y fuimos todos a la casa a desayunar, la familia, y lo más bonito para mí fue decirle: ‘Tal vez no tuve la boda que esperaban de una artista, pero hoy empieza mi familia'”. Hablando de la presión mediática y política, la intérprete de Sálvame enfatizó en que lo único que deseaban era unirse en matrimonio: “Entiendo que en ese momento las cosas estaban complicadas y tal vez no era el mejor momento, entiendo que era un tema muy mediático por ser los personajes que se querían casar, y así lo entendimos. Lo último que yo quería era perjudicar a nadie, jamás. Lo único que queríamos era casarnos y formar una familia”.

VER GALERÍA