Con todo y su Ken, Elizabeth Álvarez celebró su cumpleaños al estilo de Barbie

Sumándose a la fiebre que trajo la cinta dirigida por Greta Gerwig en la que Margot Robbie da vida a Barbie, este fin de semana, Elizabeth Álvarez celebró por todo lo alto su cumpleaños número 46 con una fiesta temática en la que ella se vistió como la muñeca más famosa del mundo y en la que contó con su “Ken”, Jorge Salinas, quien se divirtió al máximo caracterizado de este personaje. Debido a que el pasado 30 de agosto, día de su cumpleaños, la actriz se encontraba trabajando en las grabaciones de la telenovela Nadie como tú, tuvo que esperar hasta ahora para festejar con su familia y amigos con esta reunión en la que sus hijos también disfrutaron con la decoración de Barbie que estuvo presente en cada detalle de la fiesta. A través de su cuenta de Instagram, Elizabeth compartió varias fotos de esta celebración en la que el color rosa predominó y en la que vimos a su hija Máxima muy emocionada posando junto a su mamá en la enorme caja de Barbie donde la familia y los invitados se colocaron para protagonizar las fotos más entrañables de este festejo.

Su Barbie party

Luciendo como una auténtica Barbie, Elizabeth acudió a su fiesta en la que compartió protagonismo con sus hijos quienes fueron sus invitados más especiales: “Mi familia. Como nos divertimos”, escribió hace unas horas junto a un álbum de divertidas fotos en las que aparece junto a Jorge y los niños. En otra publicación, la actriz comentó: “Celebré mi cumpleaños con una Barbie party”. Además de presumir su outfit y el de su familia, Elizabeth compartió varios detalles de este festejo que será recordado por la cumpleañera por ser uno de los más especiales ya que la temática se prestó para que toda la familia “jugara” a las Barbies. La actriz provocó la reacción de más de 25 mil seguidores, entre ellos su amiga Irina Baeva quien le escribió: “Bella Barbie”.

La sorpresa de sus hijos

Desde que se convirtió en mamá, Elizabeth Álvarez ve en cada fecha especial una gran oportunidad para crear lindas memorias junto a sus hijos, de hecho, hace una semana, la actriz compartió en entrevista para el programa Hoy cómo la sorprendieron sus hijos el día de su cumpleaños: “Ver a mis hijitos emocionados que iban con su papá y sus cupcakes y sus velitas cantándome Las Mañanitas, la verdad es que, qué más regalo puedo pedir”, contó la actriz. Además del íntimo festejo de su esposo y sus hijos, en el foro de la telenovela también la celebraron: “Quiero que vean la sorpresa que me dieron en esta bonita producción. Me pudieron: ‘¡Feliz cumpleaños Eli te queremos! Mi pastelito personal para mí sólita, me consintieron con un pay de limón que es mi postre favorito”.

Un cumpleaños haciendo lo que ama

Para Elizabeth festejar su cumpleaños en el foro es una de las grandes bendiciones que tiene en la vida: “Creo que es una bendición celebrar el cumpleaños trabajando. Entrando a la fábrica de sueños donde yo alguna vez soñé con estar en una telenovela y hoy que cumplo 46 años digo: ‘Qué padre llevo 25 años estando aquí. Estoy muy agradecida con la vida”. Sobre cómo se siente en esta etapa, comentó: “No ves lo ridícula que me vería si dijera que tengo 20, nadie me lo creería, es padrísimo cada año y decirlo con orgullo, porque cada día vivido, cada día aprendido es una gran lección, una gran enseñanza”. Elizabeth confesó que podría someterse a una cirugía estética: "Del cuerpo sí me quiero hacer algo, mis arreglitos, porque me quiero sentir a gusto, me siento a gusto con lo que tengo, pero creo que sí me puedo mejorar, por qué no”.

Sumado a todos los detalles que compartió sobre cómo pasó este cumpleaños, Elizabeth compartió un mensaje dedicado a ella en el que hizo un recuento de todas las bendiciones que tienen actualmente: “Hoy cumplo 46 años de vida. ¡Qué felicidad más grande! Vivo en total agradecimiento, tengo la mayor bendición del mundo, mis dos hijos, estoy casada con el amor de mi vida, tengo la familia más hermosa, mi hermana, mis sobrinos y mis papás sanos, bendito Dios. Me dedico a lo que siempre soñé, tengo un trabajo espectacular y mis amigos que son mis vitaminas del alma, los amo y el cariño del público son mis regalos más preciados”, escribió en Instagram.