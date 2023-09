Ajenos a los rumores, Joe Jonas reaparece con su anillo de bodas y con Sophie Turner entre el público de su concierto

A pesar de que Sophie Turner y Joe Jonas han procurado ser muy discretos al momento de compartir los detalles de su relación y de su vida familiar de forma pública, no han logrado salvarse de las especulaciones en torno a su matrimonio a lo largo de su historia de amor y especialmente en los últimos días, cuando los rumores de una supuesta crisis de pareja e incluso una separación los ha alcanzado. Y es que luego de que el integrante de los Jonas Brothers fuera visto públicamente sin su anillo de casado, las especulaciones tomaron fuerza luego de que medios estadounidenses como TMZ reportaran, citando a fuentes cercanas a los artistas, que incluso Joe ya habría consultado a dos abogados especializados en divorcio en Los Ángeles, con el fin de finiquitar todos los asuntos relacionados con su matrimonio cona actriz. Sin embargo, este fin de semana Joe y Sophie devolvieron la esperanza a sus fans, pues durante el concierto que el intérpretre ofreció junto a sus hermanos en Austin, Texas, los fans de la pareja notaron ciertos guiños del cantante hacia su esposa que no pasaron desapercibidos, además de que algunos otros notaron la presencia de Sophie en el show, lo que echaría por tierra todo lo que se ha dicho en torno a ellos y su matrimonio.

Joe vuelve a usar su anillo de bodas

De acuerdo con algunos videos de fans que asistieron el pasado domingo 3 de septiembre al concierto de los Jonas Brothers, Joe fue visto durante todo el show usando su argolla matrimonial, algo que no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes advertidos por las publicaciones que se habían hecho respecto a la vida sentimental del artista, no perdieron detalle de sus movimientos, por lo que a través de redes sociales hicieron eco de esta situación. Por si eso fuera poco, los fans de los Jonas Brothers también confirmaron en redes que Sophie había asistido al concierto en Austin, a quien pudieron captar en varios vídeos disfrutando del recital a un costado del escenario, esbozando siempre una sonrisa y muy atenta a lo que sucedía arriba del escenario, algo que fue interpretado por los seguidores de la pareja como una clara respuesta a todo lo que se ha especulado en torno a ellos, pues Sophie no había asistido a un concierto de los Jonas Brothers desde el pasado 12 de agosto, el día que arrancó la gira de la banda.

Aunque TMZ ha reportado que Sophie y Joe habrían enfrentado una crisis matrimonial desde más de seis meses, lo cierto es que la banda ha mantenido el tema Hesitate -la cual fue escrita por Joe para Sophie-, dentro del set list de su concierto, algo que ha sido un claro guiño a su matrimonio con la actriz a lo largo de lo que lleva la gira.

Cabe destacar, que hasta el momento ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, por lo que se han mantenido tan discretos como siempre. Eso sí, los fans del intérprete notaron que Joe Jonas sí llevaba puesto su anillo de casado en la fotografía que publicó el artista en sus redes sociales con motivo del Labor Day el pasado domingo, en el que aparece al lado de sus dos hermanos, Nick y Kevin, los tres sentados en medio de un campo y con un hermoso atardecer de fondo. “Feliz fin de semana del Día del Trabajo a todos. ¡Esta gira ha sido increíble hasta ahora! Pasar un rato en familia bajo el atardecer de Texas esta noche antes del gran espectáculo de Austin mañana”, expresó el artista en dicha publicación.

La historia de amor de Sophie y Jonas

Joe y Sophie comenzaron su relación en 2016 y se comprometieron un año después. En 2019, se casaron, al estilo Las Vegas, y han estado viviendo una vida familiar desde entonces. Le dieron la bienvenida a su primera hija, Willa, en 2020, complementando a su familia con la llegada de su segunda bebé en 2022, de la que hasta el momento se desconoce su nombre, pues la pareja ha sido muy discreta al respecto. En cuanto al lado profesional, los últimos cuatro años han sido muy especiales para la pareja, pues mientras ella ha triunfado en series de televisión como Game of Thrones, el intérprete ha retomado su carrera musical al lado de sus hermanos, por lo que actualmente se encuentra de gira con ellos.

