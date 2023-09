Nicola Porcella se sincera sobre su vida sentimental: 'Quiero paz, quiero tranquilidad'

La vida de Nicola Porcella dio un giro de 180° tras su ingreso a La Casa de los Famosos. Y es que mientras el guapo actor encantaba a todo México con su inigualable carisma y sus ocurrencias en el reality, afuera, eran cada vez más las personas que se sumaban a su ejército de fans, logrando alcanzar niveles de fama que ni él mismo se imaginó, a tal punto, de que a su salida ya era considerado ‘El Novio de México’, un sobrenombre que se ganó gracias a su galanura y en gran medida a su relación con Wendy Guevara, de quien se volvió inseparable en el show y a quien consideraba su esposa dentro de la casa, algo que sin duda le ganó la simpatía entre sus fans. Sin embargo, la realidad es que el peruano actualmente se encuentra en una etapa de vida en la que está enfocado al 100% en su carrera, por lo que ha tomado la decisión de poner en pausa temporalmente su vida sentimental, siempre consciente de que el amor puede llegarle en cualquier momento, incluso si no lo ha estado buscando, tal y como sucede en estos momentos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Lo que espera Nicola sobre su vida sentimental

Así lo compartió Nicola durante la sincera charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en donde con total honestidad habló de su estatus sentimental actual y de lo que espera sobre su vida romántica, dejando en claro que la búsqueda del amor no es un tema que tenga entre sus prioridades, pero al que está abierto si es que en su momento llega a darse. “Hace cinco años que estoy solo”, respondió el intérprete al ser cuestionado acerca de su vida romántica, dejando en claro que por ahora su corazón no tiene dueña, pero que al mismo tiempo se encuentra tranquilo en ese aspecto de su vida.

Por otro lado, Yordi lo cuestionó sobre lo que le gustaría encontrar en otra persona para poder tener una relación sana y disfrutable, algo que por supuesto tiene muy claro, luego de haber pasado por experiencias poco gratificantes. “Quiero paz, quiero tranquilidad, quiero admirar a mi pareja, quiero ser un equipo”, compartió. “No quiero tener, que eso es algo que me pasó mucho también, esa guerra de egos que tienes con tu pareja, de quién gana más, a quién le va mejor, quién tiene más, y te das cuenta de que vas peleando”, agregó el artista. “Quiero ser un equipo con mi pareja, quiero que, si un día me va mal a mí, apoyarme en ella y si ella está mal, siempre se va a poder apoyar en mí, quiero que quiera mucho a mi hijo”, puntualizó.

En ese mismo sentido, Nicola admitió estar en un momento de vida en el que sus prioridades han cambiado, y en el que su familia, su persona y su carrera ahora son lo más importante, por lo que ve un poco complicado el que se pueda enamorar en estos momentos. “Ya estoy pensando más allá, ya no quiero solamente una relación, por eso para mí es muy difícil tener una relación, porque primero para poder tener una relación hay que tener admiración por la persona, entonces me cuesta ahorita admirar mucho a alguien, pero yo sé que va a llegar, será en su momento”, expresó el intérprete. “Y si no, estoy muy tranquilo, la verdad es que estoy muy tranquilo en el tema de pareja, por ahora no me vuelve loco, pero sé que llega sin querer, sin que uno lo busque”, señaló.

¿Se enamoró dentro del reality?

En otro momento de la charla, Nicola fue cuestionado por Yordi sobre si en algún momento llegó a sentir algo por alguna de sus compañeras dentro de La Casa de los Famosos, y aunque admitió que admira la belleza de todas las participantes, él siempre estuvo seguro de sus seguidores. “Todas estaban casadas”, compartió Porcella entre risas, dejando en claro que no había oportunidad con ninguna de ellas, aunque él lo hubiera querido. Eso sí, admitió que la mancuerna que hizo con Wendy fue única. “Eso me unió con Wendy, que éramos los únicos dos que podíamos tener esa joda de más de subir el tono, porque éramos solteros y éramos los únicos que no podíamos molestar así”, expresó el intérprete.