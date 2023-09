Los impecables looks de Ana de la Reguera en el Festival Internacional de Cine de Venecia

El 2023 ha sido un año movido para la actriz mexicana Ana de la Reguera, a quien hemos visto protagonizar la cinta de Luis Estrada ‘¡Qué Viva México!’, además de lanzar para la plataforma de streaming Prime Video la última temporada de la serie ‘Ana’, en la que mediante la ficción rescata algunos hechos insólitos de su vida. En el ámbito personal, se habló mucho de sus vínculos amorosos, aunque siempre se mantuvo reservada. Sea cual sea el caso, la originaria de Veracruz está muy presente en medios nacionales, a los que ahora se suman los internacionales, pues en este momento se encuentra en Italia para el Festival Internacional de Cine de Venecia 2023, poniendo en alto el nombre de México. Si bien ser requerida para una de las máximas fiestas del cine ya es digno de aplausos, la histrionisa acudió con una tarea: ser la primera mujer latina en amadrinar los Premios Kinéo. Para la ocasión especial la actriz portó atuendos de altura que a continuación desmenuzamos.

Dior y Bulgari, los mejores aliados de Ana

A través de sus redes sociales Ana compartió visitazos de sus looks. Para el primero de los conjuntos la actriz se enfundó con diversas piezas de la firma parisina Dior. Su atuendo se compuso de un pantalón tobillero en lana y seda negras, elegante, minimalista y fiel a los códigos de la casa diseñadora. Destaca por su delicado plisado, una fina franja que realza la cintura, su cierre de cremallera y su forro sobre forro; el textil fue manufacturado totalmente en Italia. Para la parte superior de la Reguera se inclinó por una blusa shangtun de seda ligera también en tonalidad oscura, misma que resignifica el clásico modelo de la Maison de los años 50 para incorporar influencias de la India. Presenta un corte moderno discretamente más largo en la parte posterior, cuello alto, cierre con botones de nácar y el clásico símbolo de la abeja bordado en el costado derecho; tiene un valor de mil 650 euros, es decir, 30 mil 393 pesos mexicanos al tipo de cambio del 3 septiembre.

A manera de sobretodo lleva un chaleco negro con contornos dorados en solapa y hombros presentando en la pre-fall 2023, que además del decorado en orillas cuenta con bordados oro y plata alusivos a la cultura hindú en la parte trasera. Para complementar el atuendo Ana se valió de accesorios de Dior y la joyería Bulgari. En seguimiento a la firma francesa, lució el collar ‘La Parisienne’ de metal con acabados en tono dorado, compuesto por varias hileras de perlas de resina blanca, detalles de resina con efecto espejo y un cierre de mosquetón, cuyo valor es de mil 990 euros (36 mil 655 pesos). Por otra parte, de Bulgari tomó tres tres brazaletes ‘serpenti viper’, pulseras finas de una vuelta en oro blanco y rosa de 18 quilates con engaste integral de pavé de diamantes; cada una con costo de 730 mil pesos mexicanos.

Enmarcó todo su atuendo con un bolso serpentine de la misma joyería. Entre sus características destacan su estructura de piel de lagarto molten plateada con forro de piel de napa gris foggy opal, mientras que el broche tiene forma de cuerpo de serpiente en latón bañado en oro claro, adornado con un grabado de escamas y ojos en esmalte rojo; el sofisticado diseño tiene un valor de 144 mil pesos. Para el calzado, Ana se decantó por zapatillas tipo Luigi XV en tono nude con hebilla decorada por diamantes en la punta. Finalmente, en relación con su maquillaje y peinado, se mostró con un rostro natural y el cabello recogido en un impecable chongo.

Para el segundo día de actividades, en el cual se programaron las entregas de galardones Kinéo, de la Reguera eligió una falda gitana larga en shantung de seda color amarillo indio claro, cuyo valor oscila los 2 mil 900 euros, o 53 mil 418 pesos. La combinó con una blusa brillante de aparentes lentejuelas, que fluye entre los tonos dorado, verde, cobrizo y negro; de acuerdo con sus posteos también pertenece a la casa Dior, no obstante, no pudimos encontrarla en las colecciones, por lo que podría tratarse de un diseño especial, una pieza de archivo o una prenda únicamente de desfile. Le acompañaron un collar y pendientes Bulgari. Finalmente, como parte de la agenda, Ana acudió a la One Night Only Venezia, evento organizado por la Maison Giorgio Armani que celebra al cine y rinde homenaje al séptimo arte a través de textiles, con guiños a la localidad sede. Ahí la vimos con el mismo atuendo Dior arriba descrito y no con diseño de Armani, lo que muestra la hermandad entre la alta costura.

El apoyo entre connacionales

Cada una de las instantáneas que Ana ha compartido de su estadía en Venecia vienen acompañadas de interacciones por parte de su compañera de gremio, Yalitza Aparicio. Likes y emojis de corazones son lo que las mexicanas se intercambian como muestra de su cariño, respeto y admiración mutua. Y es que también la protagonista de ‘Roma’ está en Italia, aunque a ella la hemos podido ver en otras alfombras, como la de la cinta ‘The Promised Land’ (protagonizada por Mads Mikkelsen). La también activista ha modelado al momento cuatro diferentes looks, con el apoyo de Cartier como su joyería oficial, y de las firmas Dior, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Giorgio Armani, ésta última durante la alfombra de la One Night Only Venezia, donde coincidió con la veracruzana.

