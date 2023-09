Beyoncé lleva la moda del 'Renaissance World Tour' a otro nivel de la mano de Prada

La cantante estadounidense Beyoncé se coloca indiscutiblemente como una de las artistas femeninas más influyentes de la industria musical en todos los tiempos. A lo largo de su amplia trayectoria de más de dos décadas ‘Queen B’ ha experimentado con múltiples géneros, destacando el R&B, pop soul, hip hop y recientemente el house. La versatilidad en cada uno de los proyectos discográficos de los que es partícipe es solo una de las tantas cualidades que la convierten en una mujer exitosa y sumamente rentable. Su talento y trabajo constante se traducen no solamente en fama, sino también en reconocimiento. Incluso ha batido récords, pues actualmente se ostenta como la persona más premiada en la historia de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (Grammys) con un total de 32 gramófonos. Dicho logro obtenido en febrero pasado fue la antesala de un año repleto de proyectos para la también productora. En mayo Beyoncé inició su novena gira internacional ‘Renaissance World Tour’. El espectáculo resulta todo un fenómeno digno de los mejores estadios del planeta, además, es un deleite por su concepto futurista e innovador, y como la originaria de Texas cuida hasta el más mínimo detalle, la moda tiene un papel fundamental en el show, para ejemplo los vestuarios Prada que lució durante su presentación en Santa Clara, California.

Hace unos días, el 30 de agosto, Beyoncé se presentó en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, en California, Estados Unidos. Ahí, deleitó a sus fanáticos con los mejores éxitos de su repertorio, aunque uno de los elementos que más destacaron sobre el escenario fueron las exclusivas piezas Prada en las que se enfundó. Se trató de un body de satén doble de seda negra con incrustaciones y bordado de cristales de Swarovski en la parte central, que contornearon aún más su sitúela; los cristales están colocados con efecto degradado, con un par en los hombros y cadera, y mayor saturación en busto y zona abdominal. El impactante diseño estuvo acompañado por unos guantes negros de aparente terciopelo o velvet que llegan hasta la zona de los bíceps; en los dedos tienen uñas acrílicas por encima de la tela con efecto tipo espejo.

Las piernas las enmarcó con medias de red en tono nude y remató con zapatillas de plataforma de piel cepillada negra brillante. En los tacones se ven decorados de siluetas de fuego. A manera de sobretodo la compositora portó por momentos un abrigo satén doble de seda blanca adornada por todo el exterior con bordados de cristales. Finalmente, para redondear el look, ‘Queen B’ lució gafas de sol negras y un bastón cubierto por cristales, agarradera platinada y la inscripción en negro “Renaissance”. Los lujosos vestuarios fueron utilizados durante la sección del concierto conocida como ‘Anointed’ y en la que interpreta dos de sus más grandes melodías: ‘Love on Top’ y ‘Crazy in Love’.

Beyoncé recibe las llaves de Santa Clara

Aprovechando su visita con motivo del ‘Renaissance World Tour’, autoridades de Santa Clara, en California, reconocieron a la intérprete con la llave de la ciudad y el título ceremonial de Alcaldesa Honoraria. Lisa M. Gillmor, alcaldesa gobernante, dijo que la distinción es producto del enfoque con equidad económica que la cantante ha manifestado siempre, así como por su compromiso con las comunidades marginadas. Además, resaltó el impacto económico favorable que el espectáculo significó para la región.

Mediante fotografías compartidas por la propia Beyoncé en su sitio web oficial, podemos verla feliz junto a la simbólica llave, que vino acompañada de un certificado emitido por la asamblea. La legislatura local votó en favor de proclamar a la artista como “Alcalde Honoraria para propósitos ceremoniales únicamente para el día 30 de agosto de 2023”. Al respecto, la compositora bromeó en pleno show en vivo: “Estoy muy emocionada y feliz de estar en el escenario, todos sus rostros son tan hermosos, y hoy es un día muy especial porque… soy la alcaldesa, estoy muy honrada, gracias”, dijo entre risas.

La alta costura presente en la gira

Tiffany & Co. es otra de las grandes marcas que visten a Beyoncé, en este caso con un vestido hecho a la medida. Se trata de una pieza inspirada en dos diseños icónicos de Elsa Peretti (pionera en la elaboración de artículos con plata fina): ‘Diamonds by the Yard y Mesh’. Para la elaboración de esta exclusiva prenda se requirió de brillantes cadenas de piedras encastadas en bisel que se yuxtaponen en una sensual malla. En relación con la fabricación, fue necesaria la obtención de 150 pies de cinta de malla así como 300 mil anillas, colocadas en el contorno del cuerpo incluidos los hombros y los paneles laterales. Uno de los datos más impactantes recae en el tiempo que conllevó su manufactura, teniendo en su haber 200 horas de trabajo. “El vestido es un símbolo de arte innovador de Peretti, de su sensibilidad por el estilo moderno y de su excepcional artesanía”, expresó la joyería.

Pero el vestido no lo fue todo, pues la intérprete de ‘Single ladies’ acompañó el diseño único con unos aretes vintage Tiffany & Co. de oro y diamantes, lanzados entre 1970 y 1980; sumó también una tobillera personalizada de la misma firma joyera en platino de diamantes, reafirmando con ello que Tiffany es la joyería oficial del tour.

