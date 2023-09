América Guinart sobre Alejandro Fernández: 'Siempre lo voy a querer'

Aunque han pasado más de 15 años de que América Guinart y Alejandro Fernández tomaron la decisión de poner punto final a su relación de pareja y comenzar una nueva etapa en la que el amor que ambos tienen por sus tres hijos ha sido el lazo que los ha unido hasta ahora. Algo de lo que América habló en un reciente live que realizó en sus redes sociales, en el que con total apertura respondió algunos de los cuestionamientos de sus seguidores, entre los que no pudieron faltar los relacionados con su relación con ‘El Potrillo’, de la cual se conocen pocos detalles, pues tanto América como el cantante han procurado ser muy discretos al respecto. Es por eso que esta charla no ha pasado desapercibida para nadie, pues la madre de los tres hijos mayores de Alejandro abrió su corazón para hablar sobre esta parte de su vida.

¿Cómo es la convivencia de América con Alejandro?

Siempre abierta a compartir con sus seguidores los detalles más especiales de su vida, no dudó en responder a los cuestionamientos relacionados con la relación que mantiene en la actualidad con el intérprete de canciones como Sin Tantita Pena, dejando en claro que, pese a su separación, los une el profundo respeto y cariño que se tienen. “Con Alejandro pues obviamente me llevo bien, siempre vamos a tener esta relación de nuestros hijos”, compartió Guinart. “Uno no puede quitar en su vida la historia de lo que fue, y con él tuve una historia muy bonita, tanto de amor en su momento, en nuestro matrimonio”, agregó.

En ese mismo sentido, América reveló que a pesar de las circunstancias, el cariño que siente por Alejandro permanece intacto desde el primer día, pues es consciente de que siempre será parte de su vida, pues está unida a él a través de sus retoños. “Tenemos tres hijos en común, tenemos dos nietas y una que está por venir, y las que vengan, ojalá la vida y Dios nos permita ser abuelos de más bebés, y ser bisabuelos y tatarabuelos, pues es una persona que siempre va a ser especial en mi vida y siempre lo voy a querer y me voy a preocupar por él, porque obviamente tuvimos algo muy bonito en su momento y aparte es el padre de mis hijos y siempre va a ser parte de la familia”. compartió.

La razón por la que los Fernández no asistieron a su boda

En esa misma charla, Guinart se refirió a su reciente boda con Álvaro Favier, una ocasión en la que se hizo rodear de su círculo más cercano, pues se trató de una íntima celebración. Y aunque es muy unida a la familia Fernández, América explicó las razones por las que no invitó a varios miembros de famoso clan. “Invité a algunos de los sobrinos de Alejandro, a sus hermanos no los invité, pues por la misma situación de que eran pocos invitados, y de repente sí había que darle un poco más de prioridad a nuestras familias directas o a estos amigos, pero obviamente yo los amo”, compartió. “Los quiero mucho, aparte de que siempre van a ser familia de mis hijos”, agregó.

¿Cómo es su relación con doña Cuquita?

Por otro lado, América también habló de cómo fue que su exsuegra, doña Cuquita Abarca, tomó la noticia de su boda. “Mi mamá Cuca, que siempre va a ser mi mamá Cuca, fue divina desde que yo le di la noticia de que me iba a casar, me dijo: ‘Hija, te felicito, muy inteligente noticia, en un momento bien de tu vida, ya cumpliste con tus hijos, con todo, qué bueno, muy inteligente tu decisión, yo te amo y siempre voy a estar para ti, y sea como sea, siempre vas a estar en mi vida’, y así fue, desde que yo me casé no ha cambiado para nada”, expresó emocionada. “Ella y yo seguimos teniendo comunicación por WhatsApp, y yo sigo diciendo que yo la amo y ella a mí, y nos seguimos mandando mensajes bonitos, me manda de buenos días, de buenas noches, o sea, realmente, es algo que no tiene por qué cambiar; ella es la abuela de mis hijos, la bisabuela de mis nietas, y aparte yo me llevo muy bien con ella y la amo, y así con la familia de Alejandro”, finalizó.

