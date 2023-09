No solo Anahí, Dulce María también compartió el escenario con su hija

El regreso a los escenarios de RBD ya es una realidad. La banda conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos, luego de su exitoso y emocionante arranque que tuvieron hace una semana en El Paso, Texas. Y como era de esperarse, cada uno de sus conciertos ha estado lleno de muchas emociones, pues los fans han pasado de la nostalgia a la euforia al recordar cada uno de los éxitos del grupo, el cual se había separado hace poco más de 15 años. Uno de esos instantes ha sido marcado por las nuevas generaciones de RBDs, pues ahora que los integrantes de la banda se han estrenado como papás, sus pequeños comienzan a seguirles los pasos a sus famosos papás y a robarles las miradas de sus fans. Tal fue el caso del pequeño Manu, hijo de Anahí, quien durante la presentación del grupo en Nueva York enterneció a todos los asistentes al subir al escenario para mostrarle su apoyo a su mamá. Sin embargo, no fue el único, pues Dulce María también tuvo la fortuna de contar con la presencia de su hija María Paula, quien en el mismo show se apoderó del escenario para acompañar a su famosa mamá.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El momento más maternal de Dulce María sobre el escenario

El tierno momento quedó registrado en un video que la misma Dulce María compartió en su perfil de Instagram, en donde mostró justo el instante en el que su pequeña María Paula sube al escenario emocionando a la cantante, quien se mostró conmovida ante la presencia de su pequeñita. Como era de esperarse, Dulce corrió a los brazos de su primogénita y llena de orgullo la presumió a todo el público, ganándose la ovación de los presentes. “Perdón, ¡no lo supero! ¿Se dan cuenta que la generación Rebelde ya no es solo una? Está creciendo y uniendo nuevas generaciones o ¿qué opinan?”, escribió la también actriz al pie de su publicación.

El instante sucedió en la parte final del show, mientras el grupo interpretaba el tema Rebelde, un segmento del concierto en el que los integrantes de RBD vuelven a poner el icónico uniforme del Elite Way School, que consta de un saco rojo, camisa blanca y corbata roja. Un instante que se ha convertido en el favorito de los fans que han tenido la oportunidad de asistir a la gira, pues sin duda también es el momento más nostálgico. Sin embargo, el momento que vivió Dulce durante esta parte del concierto que ofreció en el Madison Square Garden fue doblemente especial, pues su hija subió al escenario con una versión mini de su icónico uniforme, algo con lo que la pequeña se ganó el corazón de los asistentes.

VER GALERÍA

Aunque María Paula no entendía mucho de lo que estaba pasando en ese momento, sí se mostró emocionada de estar en brazos de su mamá, un instante en el que recibió el apoyo de otros integrantes de la banda, como Anahí, quien al ver a la pequeñita sobre el escenario corrió a abrazarla y a llenarla de besos, antes de que regresara a los brazos de su papá, Paco Álvarez, quien cerca del escenario seguía de cerca los pasos de su amada Dulce María y su pequeña.

María Paula, un sueño hecho realidad para la cantante

Para Dulce no ha habido un acontecimiento más importante en su vida que el nacimiento de su hija María Paula con quien soñaba mucho antes de conocerla: “Mi éxito más grande es ver a mi bebé sonreír y saber que tengo a alguien con quien compartir todo. La gente no sabe que es lo más grande, porque después de cantar ante millones y millones de personas yo me sentía sola y decía: ‘¿Cuándo voy a encontrar a esa persona?’, entonces para mí es muy importante y por eso tomo las decisiones que tomo ahora. Es uno de mis sueños que eran reales, no impuestos, que estoy realizando, le doy gracias a la vida que lo estoy pudiendo hacer” le confesó la cantante a Yordi Rosado en enero pasado.

VER GALERÍA