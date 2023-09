'La química fue innegable', Miley Cyrus recuerda brevemente cómo fue trabajar con su ex Liam Hemsworth Luego de que la cantante decidiera abrir su corazón a través de la serie 'Used To Be Young', aprovechó el repaso por su vida para recordar la buena relación laboral y personal que tuvo con Liam

La cantante estadounidense Miley Cyrus atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera, pues sus líricas retratan de forma literal la reconciliación individual que actualmente experimenta con algunas de sus anteriores etapas de vida, mismas que la marcaron y definieron como persona en múltiples sentidos, tanto positivos como negativos. Recordemos que en el ámbito privado, la intérprete mantiene una tensa relación con su padre a causa de sus diferencias en la concepción de la fama, hecho que se suma al reciente distanciamiento de sus hermanos menores Noah y Braison luego de que ambos no acudieran a la boda de su madre, donde la también actriz fungió como madrina, lo que dejó entrever una posible división familiar. También está su divorcio del actor Liam Hemswoth en 2020 tras una década juntos y las distintas etapas de duelo después de la ruptura, que parecen haber llegado a su fin con el poderoso mensaje de amor propio que brindó en el tema ‘Flowers’ en enero de este año. Por estos y más temas es que la vocalista decidió abrir su corazón y reflexionar a través de dos producciones audiovisuales: ‘Endless Summer Vacation’ y ‘Used To Be Young’. En ésta segunda serie realizada a manera de entrevista individual y producida para TikTok Cyrus dedicó unos segundos a su ex esposo, con quien aseguró haber tenido una “química innegable”.

Recuerda a su ex esposo

A través de su cuenta de TikTok, Miley Cyrus compartió la parte número 20 de la serie titulada ‘Used To Be Young’, homónima a su más reciente single lanzado el pasado 25 de agosto y con la que profundiza el significado de la melodía. Ahí, habló de cómo conoció a Liam y el por qué considera que su trabajo en conjunto para la pantalla resultó atractivo para el público. Recordemos que en 2010 ambos protagonizaron la película ‘The Last Song’ (la ultima canción), aunque como cualquier otro proyecto la historia comenzó tiempo atrás y así lo relata. “En 2008 necesitaba hacer otra película en alianza con Disney, pero no quería que formara parte del universo de Hannah Montana”. Luego de trabajar en el guión y construir —para ese momento— una sólida historia de amor solo para la ficción, inició la búsqueda del histriones que encarnaran lo escrito en papel. “Una vez que tuvimos terminado el libreto, era el momento de audicionar a todos los hombres para definir quién interpretaría a Will, mi novio en la cinta. Después de reducir el número de cientos, llegamos a los tres finalistas, y Liam era parte de ese pequeño grupo”, dijo.

Por último, en el breve video argumentó las razones por las que considera que el filme conectó tan bien con las audiencias. “Creo que uno de los elementos que hizo que esa película fuera y se sintiera tan especial fue ver a una pareja muy joven enamorarse entre sí, lo que a la vez ocurría en tiempo real, en la vida real. La química fue innegable y fue solo el inicio de una larga relación de 10 años”, finalizó.

¿Qué significa ‘Used To Be Young’?

El pasado 25 de agosto Miley Cyrus estrenó ‘Used To Be Young’ (solía ser joven), una canción tan poderosa como su éxito anterior, Flowers, pero con un ángulo totalmente distinto en cuanto al mensaje. Si bien el tema lanzado en enero —y que la volvió a colocar en la cima de las listas de popularidad— habla sobre el amor propio, la letra se centró en el empoderamiento individual luego de una ruptura amorosa, lo que invariablemente vinculó la melodía a Liam Hemsworth. No obstante, en esta ocasión el mensaje es aún más profundo, pues retoma las polémicas que a lo largo de los años la envolvieron, dese su imagen de estrella infantil hasta las controversias en la búsqueda de una identidad, para darles una nueva lectura con la madurez que el paso de los años brinda.

“Esta canción se trata de honrar a quien has sido, amar quien eres y celebrar en lo que te convertirás. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado y feliz cuando pienso en el futuro. Estoy agradecida con mis leales fans, quienes hacen mis sueños una realidad todos los días. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su firme apoyo. Esta canción es para ustedes. Honestamente, Miley”, se lee en el mensaje.

Si quedaba duda de que éste era un trabajo sumamente personal, basta ver el video del tema, en el que en primera persona, sin ruido alrededor, Miley canta frente a la cámara con lágrimas en los ojos. La iluminación juega un papel principal, cambiando para enfocar en distintos momentos las emociones de la cantante. Con uno de esos looks extravagantes, transparencias y también una playera de Mickey Mouse que hace una clara referencia a los inicios de su carrera, Miley abre su corazón en este clip. La fecha del lanzamiento de esta canción no fue una coincidencia, pues el 25 de agosto se cumplió una década del estreno de Wrecking Ball y fue un aniversario más del en que ofreció una polémica presentación en vivo en los MTV Music Awards junto a Robin Thicke. Miley compartió que esta canción la escribió hace dos años, cuando se sentía incomprendida, y aunque confiesa que siempre será una canción incompleta, se siente cómoda con compartirla en este momento.