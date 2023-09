Yalitza Aparicio y los looks con los que ha partido plaza en Venecia A través de redes sociales la actriz ha compartido vistazos y detalles de cada uno de sus atuendos

Yalitza Aparicio, actriz mexicana que saltó a la fama tras su interpretación en la cinta de Alfonso Cuarón, ‘Roma’, sigue a la conquista del mundo. Actualmente la histrionisa se encuentra en Italia para el Festival Internacional de Cine de Venecia 2023, evento en el que ha lucido increíbles looks de la mano de prestigiosas casas diseñadoras y que acompaña con piezas de la joyera Cartier, de la cual es embajadora. Desde el inicio de su carrera, la originaria de Oaxaca ha utilizado la moda como una forma de expresión que al igual que ella, evoluciona con el paso del tiempo, permitiendo ver su estilo ecléctico y vanguardista. Por lo anterior resulta todo un deleite desmenuzar cada uno de los atuendos que la también activista ha portado hasta ahora en la fiesta de la cinematografía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Yalitza se vale de juegos Cartier para realzar sus looks

A través de su cuenta de Instagram, Yalitza Aparicio ha compartido fotografías de algunas de los atuendos con los que ha desfilado frente a los medios internacionales. En la primera de las postales podemos ver a la actriz posar tranquilamente para la cámara frontal de su celular, pues con la sencillez que la caracteriza hizo partícipes de su look —mediante una selfie— a los 2.2 millones de seguidores con los que cuenta. Se trata de una imagen perteneciente a un minúsculo carrete de dos instantáneas donde observamos a Yalitza enfundada en un vestido fucsia de la firma parisina, Dior. Es un diseño strapless con falda larga en corte tipo A, aparentemente vinculado a la colección pre-fall 2023. En relación con las joyas que acompañaron al atuendo, la también activista se inclinó por la marca Cartier, utilizando un juego conformado por tres piezas: collar, pendientes y anillo. Los pendientes se clasifican como alta joyería y tienen una base de oro rosa cubierta por diamantes talla brillante e incrustaciones de cuentas de coral y ónix.

Su valor es de 95 mil 500 euros, que en moneda mexicana al tipo de cambio del 2 de septiembre se traduce en un millón 749 mil 900 pesos; la pieza se encuentra disponible únicamente en tres boutiques del mundo ubicadas en Italia y Emiratos Árabes Unidos. Sobre el anillo, este también es de alta joyería en oro rosa de 18 quilates. Tiene una cuenta de coral al centro, motivos de coral y ónix en los laterales que rodean el dedo, así como diamantes entre motivos que crean secciones únicas para cada incrustación. El collar se compone de la misma estructura, con la diferencia de tener tres cuentas de coral incorporadas a la estructura circular. En relación con su maquillaje y peinado, Aparicio optó por lo natural, con maquille muy ligero casi al natural, con un sutil toque de negro en los ojos; para el cabello se inclinó por un peinado suelto lacio peinado hacia atrás, para dejar sus orejas al descubierto.

VER GALERÍA

Los vestidos cortos también son elegantes

Pero este no fue el único look que la protagonista de ‘Roma’ nos regaló. Al día siguiente, para la alfombra roja de la cinta ‘The Promised Land’ (protagonizada por Mads Mikkelsen), Yalitza portó un atrevido pero elegante vestido corto firmado por la casa Louis Vuitton. Se trata de una pieza diseñada por Nicolas Ghesquièra que se apoya de un corte de silueta recta por encima de la rodilla, con un estampado entretejido que suma dos tiras cruzadas de piel a la altura del pecho. Los complementos fueron un par de zapatos negros con apariencia de charol, tacón cuadrado con hebillas y doble correa en tobillo y empeine, además de una bolsa metálica rectangular con contornos negros y broches dorados. Por su parte, utilizó un brazalete de platino de Cartier y pendientes de la colección Destineé en oro banco, una esmeralda de talla ovalada y diamantes de talla brillante. El cabello lo lució en una muy cuidada coleta alta.

VER GALERÍA

Su versatilidad en eventos

La actriz dio un paseo nocturno por las calles de la localidad italiana, luciendo un vestido de la firma Dolce & Gabbana, con la que rindió homenaje al país anfitrión. La pieza en color rojo que funciona a manera de sobretodo no pudo ser localizada en las recientes colecciones de la marca, por lo que suponemos se trata de un diseño exclusivo o una prenda de archivo. Retoma formas que asemejan un kimono, llevándolas a un siguiente nivel estético con un toque sensual. La pieza tiene un nudo al centro del cuerpo; en la parte superior destaca por su pronunciado escote que llega hasta la zona abdominal, mientras que en la parte inferior cuenta con una abertura lateral que va desde el muslo hasta el suelo. Debajo de la prenda se encuesta un sujetador de triángulo en encaje Chantilly también en tonalidad roja fuego. De acuerdo con la descripción de la lencería, su eje es la feminidad mezclada con lenguaje “romanticismo sexy”. El costo de esta atrevida pieza es de 250 euros, o 4 mil 605 pesos.

Completó el look con tacones negros de aguja con correa al tobillo y cadena dorada, bolsa box dorada y collar Cartier de platino con colguije al centro de esmeralda negra e incrustaciones rectangulares. Finalmente, la actriz acudió a la One Night Only Venezia de Giorgio Armani, un evento que celebra al cine y rinde homenaje a través de los textiles a la ciudad sede. Como parte del programa se incluyó un desfile de alta costura, una fiesta especial y una alfombra roja a la que la actriz acudió con un vestido plateado de doble capa, una en tonos piel que simulan transparencias, y otra con adornos plateados. Lleva el cabello recogido hacia atrás y un brazalete dorado.

VER GALERÍA