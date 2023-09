Eugenio Derbez celebra su cumpleaños 62 rodeado del amor de su familia

Además de ser una de las familias más talentosas del mundo del espectáculo, los Derbez se han caracterizado por ser sumamente unidos, por lo que procuran hacerse presentes en los momentos más importantes de sus vidas. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando los integrantes del famoso clan se han unido para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Eugenio Derbez, quien ha llegado a los 62 años en medio de uno de los mejores momentos personales y profesionales. Algo que se ha visto reflejado en los mensajes que sus hijos y su esposa, Alessandra Rosaldo, le han dedicado al actor en este día tan especial, a través de los cuales le han mostrado su cariño y la profunda admiración que sienten por él, dejando en claro lo orgulloso de tenerlo en sus vidas.

Los hijos de Eugenio lo felicitan

Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue Aislinn Derbez, quien a través de su perfil de Instagram compartió un video en el que se le puede ver en compañía de sus dos hermanos, Vadhir y José Eduardo, mientras le cantan Las Mañanitas a su papá, quien sonriente escucha a sus hijos y parte su pastel. En dicho clip, se puede escuchar también a Aislinn cuestionando a su famoso papá respecto a su edad, algo a lo que Eugenio, con su peculiar sentido del humor, responde con total honestidad, dejando en claro que, pese a rebasar los 60 años, él se siente de 28, algo que por supuesto hizo reír a sus hijos. Al pie de dicho video, la intérprete escribió unas palabras para su papá, en las que dejó en claro el gran amor que tiene por él. “Es muy divertido tener un papá de 28 años… ¡FELIZ CUMPLE, PA! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡¿Ya lo felicitaron?!”, compartió Aislinn conmovida.

Por otro lado, José Eduardo también hizo eco de esta celebración en sus redes sociales, donde además de mostrar el profundo amor que tiene por Eugenio, envió sus mejores deseos al interprete, palabras que acompañó de un par de fotografías que se tomaron durante un instante muy especial que vivieron durante la grabación de la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez. “Hoy cumple años una persona muy especial para mí: mi papá. Solo quiero desearte que pases un increíble día, que tengas siempre salud, trabajo y mucho amor. ¡Te amo!”, compartió el guapo actor en su perfil de Instagram.

El emotivo mensaje de Alessandra para Eugenio

Como era de esperare, la integrante de Sentidos Opuestos compartió una publicación en su Instagram con dedicatoria para Eugenio, en la que además de mostrar algunos de los instantes más especiales que ha vivido a su lado y al lado de su hija Aitana, le dedicó unas palabras de felicitación de lo más emotivas. “¡Feliz Cumpleaños a nuestro príncipe hermoso! Te amamos con toda el alma y todo el corazón @ederbez. Celebramos, bendecimos y agradecemos tu vida, somos muy afortunadas de tenerte. Que tu vida siga estando llena de luz y bendiciones, que siempre tengas salud y que tengamos infinidad de momentos de gozo y felicidad a tu lado. Happy Birthday!”, expresó Alessandra, quien recibió la respuesta más cariñosa de su esposo: “Gracias princesa de mi cuento por compartir tu vida conmigo. Que la vida me siga permitiendo cumplir años a tu lado. ¡Te amo!”, expresó.

La increíble sorpresa para Eugenio

A través de su perfil de Instagram, Eugenio compartió un reel en el que mostró cómo algunos de sus compañeros de trabajo se apoderaron de su camerino para sorprenderlo con una increíble fiesta. Según lo que se puede observar en el video, el también productor no tenía idea de lo que estaba sucediendo, por lo que al escuchar el grito de “¡sorpresa!” de sus compañeros, no pudo evitar emocionarse, aunque de primer momento se dejó ver confundido. Sin embargo, el intérprete aseguró sentirse muy agradecido por la sorpresa y por el cariño demostrado, no solo en ese instante, también a través de los mensajes que ha recibido a lo largo de este día de parte de sus fans, amigos, colegas y familiares.

