'Lo adoro', Galilea Montijo se sincera sobre su relación con su ex, Fernando Reina

Aunque la relación de pareja de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias llegó a su fin, la presentadora y el padre de su hijo han procurado mantener una relación cercana y cordial, siempre pensando en el bienestar de su pequeño Mateo, quien sin duda será el lazo que los una para siempre. Algo de lo que la presentadora habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad respondió a los cuestionamientos respecto al tipo de relación que mantiene con su ex, una oportunidad en la que la presentadora se encargó de dejar en claro que, tal y como lo señaló en el comunicado que compartió hace unos meses, en el que dio a conocer a sus seguidores la noticia de separación, el cariño por su ex se mantiene intacto.

¿Cómo es su relación con Fernando Reina?

Con la sinceridad que suele caracterizarla, la hermosa tapatía hizo frente a las preguntas de la prensa respecto a su relación con el político acapulqueño, mostrándose abierta a compartir algunos detalles de la forma en la que ahora se transformado su convivencia, dejando en claro que el cariño mutuo los mantiene unidos. “Es el papá de mi hijo, lo quiero, lo adoro”, compartió la intérprete, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América, al ser cuestionada sobre si es que aún mantiene algún tipo de relación con el también empresario. “Va a ser el papá de mi hijo para toda la vida”, agregó la intérprete, mostrándose sumamente orgullosa de la familia que ha construido al lado de Fernando y de su pequeño Mateo, la cual se mantiene unida ante cualquier circunstancia.

Cabe destacar, que hace unos días, Galilea dio muestra de la buena relación que mantiene con su exesposo, pues a través de su perfil de Instagram le deseó lo mejor a Fernando en el torneo de pádel que ha organizado junto con otros socios, el cual se llevará a cabo en el Puerto de Acapulco próximamente. “Felicidades, @reinaiglesias, qué increíble para #Acapulco, súper evento. Qué orgullo”, expresó la también actriz en una publicación que hizo en su perfil de Instagram, donde se mostró emocionada ante la iniciativa de su ex.

Una separación basada en el respeto y el amor

Fue en marzo de este año cuando Galilea Montijo se sinceró sobre los acontecimientos que habían marcado su vida en los últimos meses, específicamente acerca de su separación, una noticia que tomó por sorpresa a todos sus seguidores, quienes le mostraron su apoyo. “Queridas amigas y amigos. Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que, después de once años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles”, compartió Galilea en un comunicado que compartió en sus redes sociales. “Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar”, agregó.

La vida de Galilea tras su separación

Tras su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo se enfrenta a un horizonte muy diferente, en el que se ha abierto a todas las posibilidades, buscando experimentar nuevas facetas de su vida, así como retomar algunas otras. Algo de lo que habló durante una reciente entrevista con People en Español, en la que de lo más sincera se refirió a cómo es que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida. “Hoy me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama (para)ver mis series, ver películas", comentó la presentadora. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra", agregó.

De hecho, Galilea dejó en claro que para ella, en este momento, una de sus grandes prioridades es su trabajo y el explorar facetas de su persona que habían quedado en pausa por procurar otros aspectos de su vida, como su familia, por lo que ahora que el panorama es distinto, le gustaría retomarlas. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", señaló. "No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar", sentenció.