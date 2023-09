'Estoy tan feliz de estar viva', Salma Hayek al celebrar su cumpleaños 57

Sin duda alguna, el último año ha sido de lo más especial para Salma Hayek, quien sin duda se encuentra en un momento inmejorable en su vida, con algunos proyectos en puerta y otros más ya consolidados, además de la plenitud personal que ha encontrado al lado de su familia, la cual ha formado de la mano de su amado François-Henri Pinault y de su hija Valentina Paloma. Es por eso que al celebrar su cumpleaños número 57, este sábado 2 de septiembre, la hermosa actriz se ha mostrado sumamente agradecida por todo lo bueno que la vida le ha dado a lo largo de este viaje y por todas aquellas experiencias que le han permitido convertirse en la mujer que es hoy. Algo de lo que habló en un mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram, en el que, conmovida, reflexionó sobre el buen momento de vida que atraviesa.

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de fotografías en las que presumió su belleza por todo lo alto, pues se dejó ver de lo más guapa, posando en un bikini tejido color rojo, mientras disfrutaba de un día en la playa como parte de las celebraciones de sus cumpleaños. Al pie de las imágenes, en las que se puede observar a una Salma completamente feliz y en una actitud muy relajada, la intérprete escribió unas palabras en las que mostró su gratitud ante las cosas buenas que le han sucedido a lo largo de su vida. “Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones”, expresó la intérprete con emoción en las primeras líneas de su mensaje. “(Estoy agradecida por) Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí”, finalizó.

Como era de esperarse, los fans de la intérprete han llenado de publicación de mensajes en los que le han externado su admiración y el gran cariño que le tienen, así como sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol que inicia. Entre los comentarios, han resaltado los de algunos de sus amigos famosos, como fue el caso de Camila Cabello, quien español expresó: “Feliz cumple”, acompañando sus palabras con un emoji de un pastel y una corona. Por su lado, Priyanka Chopra también le deseó lo mejor: “Feliz cumpleaños, hermosa”. Finalmente, Viola Davis también le envió sus mejores deseos en este día: “Que tengas el cumpleaños más feliz”, compartió la reconocida actriz.

El gran momento de Salma

Para Salma Hayek este es un instante de enormes gratificaciones, no solo como actriz ha logrado conquistar cada uno de sus sueños, también se ha realizado en otras facetas de la industria y eso la tiene muy entusiasmada. A la par, disfruta de la fuerte unión familiar que prevalece en su círculo. De la mano de su esposo, François-Henri Pinault, ha escrito las páginas de una historia de amor colmada por momentos memorables, como el de su paso por prestigiados eventos en los que presumen su fuerte cariño. Para muestra, la reciente aparición de la veracruzana en la MET Gala, a la que asistió junto al empresario, luciendo hermosa con un vestido carmín firmado por Gucci.

Salma siempre apuesta por la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad, algo que quedó demostrado en las fotos de sus vacaciones de verano que recientemente compartió. “Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy", explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. "La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además, es vital”, agregó.

