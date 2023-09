Kevin Costner consigue la victoria en el juicio contra su exesposa por la manutención de sus hijos

Después de 18 años de matrimonio, en mayo pasado, Kevin Costner y su exesposa, Christine Baumgatner, anunciaron su separación. Aunque parecía que este sería un divorcio sin contratiempos, luego de que ella incumpliera el acuerdo de abandonar la mansión que la pareja tiene en la exclusiva zona de Carpintería, en California, 30 días después de la ruptura, como se estipula en el acuerdo prenupcial que firmaron, se inició una batalla legal para determinar la cantidad económica que el actor debía pagar por la manutención de sus tres hijos; Cayde, de 16, Hayes, de 14 y Grace de 13 años. Durante dos días, la expareja se volvió a ver las caras la interior de la corte del conectando de Santa Mónica, un juicio en el que el opulente estilo de vida de la expareja quedó al descubierto, luego de que, en la demanda de divorcio ella solicitara la cantidad de 161 mil dólares al mes (más de dos millones 700 pesos) como pago para el sustento de los tres menores. Luego de que el juez escuchó a las dos partes exponer sus solicitudes y las razones por las que solicitaba, cada uno una cantidad, se otorgó la victoria legal al actor de Danza con lobos quien deberá pagar la cantidad de 63 mil dólares mensuales (más de un millón de pesos al mes).

La victoria del actor

Después de que Costner subiera al segunda ocasión en las últimas horas de la audiencia para exponer que no quería verse obligado a aceptar trabajos que o quería realizar, únicamente para cumplir con la exorbitante cantidad solicitada por la mamá de su hijos, el juez determinó que lo mejor para ambas partes que el actor otorgara poco menos de la mitad de la cifra que pidió Baumgartner, argumentando que los gastos incluidos en la petición estaban fuera de proporción: “Quiero ayudar, pero la idea de tener las cosas infladas hasta el punto de que no puedo hacer lo que quiero hacer… De alguna manera, en este mundo inusual, no lo logramos y por eso lo siento”, comentó el actor a manera de disculpa con su exmujer al compartir por qué no estaba de acuerdo con lo que ella estaba pidiendo.

Los argumentos de su ex

Si bien Kevin Costner ganó este primer juicio, la batalla con su exesposa no terminó hoy, en noviembre próximo regresarán a la corte para estipular la manutención conyugal a la cual tiene derecho ella de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo prenupcial. Cabe destacar que, desde mayo pasado a la fecha, Baumgartner recibió la cantidad de 129 mil dólares al mes por la manutención de los niños; sin embargo, dicha cifra fue fijada temporalmente, por esta razón el equipo legal de ella convocó a esta nueva audiencia donde, finalmente, el juez Thomas Anderle desestimó la petición alegando que era excesiva y superior a las necesidades de los menores. En este juicio, entre los argumentos de la exesposa del actor resaltó el hecho de que consideraba que la nueva vivienda de los niños, con valor de 40 mil dólares al mes, no era comparable con la propiedad que posee Costner junto a la playa con un valor de 73 millones de dólares.

Los argumentos de ambos

La idea de Christine era poder rentar una propiedad equiparable, una vez que el juez accediera su solicitud de manutención, pues creía justo que los niños pasen tiempo con ella en una propiedad cerca de la playa como los menores están acostumbrados. Baumgartner también mostró su molestia porque, en la casa que actualmente habita con sus hijos no cuenta con vista al mar. Tras el fallo del juez, los planes de Christine de regresar a vivir a la orilla del mar se verán frustrados, a menos que consiga la victoria en noviembre, cuando pida ante la corte formalmente el pago de una manutención conyugal, a pesar de que, por el acuerdo prenupcial ya recibió la cantidad de 1.5 millones de dólares. Esta tarde, mientras Costner se mostró muy sorprendido al escuchar que el juez le concedió bajar la cantidad solicitada, Baumgartner escuchó de pie el veredicto y de inmediato consultó a su equipo legal. Tras escuchar el fallo ambos salieron por la puerta trasera de la corte para evitar a la prensa.

Desde la primera ocasión que Costner se subió al estrado durante este breve juicio, mostró su preocupación por lo solicitado por su ex: “Mi mayor preocupación es que el tribunal me ordene pagar una manutención de mis hijos que esté por encima de las necesidades razonables de los niños, que no es lo que ellos necesitan, sino lo que Christine necesita. Podría quedarme sin dinero muy rápidamente”, puntualizó. Para el actor era importante expresar que, de fallar a favor de su ex, sus propiedades y patrimonio estarían en peligro: “Mis casas de Aspen y aquí, podría perderlas. He pasado toda mi vida construyendo esos lugares para mí, mi familia y amigos”, puntualizó.