El emotivo mensaje de Aracely Arámbula a su papá

Para Aracely Arámbula el verano del 2022 siempre será una temporada agridulce debido a que, en medio de su regreso a las telenovelas con el remake de La Madrastra tuvo que enfrentar el que, hasta ahora, ha sido el episodio más duro de su vida: el sensible fallecimiento de su papá, don Manuel Arámbula. Desde su partida, la actriz ha mantenido vivo el recuerdo de su padre a través de su cuenta de Instagram, un espacio que suele utilizar para compartir imágenes a su lado tal como lo hizo esta tarde al publicar un emotivo mensaje con motivo del que hubiera sido el cumpleaños del señor quien murió en julio del año pasado. Para tan especial fecha, la actriz eligió una foto en la que su papá aparece sosteniendo un pastel decorado con el escudo de Supermán, una imagen que ahora que ya no está ha tomado un significado muy especial para ella pues, reconoce, que su papá siempre fue su superhéroe. Además de honrar la memoria del señor, Aracely agradeció a su comunidad virtual por el apoyo que le mostraron por el cumpleaños de su papá a quien saben echa mucho de menos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Su superhéroe en el cielo

Aracely acompañó la imagen de su papá de un lindo mensaje en el que le expresó lo mucho que le hace falta: “El supermán de mi alma siempre presente, aunque ya no físicamente, siempre en nuestros corazones y en mi pensamiento todos los días, siempre con una sonrisa que me lleva de energía para continuar el camino y ahora ser yo la superwoman de tus hijos. Gracias al mejor tío y papá para tus hermanos. Amándote siempre. Celebro hoy tu vida con infinito amor. Gracias a todos por sus mensajes bellos”, escribió en la primera parte de esta publicación que muchos de sus amigos del medio utilizaron para mostrarle su apoyo, tal fue el caso de Carlos Rivera quien, como Aracely, hace poco celebró el primer aniversario luctuoso de su padre. Chantal Andere, Ana Serradilla y Elizabeth Gutierrez fueron otras celebridades que también reaccionaron al mensaje de la actriz.

VER GALERÍA

El show debe continuar

En la parte final de su publicación Aracely resaltó el apoyo que ha recibido por parte de sus fans desde que perdió a su padre: “Gracias a todos y cada uno de los que día a día me siguen llenando de hermosos pensamientos y mensajes, los amo. Hoy en este día tan bello, especial y único. ¡Te amo eternamente shulada!”. En julio pasado, días después del fallecimiento de su papá, Aracely tuvo que dar lecciones de fortaleza al asistir a la presentación a prensa de la telenovela La Madrastra: “Pensé que no iba a poder, porque para mí esa frase del show debe continuar es muy difícil, porque para mí lo primero es la familia, quiero que me vean bien, estoy bien. Lo que sí es que siento que se me fue la mitad de mi alma”, reconoció la actriz en entrevista para Televisa Espectáculos.

En diciembre pasado, la actriz contó a las cámaras del programa Hoy que la última mitad del 2022 fue muy retadora debido a que la ausencia de su padre se sintió más que nunca: “Ha sido un año diferente, muy diferente lleno de muchas emociones, de cosas muy bonitas, de cosas muy diferentes familiarmente, el hecho de que partiera mi papá es un año que marca muchísimo. He estado en mi duelo, he estado triste y quiero estar fuerte, quiero estar bien como se lo prometí a él y a mi familia, creo que sí todo va a ser diferente, pero lo quiero hacer de la manera más amorosa posible y quiero honrarlo todos los días”, reconoció. Por esas fechas, Aracely acudió puntualmente a Las Mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe donde preparó un tema especial en memoria a su padre: “Él sigue vivo en mi corazón, ahora más vivo que nunca porque está en la vida eterna. Le dije a la Virgen en mi canción que le dé un abrazo a mi padre y aquí venimos todos a cantarle feliz”.

VER GALERÍA

El duelo de sus hijos

Durante el proceso del duelo, Aracely reconoció que unas de las situaciones que más la conmovía era ver cómo sus hijos, Miguel y Daniel, también estaban batallando con sus sentimientos ante la pérdida de don Manuel que, para ellos, era su figura paterna: “Es muy difícil, porque ellos están atravesando un duelo y claro que hay días que lloran y se quiebren, se les fue su papá, que es mi papá. Mi hermano me ayuda mucho, plática y habla con ellos”, reconoció. La actriz confesó que aunque ha intentado lidiar con la pérdida de su papá desde un lugar muy amoroso, en ocasiones es inevitable quebrarse: “El corazón nunca se resigna porque la cabeza entiende, pero el corazón no, tengo días buenos, tengo otros días que no tanto, estoy muy bien, pero es inevitable que la voz se quiebre”, explicó.