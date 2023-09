Sandra Echeverría dice que está soltera, tras el fallido intento de reconciliación con Leonardo de Lozanne

Luego de atravesar por una crisis matrimonial, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne tomaron la decisión de reconciliarse. Sin embargo, tras unos meses de vivir bajo el apego de ese acuerdo, tanto la actriz como el músico optaron por continuar por caminos separados. Así lo dio a conocer la protagonista de telenovelas y series televisivas, honesta sobre su situación sentimental actual, aunque enteramente motivada gracias a su manera positiva de asimilar los cambios. Como pocas veces, Sandra habló de los acontecimientos ligados al corazón, así como de lo importante que ha sido para ella refugiarse en su trabajo, en su familia y demás seres queridos, su principal soporte en esta etapa de transición que la ha vuelto a colocar en el ojo mediático.

Luego de que en días pasados Sandra revelara que ya no había más esperanza en cuanto al planteamiento de una reconciliación con De Lozanne, finalmente ha compartido cómo marcha todo en este instante para ella, afirmando estar soltera. “Ahorita la verdad que estamos en una época complicada de toma de decisiones pero pues sí, ahorita estoy solita…”, comentó en una reciente entrevista concedida a UnoTV.com. Dispuesta a tocar este tema como pocas veces, la intérprete ha dejado claro los asuntos en el nuevo episodio de su vida, un aspecto que en mayor medida trata de mantener alejado del ojo público, pues tanto ella como Leonardo solían disfrutar de su romance en privado.

¿Cómo se siente Sandra Echeverría?

Ante este cambio en su situación de vida, Sandra reflexiona sobre el trabajo llevado a cabo para encausar de la manera más positiva esta situación, pues más allá de los resultados, valora ante todo el esfuerzo invertido para salvar su matrimonio. “Ha sido muy difícil, yo creo que el tiempo es clave. Otra cosa creo que también que el hecho de que uno se quede en paz, sabiendo que uno luchó hasta el final creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da…”, explicó sincera en otro momento de su reveladora plática, con la cual pone de frente su postura, asumiendo con madurez y calma este giro que ha acaparado todo el interés mediático a lo largo de las semanas.

Frente a la situación que vive, Sandra no baja la guardia, pues se ha refugiado en sus proyectos profesionales, en pasar tiempo con su hijo y vivir al máximo este instante de transformación. “He estado como tratando de estar muy distraída, he estado tomando mucho trabajo, he estado leyendo mucho, que me sirve mucho… tener planes con mi hijo, disfrutarnos. Es como una serie de cosas que van ayudando a que cada día uno esté un poquito mejor…”, explicó la intérprete a la cámara del medio antes citado, una de las pocas declaraciones que ha dado en el transcurso de los días.

Un año de transformaciones para Sandra

Reflexiva, Sandra además hizo un balance de su 2023, refiriéndose a este año como uno de los más activos en su historia personal en muchos sentidos. Sin embargo, se siente preparada para hacer frente a cualquier acontecimiento, segura de los valiosos aprendizajes detrás de cada una de estas experiencias. “El año más intenso de mi vida, definitivamente, sigue siendo. Ha sido un reto para mí en todos los aspectos pero bendito Dios, te voy a decir que siempre hay bendiciones atrás de todos estos cambios y detrás de todas estas crisis de transformación…”. En ese sentido, la actriz también dijo sentirse muy afortunada de la estabilidad que prevalece en los demás aspectos de su entorno personal, enteramente motivada por la época de cambios a la que ha dado la bienvenida. “Me está lloviendo trabajo, estoy feliz gracias a Dios por mi hijo, tenemos salud, tengo trabajo y no puedo estar más agradecida por eso. Son épocas de transformación, hay que meterle toda la fuerza y todo el ánimo…”, contó en otro momento de la conversación, visiblemente tranquila y dispuesta a seguir la marcha dando pasos firmes en todo momento. A diferencia de ella, Leonardo se ha mantenido en silencio, reservándose todos los detalles de su vida marital, a pesar del enorme interés que esto ha generado entre su público.

