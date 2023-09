La emoción de Anahí al compartir por primera vez escenario con su hijo Manu

De los conciertos que RBD ofrecerá como parte de Yo Rebelde Tour, el que ofrecieron anoche en el Madison Square Garden en Nueva York fue uno de los más especiales para Anahí quien, por primera ocasión contó con la compañía de su primogénito, Manuel, de seis años de edad, en el escenario. Emocionada de tener en primera fila a sus “güeritos” como les dice de cariño a su esposo, Manuel Velasco y a sus dos hijos, Manu y Emiliano, en las últimas horas la cantante ha estado compartiendo varias fotos y videos de la llegada de su familia a La Gran Manzana, luego de unos días separados ya que su esposo e hijos tuvieron que viajar unos días a nuestro país para que los niños asistieran en el colegio. Después de unos días de no verlos, el reencuentro entre Anahí y sus hijos fue muy especial, sobre todo porque los niños la vieron por primera ocasión en acción sobre el escenario, una experiencia que Manu pudo vivir junto a su mamá. A través de su cuenta de Instagram, Anahí compartió emocionada detalles de este inolvidable momento en el que su hijo formó parte del show que lo dejó sin palabras. Mientras Manu, el mayor, disfrutó con su mamá en el escenario, desde la primera fila Manuel Velasco y el pequeño Emiliano aplaudieron su participación.

La primera vez de Manu en un escenario

Si bien Anahí y el resto de la agrupación han estado cobijados por sus familias desde el arranque de este tour, esta fue la primera ocasión en que los hijos de la cantante fueron testigos del fenómeno que es RBD: “No puedo explicar con palabras lo que sentí al tener a mis tres amores esta noche. ¡Los amo!”, escribió Anahí junto a una foto en la que aparece, junto a sus compañeros tomando de la mano a su pequeño Manu quien ya forma parte de los RBBS, como les dicen de cariño los integrantes a los hijos de Anahí y a las hijas de Dulce y Maite, María Paula y Lía. Anahí invitó a subir a su hijo justo en el su momento favorito del show, cuando se visten como el uniforme del Elite Way School, instante en el que la nostalgia se apodera del espectáculo: “Mi momento favorito es Rebelde, porque cuando yo me volví a poner mi uniforme se me salieron las lágrimas, no podía parar de llorar de la emoción de ponerme ese saco, abrazarme y decirme: ‘Aquí estoy para ti’”, contó recientemente Anahí en una entrevista para Billboard.

Su familia, el motor de este regreso

Así, con el uniforme que utilizaba Mía Colucci en Rebelde, Anahí y su pequeño Manuel hicieron historia en esta gira para la que tuvieron que esperar 15 años. En el video que publicó Anahí del momento en el que Manu sube al escenario, vemos a la cantante muy emocionada invitado a su pequeño a decir algo al micrófono; sin embargo, el niño se muestra impactado al ver la respuesta del público, al darse cuenta de su reacción, Anahí no quiso presionarlo y mejor lo llevó con el resto de sus compañeros al frente del escenario desde donde Manu observaba atónito al público coreando el tema a una sola voz. Si bien Manuel no portó el vestuario de todos, llamó la atención el estampado de la playera que utilizó, que es una reinterpretación del uniforme, un diseño que también lució su hermanito Emiliano. Tras el entrañable concierto, Anahí compartió una foto con su familia en el backstage: “¡Mi regalo más grande en esta vida! Mi motor. Mis tres güeritos. Vivir este sueño con ustedes es lo más increíble del mundo. Hoy todo tiene sentido”.

La gira con los RBBS

Hace unas horas, se publicó en el canal de Billboard la entrevista que la agrupación le concedió en la que, por primera vez, las chicas del grupo hablan de cómo ha sido su regreso a los escenarios, ahora como mamás. Por su parte, Anahí reconoció que en su caso ha sido complicado debido a que sus hijos tienen que cumplir con sus compromisos en el colegio: “Yo tengo un poquito más el problema, por así decirlo, de que ya están en la escuela, Manuel mi hijo tiene 6 años y ya no puede faltar tanto a la escuela, entonces, gracias a Dios tengo un esposo increíble un súper papá que va a hacer a estar yendo y viniendo todos los fines de semana para que yo esté cerca de mis hijos y que ellos estén cerca”. Anahí resaltó que, en el caso de Dulce y Maite, debido a que sus hijas son todavía muy pequeñas, pueden pasar más tiempo juntas: “En el caso de Dul, María Paula está chiquita, puede estar más, pero vamos a tener un camerino para ellos un baby room para que estén jugando y la pasen súper bien y cuando ya les de sueño, pues ya a dormir”.

Desde que aceptaron formar parte de la gira, las tres quisieron que se adaptaran las condiciones para que sus hijos pasaran el mayor tiempo posible con ellas, por esta razón, los niños tienen su propio espacio de juego en cada sitio donde se presentan: “Aquí tenemos a los RBBS. Nuestros hijos son lo más importante para las tres y sin ellos no estamos completas, imagínate cómo sería de fuerte extrañarlos”. Anahí quiso resaltar la actitud de Christian y Christopher ahora que viajan con bebés: “También los tíos que aguantan los gritos de mis hijos cuando ya los tienen hartos, ni modo”. Por su parte, Maite, quien hace dos meses debutó como mamá, explicó cómo le hace para no perderse nada del crecimiento de su bebé: “Para mí con Lía, que es una bebé tan chiquita, en este momento, lo que quiero es que sepa que su mamá está ahí y yo saliendo de aquí corro a ella y antes de llegar aquí, no me le desprendo ni un segundo, es lo más importante de mi vida, entonces, vale la pena todos los movimiento que esto implica y el apoyo de nuestras familias y de nuestras parejas que nos sostiene y nos impulsa a estar fuertes y estar bien para disfrutar cada momento”.