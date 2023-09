Las conmovedoras palabras de Nicola Porcella sobre su hijo: 'Ha sido mi ángel de la guarda'

Con nuevos proyectos en puerta, Nicola Porcella ha expresado su profundo agradecimiento con los mexicanos por abrirle las puertas de su país, en donde ha tenido la oportunidad de crecer profesionalmente desde que dejó su natal Perú bajo el cobijo de la productora Magda Rodríguez. Para el conductor participar en La Casa de los Famosos ha sido una experiencia revolucionaria no sólo por lo desafiante que fue permanecer aislado del mundo exterior y las entrañables amistades que formó sino también porque le permitió mostrar su lado más sensible, ganándose el corazón del público por su carisma y nobleza. Mientras las propuestas laborales siguen llegando -entre ellas su futura aparición en la nueva telenovela de Juan Osorio a lado de Wendy Guevera-, el también actor alista los últimos detalles para convertir a México en su nuevo hogar y el de su hijo Adriano, de 11 años, a quien se ha referido como su ángel custodio, consciente de que ha sido su amor incondicional lo que lo ha mantenido firme en sus momentos más difíciles.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

‘No me imaginé lo que estaba pasando’, Nicola Porcella sobre su éxito en La Casa de los Famosos México

A un paso de las telenovelas, Nicola Porcella se reúne con el productor Juan Osorio

Cómo vive la paternidad Nicola Porcella

Tras su segundo día como conductor invitado en el matutino Hoy, Nicola asistió al programa de radio de Maxine Woodside para hablar de cómo ha cambiado su vida tras ser parte del popular reality de Televisa. Tocando temas más personales, el actor se abrió de capa sobre la paternidad señalando que su hijo ha sido su principal pilar de apoyo y su motor para salir avante de toda adversidad: “(Estoy) Feliz. Fue lo mejor que me pasó en la vida, para mí Adriano ha sido mi ángel de la guarda porque él me salvó todas las veces que estuve mal, todo lo que conté en La Casa de los Famosos que pasé, él siempre fue quien me salvó”, comentó.

Nicola compartió lo afortunado que se siente del vínculo que ha construido con su primogénito, junto a quien mantiene una relación de absoluta confianza: “Me llevó con él como si fuéramos hermanos”, señaló recordando una simpática carta que le envió su hijo mientras estuvo en el reality, “Me divierto mucho con él, la pasamos muy bonito. Es como un código de papá e hijo, pero muy de nosotros, muy de jóvenes, de bromearnos y reírnos”. El conductor habló del viaje a La Gran Manzana que tiene planeado con su pequeño recordando una divertida conversación que tuvieron al respecto: “Ayer le mando un video de que hay ratas, (y le digo): ‘Yo no voy a ir’, (me dijo): ‘Yo igual quiero ir a conocer a Nueva York, así que por favor nos vamos’ (...) Está ilusionado porque quiere ir a todo eso que ve en las películas de Hollywood, las quiere ver allá”.

VER GALERÍA

Nicola Porcella se sincera sobre su mayor temor

Dado el impulso que ha tenido su carrera, Nicola respondió cómo hace frente ante el complejo ambiente de la industria. “Soy un ser humano y yo he cometido muchos errores y sé que los voy a volver a cometer”, dijo de lo más sincero, “Mi miedo es que un día me levante mal y haga un comentario que no le guste a la gente y que se enganchen con eso, ese el único miedo con el que estoy todos los días y que trato de respirar mucho, de decir las cosas que pienso, pero también quiero que la gente entienda que somos seres humanos (...) Con respecto a la chamba, cuidarme de todo, la verdad soy muy confiado. Lo que Dios quiera y si Dios me va a poner a la gente correcta, me la va a poner, y si no, me va a enseñar quién no es correcto”.

Tras dejar en claro que está soltero, el actor reiteró su gratitud por los mexicanos: “Viví muchas cosas, no a esta escala. La verdad es que estoy súper agradecido con la gente de México. México hizo que Perú me vuelva a querer, que vuelva a conocerme, que me conozca como soy de verdad”, indicó recalcando lo feliz que está del transparente acercamiento que ha tenido con el público, “No como un competidor de reality, no voy a mentir sí soy del que medio se molesta cuando pierde, pero ese es tema que a mí me gusta ganar”.

VER GALERÍA