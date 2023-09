'Me duele y me molesta', Luis Fonsi sobre la narrativa que se utilizó en su divorcio con Adamari López

A lo largo de sus 25 años de carrera artística, Luis Fonsi nunca había utilizado una de sus canciones para desahogarse; sin embargo, con el tema Pasa la página, que estrenó hace un par de semanas, el boricua quiso lanzar un poderoso mensaje a partir de algunas experiencias que él mismo ha enfrentado. Como era de esperarse, la letra de este tema levantó gran curiosidad entre la prensa que, de inmediato, relacionó sus estrofas con su historia con Adamari López, lo que provocó que rumores del pasado se reavivaran, al grado de que se viralizó la versión de que dicho sencillo estaba dedicado a la conductora. En medio de la polémica que ha generado el lanzamiento de esta canción, Luis Fonsi rompió el silencio y durante una entrevista para el canal de Youtube de Jorge Pabón Ocasión, mejor conocido como Molusco, se sinceró sobre cuál fue su fuente de inspiración para escribir este tema que tanto ha dado de qué hablar: “Es una canción que habla de una relación y la gente automáticamente se fue a mi primer matrimonio, yo sabía que eso venía, bobo no soy, pero mi mensaje es más grande que una sola persona, no es un ataque a nadie, yo soy amor y paz para todo el mundo”, dijo.

Su versión de la historia

En un acto sin precedentes, el cantante habló de su divorcio con Adamari y explicó por qué tardó 14 años en hacerlo: “Es un tema que no hablo mucho, pero te lo digo de esta manera: Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo, ni ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor y fue difícil, porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días por parte de los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor”, explicó el boricua sobre el fin de su relación con la presentadora de televisión. En ese sentido, Fonsi confesó que, a pesar de haber mantenido en secreto su versión de la historia por varios años, cree importante desmentir la narrativa que por más de una década se ha replicado: “La palabra abandono es una palabra que me duele y me molesta, me quedo callado, pero me molesta por dentro, esa imagen de que yo me fui y ella estaba todavía luchando por su vida, gracias a Dios no fue así, esa imagen es falsa, porque eso pasó antes del matrimonio, eso no tuvo absolutamente nada qué ver con mi decisión de buscar mi felicidad”, explicó.

Debido a que durante años algunos medios de comunicación replicaron la narrativa de que Luis Fonsi y Adamari López se separaron mientras ella continuaba en recuperación del cáncer de mamá que padeció, el cantante desmintió dicha información: “Sí, estaba bien. Ojo, quiero ser muy sensible con el tema hiper delicado que es cáncer, todos conocemos a alguien y hemos perdido a alguien y no quiero sonar insensible, cuando uno es paciente de cáncer, uno es paciente de cáncer para toda la vida y eso yo lo entiendo, créeme que lo viví, porque yo estuve ahí en todo momento, pero esta”, añadió. Luego de que el lanzamiento de Pasa la página se convirtiera en el preámbulo para que Fonsi contara su verdad, Molusco le comentó: “Yo voy a dar opiniones en esta entrevista que tú no me has pedido, pero cuando escuché la letra de Pasa la página dije: ‘Hermano, por fin’”, sonriente, el boricua asintió con la cabeza: “La canción es un desahogo, la canción va dedicada a mucha gente que no ha pasado página”.

Una canción de desahogo

Si bien dejó claro que este sencillo no fue escrito estrictamente para Adamari López, cree importante utilizar su arte para, de vez en cuando, compartir mensajes como este que está inspirado en su pasado: “Es saludable no hay fecha de expiración para uno desahogarse y la música nos da esa plataforma y esa libertad para uno soltar historias (…) algunas veces hay que tocar temas para poner a la gente hablar o para dedicárselo a esa persona. Pero no todo se trata de Fonsi y de su historia va mucho más allá de eso”, aclaró. Para terminar con especulaciones que esta canción aseguró que no es un señalamiento a su exesposa: “No es una indirecta, es una directa para mucha gente que no ha logrado pasar página y que muchos años después siguen hablando de lo mismo”, dijo.

En busca de su felicidad

El cantante aseguró que en esta canción plasmó un poco de la filosofía con la que fue criado y, de alguna manera, más que estar dedicada a alguien, es su forma de expresar su forma de buscar la felicidad: “La vida es una hay que gozarla y disfrutarla al máximo, palabras de mi padre y así me crío, hay que prepararnos para triunfar y buscar esa felicidad y si no estás en un lugar cómodo, busca la manera de zafarte y busca siempre la luz y la felicidad y para mí ese es el mensaje más allá de la canción”. Según explicó, justo eso fue lo que ocurrió con su primer matrimonio, él simplemente apeló a su derecho de ser feliz: “Yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz. Si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir: ‘Oye, yo también quiero ser feliz’”. Por último, refrendó el respeto que tiene hacía su exesposa: “Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer”.