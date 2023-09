La misteriosa emergencia familiar de Travis Barker que ha levantado todas las alarmas

Después de un largo tiempo de distintos procesos para intentar concebir a su primer hijo en común tras su boda, Kourtney Kardashian y Travis Barker compartieron hace un par de meses que, por fin, estaban esperando un bebé. La noticia invadió de alegría a la feliz pareja que, incluso, replicó aquel famoso video de Blink 182, cuando en pleno concierto Kourtney dio a conocer la buena nueva con un gran letrero mientras brincaba desde el público presumiendo su pancita. Ante esto, parece que todo marcha de forma positiva para la pareja, que ha compartido también que esperan un niño. Pero en los últimos días, el músico se encontraba en Europa con la famosa banda cumpliendo con una gira programada para este año, cuando esta mañana todas las alarmas se han levantado cuando se dio a conocer que Travis había tenido que dejar a la banda, que se presentaría tanto este viernes como el sábado, en Escocia, debido a una emergencia familiar. Esto, sumado a la publicación que el cantante había compartido antes en sus historias de Instagram, en la que se veía la puerta de una habitación de oraciones en un aeropuerto, ha llamado especialmente la atención, con todo tipo de cuestionamientos sobre lo que está sucediendo con el cantante. Hasta el momento, Kourtney no ha publicado nada en sus redes sociales al respecto y en algo que tampoco ha pasado desapercibido, no tiene publicada ninguna story, algo muy extraño en las Kardashian, que suelen documentar su día a día.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de la banda: “Debido a un asunto familiar urgente, Travis ha tenido que regresar a casa en los Estados Unidos. Los shows de Glasgow, Belfast y Dublín serán pospuestos. Más información sobre su regreso a Europa y las fechas agendadas será provista tan pronto como sea posible”. El críptico mensaje dejó abierta la posibilidad de que Travis no pueda reincorporarse a la gira en los próximos días y que otros conciertos se vean expuestos a un cambio de fecha.

Antes de que esto sucediera, Travis había compartido un par de stories de Instagram que, en su momento no llamaban mucho la atención, pero que combinadas con el anuncio de su partida a Estados Unidos, han levantado todas las alarmas. En ellas se veía la entrada de una habitación de rezo en un aeropuerto, así como el interior del lugar. Sumado a estas publicaciones, el baterista compartió una fotografía del camión de la banda con un mensaje que él mismo escribió, que decía: “No confíes en nadie”.

A pesar de que Kourtney no ha publicado nada en su cuenta de Instagram en las últimas horas, dando un poco de tranquilidad a los seguidores de la famosa familia, se puede ver que allegados a la pareja sí que han estado activos en redes sociales. Kim, Kris y Khloé tienen publicaciones en las últimas horas de sus distintas iniciativas de negocio. Por su parte, Alabama Barker -hija del músico- compartió sus últimas historias la tarde de ayer, al igual que su hermano Landon.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se dan el 'Sí, acepto' en una idílica boda religiosa en Italia

Momentos complicados para Travis

A pesar de que Travis ha podido superar la fractura que le impidió venir a México a presentarse hace algunos meses y que se encuentra viviendo un momento de completa felicidad ante su próxima paternidad, año con año en esta temporada, el baterista se enfrenta a un momento de nostalgia y dolor. Fue el 28 de agosto del 2009, cuando Travis se enfrentó a una de las pérdidas más fuertes, la de su gran amigo DJ AM. Solamente un año antes, los dos habían sobrevivido el desplome del avión en el que viajaban. Además de las múltiples heridas físicas que este accidente implicó para el baterista, Travis se enfrentaría a un justificable pánico por volver a abordar un avión. De hecho, no fue sino hasta que comenzó su relación con Kourtney que el músico decidió atender este trauma y volver a embarcarse en una aeronave para viajar a Europa. Tal como procura hace año con año, a finales de este agosto, Travis compartió tres fotografías de DJ AM (su nombre real era Adam Michael Goldstein).

