La ilusión de Paola Roja tras darle una nueva oportunidad al amor: ‘Todos merecemos ser felices’

En septiembre de este año se cumplirá un año de que Paola Rojas confirmó en entrevista con el programa Hoy su relación con Marcelo Imposti, el hombre que le devolvió la sonrisa. A pesar de que ya tienen un buen tiempo juntos, la conductora ha sido muy discreta a la hora de compartir detalles de su noviazgo; sin embargo, recientemente le contó a sus compañeras de Netas Divinas que lo de ella y su galán fue una historia de amor a segunda vista, debido a que lo conoció hace más de 20 años en una fiesta y el flechazo se dio hasta ahora. Luego de las declaraciones de la periodista, recientemente fue cuestionada por la prensa sobre cómo se encuentra ahora que ha decidido darle una segunda oportunidad al amor. Sincera, Paola reconoció que atraviesa por uno de sus mejores momentos en la vida y que su novio es parte fundamental de esta felicidad que la tienen disfrutando al máximo: “Sí, estoy muy contenta, hace ya tiempo que estamos juntos, pero hablo muy poco del tema, pero sí estoy muy contenta hace ya un buen rato”, declaró en entrevista para el programa de Telemundo ¡Siéntese quien pueda!

Más enamorada que nunca

Sonriente, la periodista protagonizó una breve charla a su salida de Televisa donde, justo cuando le preguntaron por su galán, él la llamó por teléfono: “¡Mira me está hablando! Espérate tantito”, comentó divertida tras desviar la llamada para atender al reportero: “Pa’ que valore”, dijo mostrando su gran sentido del humor. Luego de reconocer que está enamorada, habló de qué opina de las segundas oportunidades en el amor con alguien del pasado: “Yo creo que sí, lo que a cada quien le funcione, en este caso yo lo mencioné porque nos habíamos conocido hace mucho, habíamos coincidido hace mucho y luego nos volvimos a topar mucho tiempo después y ya en este segundo encuentro sí nos organizamos”, explicó. Sobre las vueltas que da la vida dijo: “Vamos siempre cambiando, evolucionando, de pronto coincides, de pronto dejas de coincidir, pero hay oportunidades y de pronto vuelve a funcionar”.

Disfrutando de una gran etapa

Paola explicó por qué nunca se cerrará al amor: “Todos merecemos ser felices, pero todos merecemos las oportunidades que nos hagan falta, yo creo que mientras estemos vivos hay que disfrutar cada minuto y hay que vivirlo con intensidad y si se puede también con amor, qué mejor”. Por último, la periodista reconoció que se siente plena como mujer en todos los sentidos, eso sí, siempre dispuesta a seguir evolucionando: “La verdad que sí. Estoy en una estabilidad que atesoro, pero estoy también en un crecimiento y en una construcción muy importantes”. Fue hace un año cuando Paola confesó en entrevista con el programa Hoy que estaba enamorada: “La verdad es que yo no he abierto esa puerta, trato de cuidar mi privacidad, hay cámaras en todas partes, me encuentro a colegas en todas partes y sí han visto con quién viajo, quién me acompaña. Estoy contenta, lo que toda es agradecer, estoy agradecidísima, estoy feliz”.

Amor a segunda vista

Hace un par de semanas, durante una charla en Netas Divinas en la que hablaban de las segundas oportunidades en el amor, Paola contó la historia de su relación y cómo fue que, luego de dos décadas se volvieron a encontrar: “Lo había conocido antes, hace muchos años en una fiesta, en la que yo también estaba un poco indispuesta, digamos que había tomado no sólo agua de Jamaica, entonces estaba risa y risa, por lo tanto, no me acuerdo y es un poco frustrante. Nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir y se fue. Pasaron los años, yo me casé, me multipliqué, él también y nos encontramos años después, yo estaba comiendo con Daniela. De pronto se para Dani y cuando regresa me dice: ‘Oye ese tipo que está ahí’ y yo: ‘¿Cuál el guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar?’ y me dice: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada”.

Por su parte, Daniela Magún también dio detalles de cómo fue aquel momento: “Yo me paro al baño, de repente me detiene y me dice: ‘Hola yo soy fulano de tal, nada más quiero por favor que pasas un mensaje, por favor dile a Paola que yo la conocí en una fiesta hace muchos años, como 20 y desde entonces yo supe que íbamos a estar juntos”. Emocionada solo de recordar aquel encuentro, Paola terminó de contar cómo fue que Marcelo consiguió su teléfono: “¡Imagínate! Además. ¿adivinen quién más estaba? El productor de este programa, Marcelo estaba comiendo con Miguel Ángel Fox. Yo termino rápido de comer, me tenía que ir al noticiero de radio y estaba ahí Fox, entonces me acerco a despedirme de Fox y estaba al lado el señor en cuestión. Me despedí rápido y me fui a informar a la nación y ese señor le pidió insistentemente mi teléfono al productor, qué bueno que se lo diste Fox porque estoy muy contenta”, finalizó.