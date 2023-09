A medio año de su separación, Erik Rubín sigue viviendo con Andrea Legarreta: 'No he podido dar el paso' ​​​​​​​Tras anunciar el fin de su relación, Erik Rubín contó a Ventaneando que todavía duerme junto a Andrea Legarreta

A medio año de haber anunciado en redes sociales su separación como pareja, Andrea Legarreta y Erik Rubín continúan trabajando en conjunto para vivir este proceso de la manera más cordial. Más sincero que nunca, el músico visitó el foro de Ventaneando para platicar con Pati Chapoy y el resto de su equipo sobre varios temas, entre ellos su relación con la mamá de sus dos hijas, Mía y Nina. Para sorpresa de los conductores, Erik confesó que a seis meses de haber tomado la decisión de separarse todavía no lo han podido hacer físicamente, pues sigue viviendo bajo el mismo techo e incluso duermen en la misma habitación. A pesar de que el amor entre ellos es muy fuerte y no sólo conviven en casa, sino durante las horas que trabajan en la puesta en escena Vaselina, Erik dejó claro que sí se mudará a un departamento cerca de su casa para poder descubrir hacía dónde se dirigirá su relación: “Sí tengo que hacer el ejercicio de salirme para hacerlo completo y ya lo haré en estos días. Yo soy el que me voy a salir, pero es una decisión que tomamos en conjunto. Es algo que venimos platicando desde hace tiempo”, contó.

Viviendo bajo el mismo techo

Después de 23 años juntos, es inevitable que Erik sea cuestionado sobre la relación que mantiene con la conductora de Hoy, por esta razón, se sintió en confianza de explicar cómo ha sido este proceso para toda la familia: “La verdad es que tenemos una gran relación, a mí me gustaría contarlo, porque oímos tantas historias de terror en donde durante la separación se la pasan muy mal y, la verdad, nosotros no, por eso yo creo que también nos es tan difícil (separarnos físicamente)”, dijo. Los conductores del programa de espectáculos quisieron indagar más y fue Pati quien le preguntó si ya vivía solo: “No, todavía no. Fueron sucediendo varias cosas”. Pero la revelación que dejó a todos con la boca abierta fue cuando confesó que siguen compartiendo habitación: ‘¿Duermes solo?’, a lo que respondió: “No, ¿pa’ qué?”. Entre risas, Mónica Castañeda dijo: “¿Duermen de cucharita?”, sonriente Erik aseguró: “También, si hace frío, ¿por qué no?”.

La separación física es inevitable

Debido a que la dinámica familiar continúa intacta, tras anunciar su separación, Erik explicó que todo esto es un proceso que han querido seguir por recomendación de su terapeuta: “No es una separación, es una transición, es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos, tenemos que hacer el ejercicio completo como nos lo sugirió el terapeuta. No le hemos hecho mucho caso, porque la sugerencia es la separación y ahorita la verdad, lo primero y lo más complicado era la parte pública”. Aunque han querido ir a su ritmo, Erik reconoció que inevitablemente se mudará: “La verdad es que el tiempo nos ha dado la pauta, ahorita no he dado el paso, pero parece que ya próximamente, tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver lo que habíamos dicho siempre, cómo estamos como pareja. Sí lo tenemos que hacer porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas, nada más al tomar la decisión”, añadió.

Para Andrea y Erik ha sido muy importante dar pasos firmes, pero sin prisa, así que se tomarán el tiempo necesario para completar el proceso de separación: “Hay una parte de la pareja que queremos ver si la podemos rescatar y para eso necesitamos tener esta separación, porque todo lo demás está perfecto. Es una separación que se ha dado, pero no de manera física, porque, de todos modos, la otra que va a pasar es que yo voy a seguir yendo a comer a la casa, porque ahí está mi estudio, o sea nos vamos a seguir viendo diario, solo voy a dormir en otro lugar. Ella no quiere perderse el convivio con la familia y yo tampoco”, explicó. Sobre cómo están tomando Mía y Nina esta separación, dijo: “Las niñas son las más alivianadas y las más agradecidas de que llevemos este proceso de esta forma, porque ellas no están sufriendo ningún cambio, nada malo, todo en armonía, en buena onda”.

El trabajo juntos

Justo después de anunciar públicamente su separación, Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron que por primera ocasión trabajarían juntos como actores en la puesta en escena Vaselina. Sobre cómo se llevan en el trabajo, el músico contó: “Dentro y fuera (del teatro) la verdad es que nos llevamos muy bien, nos amamos es innegable, tenemos una gran relación”. El Timbiriche también habló de cómo sus compañeros ven su relación: “Nos ven normal, llegamos juntos al teatro, nos vamos juntos, estamos trabajando juntos, hay un gran amor, acercamiento, eso es algo que nunca va a cambiar, nosotros así lo vemos, nos vemos viajando juntos”, aseguró. Confiado en que su amor llegará a buen puerto, dijo: “Estamos siendo fieles a lo que sentimos, no estamos forzando nada, estamos fluyendo, de entrada, es que este ejercicio nos ha venido muy bien, entonces sabemos que vamos por buen camino y sabemos que vamos a estar bien cómo sea”. Por último, Erik también reconoció que tras el sensible fallecimiento de la mamá de Andrea puso en pausa el proceso de mudanza para estar con su todavía esposa: “Además sucedió esto de mi suegra y son momentos en los cuales primero lo primero”, finalizó.