Anahí revela detalles de su participación en Rebelde: 'Televisa no quería que fuera Mía Colucci' Sincera, Anahí contó cómo Televisa no quería que ella interpretara el personaje de Mía Colucci en Rebelde

El fenómeno televisivo llamado Rebelde conquistó a los jóvenes no solo a través de la pantalla chica. De este proyecto, estrenado en 2004 por Televisa bajo la producción de Pedro Damián, también nació el concepto musical RBD, el cual ha retomado su actividad en los escenarios con su reciente gira denominada Soy Rebelde Tour. Ante el crucial instante que vive la agrupación pop, Anahí ha abierto su corazón para recordar cómo por esos años estuvo a punto de no ser elegida para interpretar a Mía Colucci, uno de los personajes más queridos de la trama en la que también participaron Maite Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Dulce María y Christopher Uckermann, una época de trabajo intenso pero de gratos recuerdos.

Anahí conversó con el periodista Joaquín López Dóriga, quien en su papel de entrevistador pudo escuchar parte de las vivencias más significativas para la actriz y cantante, ávida por compartir detalles de uno de los momentos más importantes en su historia personal, el de su ingreso al elenco de Rebelde. Según recuerda, todo ocurrió de manera espontánea, pues previo a tener una invitación oficial pudo enterarse por anticipado del gran proyecto que ya preparaba Televisa. “Un día, en Clase 406 yo conozco a Christian Chávez, en mi casa los dos juntos platicando, soñando y abriendo nuestro corazón como siempre lo hemos hecho, me dice: ‘Voy a hacer una telenovela con Pedro, se llama Rebelde, es un proyectazo, la hicieron en Argentina, tuvo mucho éxito y ahora la van a hacer en México. Fíjate que hemos estado haciendo casting por meses y meses y a la única que no han encontrado es a Mía Colucci. Le han hecho castings a la que me digas, famosas, no famosas, cantantes, actrices, mexicanas, de todos lados y no encuentran a Mía Colucci’…”, recordó la intérprete sobre su plática con Chávez.

Televisa y la negativa de que Anahí fuera Mía

Luego de esa plática, Anahí recuerda cómo de manera inesperada Pedro Damián se puso en contacto con ella, manifestándole su interés por integrarla al elenco, aunque siendo muy sincero sobre el obstáculo que existía. “El universo, esa tarde estando con Christian en mi casa, me acuerdo perfecto, tirados en el sillón viendo la tele y él contándome lo contento que estaba por este nuevo proyecto, suena el teléfono, ¿quién creen que era? Pedro Damián. Me dice: ‘Ani, no encuentro a Mía Colucci’. Y yo: ‘¿Cómo te ayudo, Pedro?’. Y él lo ha dicho siempre: ‘Mía eres tú y tú eres Mía, tú eres, no hay más, pero hay un problema… en Televisa no quieren que la hagas tú’, y real, con nombres y apellidos no querían que yo la hiciera. No sé por qué, yo creo que hoy dicen: ‘Qué bueno que sí la hizo’…”, contó entre risas.

Ante tal invitación, Anahí recuerda la gran emoción vivida por esa posibilidad en puerta, aunque sin tener certeza de la razón por la cual en Televisa preferían no darle el papel. Mientras tanto, afirma, Pedro nunca quitó el dedo del renglón. “Me dice (Pedro Damián): ‘No quieren, y me llevo peleando un mes y me dicen que tú no’. Y yo: ‘Pero, ¿qué les he hecho mas que entregar mi vida entera? Mas que poner todo el amor a todo lo que he hecho ahí’. No querían que lo hiciera, y vuelvo a aclarar, hay mucha gente maravillosa que llevo en mi corazón para siempre de Televisa, pero también hubo ciertas personas que no sé por qué no me querían ahí…”.

¿Cómo consiguió Anahí el papel de Mía Colucci?

Fue tal el atino de Pedro Damián en la elección del casting, que solo faltaba tener a Anahí en su prometedor reparto. Por ello, el productor puso en marcha un plan para poder convencer a quienes no deseaban a la actriz en la historia. “Me dice Pedro: ‘Necesito que vengas para que hagamos una escena con Juan Ferrara que va a hacer tu papá y me dejes grabarte. Yo sé, tienes una carrera de millones de años pero necesito grabarte para que ellos vean que tú eres’. Le dije: ‘¿Cómo, Pedro? ¿Me estás diciendo que si voy a hacer un casting? Para mí es un honor, quiero hacerlo, déjame hacerlo, ¡por favor! Déjame ganármelo. Fui, hicimos la escena, me lo gané y fui Mía Colucci y ahí empieza en capítulo más maravilloso de toda esta historia, Rebelde…”, compartió visiblemente contenta.

