‘Fue mi ángel’, Nicola Porcella recuerda su gran relación con Magda Rodríguez

Por segundo día consecutivo en esta semana, Nicola Porcella asistió como conductor invitado al programa Hoy donde cada que acude se siente como en casa y como no hacer, si la producción del matutino tiene un lugar muy especial en su corazón. Desde que estaba en La Casa de los Famosos, el peruano contó cómo fue la fallecida Magda Rodríguez quien lo descubrió y lo trajo a México, un gesto que nunca olvidará. Después de conseguir con su presencia colocar al matutino en tendencia en redes sociales una vez más, Nicola reconoció ante los medios de comunicación el gran cariño que le tienen a Magda Rodríguez y a su hermana Andrea, actual productora de Hoy, con quienes trabajó a su llegada a nuestro país en Guerreros 2020. A pesar de la ausencia física de Magda, Nicola extiende su agradecimiento a su familia, de ahí el sentimiento de estar en familia cuando acude al programa, como lo hizo esta mañana al ser él quien solicitara su participación, luego de enterarse que la cantante Anitta visitaría el foro. Como verdadero fan, el también actor, disimuló su nerviosismo y se convirtió en anfitrión durante el tiempo que la brasileña estuvo en el programa, incluso se animó a pedirle clases particulares de baile.

Un ángel en su vida

En entrevista con los medios de comunicación a las afueras de Televisa San Ángel, Nicola recordó lo importante que fue Magda Rodríguez en su carrera, pues fue la persona que le abrió las puertas de Televisa y le dio la mano para ingresar a la televisión mexicana: “Magda fue mi ángel, fue la persona que creyó en mí cuando nadie creía en mí, ella y Andy, y eso siempre lo voy a recordar, ella apostó todo por mí y la verdad es que si estoy acá es gracias a ella”, declaró de acuerdo con información del periodista Edén Dorantes. Esta no es la primera ocasión que Nicola expresa su cariño por la productora quien murió en noviembre del 2020: “Para mí fue un balde de agua fría, Magda fue… hay personas que te marcan en tu vida, es como el futbol que los jugadores dicen que marcan tu etapa, y yo tengo tres productores que es Peter, Otaní y conocí a la mejor productora de México”, comentó tras la muerte de Rodríguez en el programa peruano En boca de todos.

Para Nicola enterarse de la partida de Magda fue una noticia que lo impactó, debido a la cercanía que tenía con ella: “Tenía una pasión para hacer las cosas, se desvivía por el programa, me llamaba, me preguntaba cómo están las cosas, me cuidó muchísimo. El último día que le dije: ‘Magda estoy en México, he regresado’, me dijo: ‘Vente a la oficina quiero hablar contigo’ y me propuso algo que no lo podía creer y yo pensé, no puedo creer que en tan poco tiempo ella haya confiado en mí para hacer esto, para darme esta propuesta”, recordó. Durante su estancia en La Casa de los Famosos, Nicola le contó a Wendy y a Apio cómo fue su primer contacto con la productora: “Cuando compraron el formato (Guerreros), Peter le dice a Magda Rodríguez: ‘Tengo un chico’. Pero Peter me llama y me dice: ‘Nicola le he hablado a Magda de ti, pero ya está en ti’, no es que él me metió’, yo le mandé mis cosas a Magda y Magda fue la que me dijo: ‘Te quiero acá. Yo siempre he dicho llegué a México gracias a Magda”, admitió.

Su cariño a Hoy

Gracias al cariño y cercanía que Nicola mantiene con la hermana de Magda, Andrea Rodríguez, actual productora, desde que salió de La Casa de los famosos ha acudido al matutino en tres ocasiones y aunque las tres veces el programa Hoy se colocó en tendencia en redes, su participación de esta mañana fue épica debido a que fue él quien solicitó que lo invitaran para poder conocer a su ídolo Anitta: “Llegando a Hoy porque hay una secuencia con Anitta y yo pedí que me inviten, esta vez dije: ‘Por favor llévenme’, para tomarme mi fotito”. A su llegada al foro,el peruano le mostró a Andrea Escalona su talento para hacer el característico paso de la brasileña y reconoció que aunque el baile no es su fuerte, se preparó para la ocasión: “He practicado toda la noche”.

Su exitosos encuentro con Anitta

Antes de llegar al foro, Nicola compartió en sus redes el especial motivo detrás de su visita: “Disculpen la cara de cansado, pero tenía que venir, porque ya saben que quiero conocer a Anitta”. Lo que el conductor no tenía planeado es que a Anitta le llegó esta información y desde que arribó al foro estuvo haciendo comentarios dirigidos a él: “Yo supe, en el camino para acá me enteré de todo”, dijo para luego revelar que ella solo asistió para verlo: “Mientras escogía mi outfit pensaba… Nicola, me mostraban fotos y me platicaban todo”, comentó la brasileña provocando la tímides de Nicola: ‘Nicola dile algo’, le dijo Andy Escalona a lo que respondió: “No tengo palabras”. Ahí no terminó el coqueteo entre ellos, durante la sección en la que Nicola le pidió a Anitta que lo enseñara a bailar porque no era su fuerte, ella lo miró y le dijo: “¿Cuál es tu fuerte? Queremos saber”, sin embargo, una vez más Nicola no pudo con el nerviosismo: “Dice que viene acá sólo por mí y todo lo que hablamos acá me dice: ‘No, no después’”, comentó Anitta en un tono muy divertido. A pesar de mostrarse reservado, dejó una gran impresión en la cantante quien a su salida de Televisa aseguró: “Está lindo eh, está demasiado lindo”, cuando le preguntaron qué tal estaba Nicola.