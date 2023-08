Luis Fonsi rompe el silencio sobre su divorcio con Adamari López: 'Yo llevo 14 años calladito'

Los fieles seguidores del espectáculo latino recordarán con claridad una de las rupturas sentimentales más polémicas del pasado, cuando Adamari López y Luis Fonsi anunciaron el término de su matrimonio. 14 años han transcurrido de ese episodio que ha vuelto revivirse tras las recientes declaraciones del cantautor boricua, quien por primera vez se refirió a profundidad sobre este instante de su vida amorosa, en medio del revuelo originado a raíz del estreno de su canción titulada Pasa la Página, un tema que si bien aborda el hecho de superar una separación, asegura no tiene ninguna relación con su historia personal. Como nunca, el intérprete fijó su postura ante este acontecimiento de su entorno privado, negando de manera rotunda haber abandonado a la actriz como muchos han asegurado.

Luis Fonsi rompe el silencio

Abierto a compartir aspectos de lo vivido por esos años, Fonsi sostuvo una entrevista con el presentador puertorriqueño mejor conocido como Molusco, quien abordó el suceso de la ruptura de manera directa, dando a su invitado la posibilidad de no responder en caso de sentirse incómodo. Sin embargo, el cantautor decidió hablar para el canal de YouTube, Molusco TV, luego del recuento de acontecimientos hechos por el anfitrión. “Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón porque callé es porque yo podía decir cualquier cosa, y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer, iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije: ‘Prefiero callarme la boca, como dice la canción, no hacerme la víctima’, por eso me incomoda hablar de esto, porque no lo he hecho porque ya terminó y porque ya pasé página, porque soy el hombre más feliz del mundo, tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad…”, explicó.

En la charla, el cantante recordó cómo en su momento dio a conocer un comunicado, reiterando una vez más la única razón detrás del fin de su matrimonio con Adamari. “Yo puse los hechos. Dije: ‘Esto fue lo que pasó,’ yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz, y los hombres y las mujeres merecen ser felices, los hombres también, y si algo no está funcionando hay que alzar la mano y decir: ‘Yo también quiero ser feliz’…”, aseguró. El boricua fue puntual al poner de frente la importancia de mantener la discreción, pues prefiere atesorar lo más grato de esa etapa de su vida. “¿De quién fue la culpa? Jamás yo me voy a poner aquí a hablar detalles, sacar trapos sucios, jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos…”, reveló.

‘Nunca hubo abandono’

Sin más preámbulo, el Molusco evocó esos días en que ciertos medios y algunas personas criticaban el proceder de Fonsi, refiriendo que su ruptura con Adamari se debía al problema de salud que aquejó a la actriz por ese entonces, definiendo la situación como un abandono. “No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos, uno sigue adelante y siempre con una sonrisa. Pero cuando escucho la palabra abandono, es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, una novela no en la vida real, nunca hubo abandono. El día que me llama su hermana para darme la noticia del resultado del examen, era el día número uno de grabar Paso a Paso, que era el disco que yo estaba haciendo en ese momento, y literalmente llegando al estudio me llega la llamada y dije: ‘Yo no quiero saber de una canción, de un disco, de un viaje, de nada, yo tengo que hacer lo que se supone que uno haga, estar a su lado’, y lo hice… antes de casarnos, ya estábamos comprometidos pero no estábamos casados… Ese visual de que yo me fui y ella estaba todavía luchando por su vida, gracias a Dios, no fue así, pero esa imagen fue falsa por que eso pasó antes del matrimonio. eso no tuvo nada que ver con mi decisión de buscar mi felicidad...".

Las críticas de la prensa según Luis Fonsi

Si bien Luis Fonsi goza de una exitosa carrera en la música, lo de su ruptura con Adamari López es una situación que sigue generando interés. Sin embargo no pierde la esperanza de que cambie el panorama algún día. “Sueño con ese momento en que van a sacar un reportaje y no me van a decir el ex de o la ex de… Para esa gente también está dedicada la canción Pasa la Página, que siguen estirando un chicle que ya se rompió hace 13 años…”. Así mismo, recordó esos instantes en que fue difamado cuando en medio de su divorcio una revista lo acusó de ser infiel. “Sacaron una revista y pusieron muchas páginas, portadas: ‘La razón, la amante’, y era mi hermana, imagínate, Tatiana, mi hermana, estábamos en un concierto y yo la estaba abrazando… Pero era una revista la más importante en ese momento dentro del mundo chisme… uno no se podía defender…”.

