Con mucho respeto, Humberto Zurita habla por primera vez de la causa de la muerte de Christian Bach

A cuatro años de haber despedido a Christian Bach, por primera ocasión, Humberto Zurita habló de la enfermedad que le arrebató la vida. Con el respeto que siempre utiliza cuando habla de madre de sus hijos, el actor se sinceró durante la charla que sostuvo con Annette Cuburu para el nuevo espacio de entrevista que la conductora lanzó en Youtube. Después de hacer un recuento de su vida, era inevitable hablar de la mujer que marcó un antes y un después en su destino, Christian Bach, con quien protagonizó una historia de amor en la que únicamente la muerte pudo separarlos. Ante la curiosidad del público de conocer cómo fueron los últimos días de la actriz, Humberto resaltó que desde que Christian se marchó, él y sus hijos acordaron respetar la última voluntad de la argentina, quien eligió atravesar la enfermedad alejada de los reflectores. Aunque confirmó que su esposa enfrentó un cáncer, prefirió no abundar en los detalles del padecimiento. Para Humberto y sus hijos es muy importante honrar el deseo de Christian, tal como lo informaron en el comunicado con el que dieron a conocer la lamentable noticia de su muerte: “Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en la intimidad absoluta para poder llevar una vida normal paralela a nuestra profesión y la exposición mediática”.

La última voluntad de Christian

Debido a que Christian se alejó de los reflectores los últimos años de su vida, su repentina muerte causó mucha conmoción entre su público. Aunque entiende el deseo de la audiencia de conocer más detalles sobre la partida de la actriz, Humberto siempre va a respetar su última voluntad: “Eso se va a mantener en secreto, eso no lo puedo contestar. La gente sabe en general que ella agarró un cáncer, pero cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella, porque así lo quiso ella, es algo que nosotros le debemos a ella, no es que nosotros queramos secrecía. Para empezar a mí no me gusta hacer un show de mi vida, ni la de mis hijos, ni de nadie, pero más que nada es un respeto a mi mujer y por respeto a ella, con todo respeto les digo que ese tema si lo guardamos”, explicó el actor.

Un éxito como pareja

De lo que sí quiso hablar Humberto fue del gran amor que le profesó a su esposa hasta el día de su muerte: “Me enamoró, nos enamoramos, nos casamos, bueno, vivimos primero tres años juntos, luego decidimos tener hijos, nos casamos y duramos casados 34 años”. Zurita resaltó el gran equipo que hicieron en todas las áreas de su vida durante el tiempo que compartieron juntos: “Fuimos un éxito como empresarios, como productores, como amigos, como amantes, como padres, todo. Christian era una gran, gran mujer que a mí me enseñó muchas cosas, lo he dicho, la vida sin amor no vale la pena, la vida sin amor como que no es tan agradable, amor por los hijos, por los padres”, puntualizó. A pesar de que su historia con Christian es inolvidable, Humberto explicó que su corazón ha podido amar de nuevo: “Fue y será el amor de mi vida y eso no quita también, porque ahí va a venir la pregunta, sí puedo tener otro amor. Es y será el amor de mi vida, pero hoy estoy viviendo una etapa muy padre, muy bonita”, confesó sobre su actual relación con Stephanie Salas.

Ahora que se ha dado una nueva oportunidad en el amor, Humberto recordó cómo fue el proceso que vivió tras enviudar: “Yo siempre me he considerado que no soy de mi edad, soy de mi tiempo. Yo no creo que tú te tengas que someter a las leyes de no sé quién, yo creo que tú te sometes a tus propias leyes y obviamente entras en un círculo social o en una sociedad en la que acatas ciertos dogmas, principios, etcétera, pero no es que yo me diera un tiempo, yo empecé a vivir lo que sentí que tenía qué vivir conmigo, empecé a tener de pronto una relación con mi amiga”, señaló. A pesar de estar disfrutando de una nueva ilusión, Christian continúa teniendo un lugar muy especial en su vida, por esta razón siempre comparte recuerdos de ella en redes sociales como lo hizo el pasado 9 de mayo, con motivo del cumpleaños de la actriz: “Mi alma no se contenta con haberla perdido. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Hoy en este mundo cumplirías tus felices cumple días. Siempre amada y siempre con mi corazón tu recuerdo imborrable, alimentando mi amor para seguir amando la vida. Gracias por haberme dado tanto”, escribió.

Christian siempre presente

En febrero pasado, con motivo de su cuarto aniversario luctuoso, el actor también le dedicó un mensaje a la madre de sus hijos: “Christian: En el lugar que habitas no existen los años, ni los onomásticos, ni el Día de los muertos. Solo en nuestros corazones y nuestra mente existe la posibilidad de privilegiar el recuerdo sobre el olvido. De sentirte siempre cerca y tenerte presente en casa uno de nuestros días. Hoy 26 de febrero (como siempre) hago un paréntesis y detengo el tiempo para honrar y agradecer el haber compartido tu compañía y tu amor en nuestras vidas. Descansa en paz”, escribió el actor. En marzo del 2019, tras la muerte de Christian, Humberto concedió una sincera entrevista al programa Sale el sol en la que reconoció que su esposa será inolvidable para su familia: “Lo único que tenemos de certeza en el destino es que vamos a morirnos. No la vamos a olvidar, no se ha muerto para nosotros, es como la madre naturaleza”.